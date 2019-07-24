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 Через будівництво в Деснянському районі велика частина жителів столиці може залишитися без питної води, - "Київводоканал". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Деснянському районі столиці в межах охоронної зони Деснянської водопровідної станції "Київводоканалу" ведуться підготовчі роботи до будівництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київводоканалу".

""Київводоканал" глибоко стурбований такою ситуацією, оскільки ділянка, яка зараз огороджується бетонним парканом, розташовується безпосередньо на водоводах Д=1200-1400 мм, які транспортують воду з водозабірного ковша на очисні споруди водопровідної станції.

Сам ківш також розташований у районі 300 метрів від ділянки, що є нонсенсом і суперечить чинним санітарним правилам і нормам", - йдеться в повідомленні.

Через будівництво в Деснянському районі велика частина жителів столиці може залишитися без питної води, - Київводоканал 01

Зазначається, що ківш і водоводи мають стратегічне значення для Києва, оскільки Деснянська водопровідна станція забезпечує 65% питної води міста.

З водозабірних споруд ковша по сифонних водоводах вода поступає на насосну водопровідну станцію першого підйому. Далі по напірних водоводах подається на очисні споруди. Після проходження всіх циклів підготовки питна вода транспортується до домівок киян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Київводоканал" оприлюднив графік відключень води до кінця року. СПИСОК вулиць

Зона водозабезпечення Деснянської водопровідної станції позначена на карті рожевим кольором:

Через будівництво в Деснянському районі велика частина жителів столиці може залишитися без питної води, - Київводоканал 02

Пошкодження водоводів чи створення проблем у роботі ковша несуть загрозу стабільному забезпеченню питною водою більшої частини Києва.

Через будівництво в Деснянському районі велика частина жителів столиці може залишитися без питної води, - Київводоканал 03

""Київводоканал" буде звертатися у відповідні інстанції для з’ясування обставин, за яких стала можлива підготовка до будівництва, а також вживатиме всіх можливих у рамках чинного законодавства заходів для збереження цілісності та охорони об’єктів інфраструктури Деснянської водопровідної станції", - додали в компанії.

Через будівництво в Деснянському районі велика частина жителів столиці може залишитися без питної води, - Київводоканал 04
Через будівництво в Деснянському районі велика частина жителів столиці може залишитися без питної води, - Київводоканал 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139333
 
 
 Топ коментарі
 
Угу. А то что земля и строительство началось при порохосрани ето ничего? Или у тебя в голове вавка как и у остальной порохосрани которым Парашенко промывал мозги на тролеферме?
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спохватились, 30 років іде масована забудова в рекреаційних зонах Дніпра, включаючи кончу, там і газ і каналізація і чию хатинку розібрали? а в мене колись при совєтах сраний гараж знесли, а мене оштрафували, бо ,дійсно, незаконо збудував на своєму подвір'ї
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Пєтерасти, всі свої мудрі висери можете скинути меру Києва на його сторінку) Из-за стройки в Деснянском районе большая часть жителей столицы может остаться без питьевой воды, - "Киевводоканал" - Цензор.НЕТ 7143 До речі, якщо три мільони киян залишаться без води, то київраду розберуть на цеглинки за пару годин. Якраз будматеріали підуть на памятний знак над братською могилкою депутан міськради Из-за стройки в Деснянском районе большая часть жителей столицы может остаться без питьевой воды, - "Киевводоканал" - Цензор.НЕТ 6178
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Зєбілам пофіг. Головне зоб плакатик був зєленим.
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Угу. А то что земля и строительство началось при порохосрани ето ничего? Или у тебя в голове вавка как и у остальной порохосрани которым Парашенко промывал мозги на тролеферме?
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Твое место на Савушкина, 55
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Alex Surov 3d90a6e3

А то что земля и строительство началось при порохосрани ето ничего? Через будівництво в Деснянському районі велика частина жителів столиці може залишитися без питної води, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 4989


Читати не пробував?
В Деснянском районе столицы, в пределах охранной зоны Деснянской водопроводной станции "Киевводоканала" ведутся подготовительные работы к строительству. Источник: https://censor.net.ua/p3139333
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Вони не читатєлі, а пєсатєлі Через будівництво в Деснянському районі велика частина жителів столиці може залишитися без питної води, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 9282
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А забор когда поставили? А разрешение на застройку когда выдали? все ето сделал ЗЕ вчера сразу после выборов?
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Alex Surov 3d90a6e3
А забор когда поставили? А разрешение на застройку когда выдали? все ето сделал ЗЕ вчера сразу после выборов?

Вау, а ти й не знав? Бо блазень цього в соцмережах не написав?
По-перше, вибори були позавчора (21.07.19).
По-друге, блазень вже майже 2 місяці преЗедент - і має знати, що твориться... Через будівництво в Деснянському районі велика частина жителів столиці може залишитися без питної води, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 4592
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ПІСЛЯ преЗЄ!дентських виборів!
А дозволу на будівництво може і немає, про його наявність ні де не сказано!
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"А то что земля и строительство началось при порохосрани ето ничего?"

Где это написано?
Подготовительные работы начинаются перед строительством. Вот Зекоманда и подсуетилась уже. Им на людей глубоко плевать!
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Андрій Жагун
Зєбілам пофіг. Головне зоб плакатик був зєленим.
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Новая власть...…...

Зестроители. Им плевать на народ, главное сейчас отпилить свое за Зеголосование.
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А строительство началось при зебилах? Не в курсе?
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00-11*
А строительство началось при зебилах? Не в курсе?
А читати зебот не пробував? Через будівництво в Деснянському районі велика частина жителів столиці може залишитися без питної води, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 4770

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О, привет свинобот? Пердак не рви. Я задал конкретный вопрос. В статье нет даты утверждения проекта и даты выделения участка. Так что можешь сказать по сути?
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Не можешь? Ну как обычно. Свиноботы такие тупые. Не мудрено, что Мародёр пролетел на выборах. С поддержкой таких дятлов и враги не нужны. Через будівництво в Деснянському районі велика частина жителів столиці може залишитися без питної води, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 5196
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Новая власть...…...

Зестроители. Им плевать на народ, главное сейчас отпилить свое за Зеголосование.
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Тебя заклинило? Я тебе вопрос задал. Ответить можешь или будешь тупо методичку свою тут излагать?
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У ЗЄліній команді нових ліц є прахфісіанал в галузі забудови, зараз він сдєлає ето вмєстє єщьо раз.
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Пєтерасти, всі свої мудрі висери можете скинути меру Києва на його сторінку) Из-за стройки в Деснянском районе большая часть жителей столицы может остаться без питьевой воды, - "Киевводоканал" - Цензор.НЕТ 7143 До речі, якщо три мільони киян залишаться без води, то київраду розберуть на цеглинки за пару годин. Якраз будматеріали підуть на памятний знак над братською могилкою депутан міськради Из-за стройки в Деснянском районе большая часть жителей столицы может остаться без питьевой воды, - "Киевводоканал" - Цензор.НЕТ 6178
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Ви помиляєтесь, нажаль на всі питання які стосуються забудови та природоохоронних аспектів в компетенції мерії.
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Земельні лідянки під забудівлю виділяє виключно міська рада. Якщо будівництво незаконне, то ЧОМУ Київканал ТУТ скиглить, а не передає матеріали у прокуратуру?
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Нічого такого не буде тому що в Києві вже важко знайти киянина. А приїзжі не будуть права качати за Київ.
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Без питної води навіть сама забита приїжджа чурка на вулицю війде.
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Зазєлі вам вже пакращєло майже вже за 100 днів ? Кожен зазєля або відвертий зрадник України , або тупий невіглас який зрадив свою Батьківщину на догоду путєну.
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спохватились, 30 років іде масована забудова в рекреаційних зонах Дніпра, включаючи кончу, там і газ і каналізація і чию хатинку розібрали? а в мене колись при совєтах сраний гараж знесли, а мене оштрафували, бо ,дійсно, незаконо збудував на своєму подвір'ї
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В Киеве сейчас в планах уничтожение целого ряда природоохранных зон. Пойменных участков и важных точек на пути перетных птиц. Например планируется ликвидация заказника Горбачиха. Берег Десенки-Чертороя уже утыкивают высотками и бетонируют берега.
Мы не сделаем Киев первосортным городом "стекла и бетона" это утопия, но и природу прикончим, будет заурядная точка на карте мира.
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не сейчас, а в планах созданньіх при мародерах
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Тільки маленький нюанс , плани мародера втілює в реальність команда зєлєбєнєй .
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мне кажется у вас желание плюнуть в предыдущую власть есть, а понимания как создается генплан и как регулируется застройка - нет.
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где-то на фотографиях должен быть Зеленский..
с лопатой и Богданом
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Потап Герасимов
где-то на фотографиях должен быть Зеленский...
Та ось же він (щоправда не з Богданом)...



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А Зе не хоче зателефонувати Кличку з цього приводу?
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Цікаво буде, якщо усі ті, де щезне вода прийдуть під Офіс президента.
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Ali Hasan
Цікаво буде, якщо усі ті, де щезне вода прийдуть під Офіс президента.


Під старий можуть не вміститися, а під "новий" - буде видовищно... Через будівництво в Деснянському районі велика частина жителів столиці може залишитися без питної води, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 2055

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всеравно прибегут требовать воду к Пороху )))
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Єслі в кранє нет води, значіт подсуєтілісь... Ну, тє кого ви понавибирали.
Дачили очі що брали, їхте, щоб вам повилазило!
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не понимаю в чем прикол
разве техническую рыжую воду с крана в Киеве и не только люди пьют
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Цензор.НЕТФотоКиївські новиниЧерез будівництво в Деснянському районі велика частина жителів столиці може залишитися без питної води, - "Київводоканал". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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