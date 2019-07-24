EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Суспільство, Фоторепортаж
  2244  16
Все про:ГПУ (3093) Луценко (2537) наркотики (796) СБУ (4541)

 Правоохоронці припинили діяльність нарколабораторії на Київщині, - Луценко. ФОТОрепортаж

Правоохоронці припинили діяльність нарколабораторії в Макарівському районі Київської області.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав Генпрокурор Юрій Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"У березні "К" СБУ та ГПУ затримали групу наркоторговців зі щоденним обігом 20 тис. доз. Країну, захоплену виборами, це зацікавило лише на пару хвилин новинних програм. Ми ж працювали далі. У результаті НСРД щодо цієї банди сьогодні накрили нарколабораторію в Макарівському районі Київської області", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нелегальний "магазин" китайських "авторських наркотиків" ліквідовано в Києві. ВIДЕО

Правоохоронці припинили діяльність нарколабораторії на Київщині, - Луценко 01
Правоохоронці припинили діяльність нарколабораторії на Київщині, - Луценко 02
Правоохоронці припинили діяльність нарколабораторії на Київщині, - Луценко 03

Правоохоронці припинили діяльність нарколабораторії на Київщині, - Луценко 04

Нагадаємо, 21 березня 2019 року правоохоронці повідомили про проведення найбільшої в історії України операції проти наркоділків, під час якої викрили міжнародну групу в складі близько 1000 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139328
 
   
 Топ коментарі
 
Югику с Мальдив строчит криминальные сводки ?))
 показати весь коментар
 
Юга , ты где ховаешся , родной ? Правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории на Киевщине, - Луценко - Цензор.НЕТ 4309
 показати весь коментар
 
Юа,тебе скоро светит сухое и прохладное место,где не наливают. Помни об этом.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Югику с Мальдив строчит криминальные сводки ?))
 показати весь коментар
 
 
нет) он под проходной "Рошена" в микроавтобусе сидит
приехал с проверкой, побеждать коррупцию))
 показати весь коментар
 
 
Кстати, а где не сдавший анализы новоизбранный?
 показати весь коментар
 
фсе? из отпуска вернулся? или чтоб не забывали...пописывает (в смысле - пишет)))))
 показати весь коментар
 
 
Луценко, такой-Луценко!))
Выпустил Ефремова.. Зато накрыл наркоторговцев))
 показати весь коментар
 
 
Юа,тебе скоро светит сухое и прохладное место,где не наливают. Помни об этом.
 показати весь коментар
 
 
Оно же в отпуске?
Как всегда, бухло неожиданно закончилось и пришлось переключиться на наркоту (отправил гонцов)?
 показати весь коментар
 
 
Вот это всё немедленно доставить в офис презедента!
 показати весь коментар
 
так луцык в отпуске или все еще работает?
 показати весь коментар
 
 
юга в пьяном отпускном угаре шо то навалял про выборы и наркотики....
 показати весь коментар
 
 
Юмористы ольгинские, у вас мозгов даже для 95-го квартала маловато, только оскомину способны вызывать своим ********** юмором.
 показати весь коментар
 
Таке враження,що Юрік особисто з пістолетом наголо цю лабораторія брав. Разом з Johnnie Walker та Jack Daniels...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільствоПравоохоронці припинили діяльність нарколабораторії на Київщині, - Луценко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору