 Через будівництво в Деснянському районі велика частина жителів столиці може залишитися без питної води, - "Київводоканал". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київводоканалу".
""Київводоканал" глибоко стурбований такою ситуацією, оскільки ділянка, яка зараз огороджується бетонним парканом, розташовується безпосередньо на водоводах Д=1200-1400 мм, які транспортують воду з водозабірного ковша на очисні споруди водопровідної станції.
Сам ківш також розташований у районі 300 метрів від ділянки, що є нонсенсом і суперечить чинним санітарним правилам і нормам", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ківш і водоводи мають стратегічне значення для Києва, оскільки Деснянська водопровідна станція забезпечує 65% питної води міста.
З водозабірних споруд ковша по сифонних водоводах вода поступає на насосну водопровідну станцію першого підйому. Далі по напірних водоводах подається на очисні споруди. Після проходження всіх циклів підготовки питна вода транспортується до домівок киян.
Зона водозабезпечення Деснянської водопровідної станції позначена на карті рожевим кольором:
Пошкодження водоводів чи створення проблем у роботі ковша несуть загрозу стабільному забезпеченню питною водою більшої частини Києва.
""Київводоканал" буде звертатися у відповідні інстанції для з’ясування обставин, за яких стала можлива підготовка до будівництва, а також вживатиме всіх можливих у рамках чинного законодавства заходів для збереження цілісності та охорони об’єктів інфраструктури Деснянської водопровідної станції", - додали в компанії.
А то что земля и строительство началось при порохосрани ето ничего?
Читати не пробував?
В Деснянском районе столицы, в пределах охранной зоны Деснянской водопроводной станции "Киевводоканала" ведутся подготовительные работы к строительству. Источник: https://censor.net.ua/p3139333
А забор когда поставили? А разрешение на застройку когда выдали? все ето сделал ЗЕ вчера сразу после выборов?
Вау, а ти й не знав? Бо блазень цього в соцмережах не написав?
По-перше, вибори були позавчора (21.07.19).
По-друге, блазень вже майже 2 місяці преЗедент - і має знати, що твориться...
А дозволу на будівництво може і немає, про його наявність ні де не сказано!
Где это написано?
Подготовительные работы начинаются перед строительством. Вот Зекоманда и подсуетилась уже. Им на людей глубоко плевать!
Зєбілам пофіг. Головне зоб плакатик був зєленим.
Зестроители. Им плевать на народ, главное сейчас отпилить свое за Зеголосование.
А строительство началось при зебилах? Не в курсе?
А читати зебот не пробував?
Зестроители. Им плевать на народ, главное сейчас отпилить свое за Зеголосование.
Мы не сделаем Киев первосортным городом "стекла и бетона" это утопия, но и природу прикончим, будет заурядная точка на карте мира.
с лопатой и Богданом
где-то на фотографиях должен быть Зеленский...
Та ось же він (щоправда не з Богданом)...
Цікаво буде, якщо усі ті, де щезне вода прийдуть під Офіс президента.
Під старий можуть не вміститися, а під "новий" - буде видовищно...
Дачили очі що брали, їхте, щоб вам повилазило!
разве техническую рыжую воду с крана в Киеве и не только люди пьют