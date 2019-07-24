 Правоохоронці припинили діяльність нарколабораторії на Київщині, - Луценко. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав Генпрокурор Юрій Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"У березні "К" СБУ та ГПУ затримали групу наркоторговців зі щоденним обігом 20 тис. доз. Країну, захоплену виборами, це зацікавило лише на пару хвилин новинних програм. Ми ж працювали далі. У результаті НСРД щодо цієї банди сьогодні накрили нарколабораторію в Макарівському районі Київської області", - розповів він.

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Нагадаємо, 21 березня 2019 року правоохоронці повідомили про проведення найбільшої в історії України операції проти наркоділків, під час якої викрили міжнародну групу в складі близько 1000 осіб.