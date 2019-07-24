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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
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Все про:Нацполіція (7899) рейдерство (168) Харківщина (750)

 Поліцейські зупинили спробу рейдерського захоплення агрофірми під Харковом: затримано 46 осіб - громадяни РФ і мешканці окупованих територій. ФОТОрепортаж

За незаконні дії поліція Валківського району затримали близько 50 осіб, серед яких громадяни Росії та мешканці тимчасово окупованих територій. У правопорушників виявлено холодну зброю, електрошокери, балончики зі сльозогінним газом, балаклави та документація, зокрема бланки охоронної фірми.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області

Подія сталася 22 липня близько 22:00 у селі Велика Губщина Валківського району. У час, коли місцеві виборчі комісії завершували підрахунок голосів виборців району та здавали бюлетені, невідомі особи вчинили спробу незаконно захопити районну агрофірму. До сільгосппідприємства "Маяк" під’їхало два автобуси молодиків із дубинками. Вони показали господарю документи, відповідно до яких відбулася зміна власника.

Поліцейські зупинили спробу рейдерського захоплення агрофірми під Харковом: затримано 46 осіб - громадяни РФ і мешканці окупованих територій 01

Молодики поводилися агресивно, погрожували справжньому господарю розправою, тому 36-річний чоловік відразу зателефонував до поліції.

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На місце події терміново прибули керівництво обласного главку поліції, групи швидкого реагування та слідчо-оперативна група Валківського відділу поліції. З’ясувалося, що державний реєстратор Заїчинської сільської ради Полтавської області за підробленими документами змінив та провів незаконні реєстраційні дії в Державному реєстрі юридичних осіб стосовно приватного сільгосппідприємства "Маяк", а саме - змінив власника та керівника.

Поліцейські зупинили спробу рейдерського захоплення агрофірми під Харковом: затримано 46 осіб - громадяни РФ і мешканці окупованих територій 02

Поліцейські провели огляд місця події. Вилучили речові докази. Слідчим Валківського ВП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції статті протиправні дії караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

Поліцейські зупинили спробу рейдерського захоплення агрофірми під Харковом: затримано 46 осіб - громадяни РФ і мешканці окупованих територій 03

До Валківського відділу для проведення слідчих дій доставлено 46 осіб, серед яких громадяни Росії та мешканці окупованих територій. Вирішується питання щодо їхнього затримання за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Всі обставини події наразі встановлюються.

Нагадаємо, глава Нацполіції Сергій Князєв заявив, що правоохоронці працюють на 100-відсоткове затримання учасників рейдерських захоплень та передачу справ до суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139313
 
   
 Топ коментарі
 
кацапня снова шастает по Украине как у себя дома...понимают наверно что "хуже не будет" ...скоро над Харьковом снова повесят триколор
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а чому реєстратор не затриманий?
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"задержала около 50 человек, среди которых граждане России и жители временно оккупированных территорий." Источник: https://censor.net.ua/p3139313

ні візовому режиму з парашею, ще більше пунктів пропуску з донбабве і лугандою..
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он наверняка делал это "по закону" - на основании решения суда. там судью надо на гиляку в первую очередь.
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тільки вчора була ціла передача про цих "реєстраторів" ..... виявляється, один з них, проживає на окупованих територіях і мав 6 ключів доступу до системи (вже ніби то заблокували доступ)
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а зачем скрывать морды лиц этих угрёбков... тем более если это кацапсины из недостраны кацапии...
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Потому что это агенты пеци, а они своих не сдают
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З яких це пар аваковські для пєці своїми стали??? Полицейские пресекли попытку рейдерского захвата агрофирмы под Харьковом: задержаны 46 человек - граждане РФ и жители оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 1878 З-за порєбріка пишеш, чи що? Іди методичку міняю...
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с 2014 года. Или напомнить как порохосрань на Рюкзакова молилась и дрочила от восторга когда мусора били и паковали добровольцев?
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твоя методичка недействительна с момента инаугуряции зелебени...тебе говорят умные люди-меняй.так иди и меняй
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Ну не скажи. На окупированных территориях уже сотни кацапов легализовались. А вдруг они будут балотироваться в Зраду или на дамбасе.
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Будуть, обов'язково будуть. Їсти щось потрібно. І то добре їсти. Та й "пагулять хоцца!". Ото вся отп шобла рине рікою в Україну, несучи з собою хаос, розбої, зґвалтування. І ніхто нічого їм не зробить, бо захищені будуть "асобим статусам". А на Бімбасі їх і поготів ніхто не дістане. Бо Бамбас буде мати "сваю паліцию" з обдроченців. Спільне у Бамбаси і України буде лише український б'юджет, у який горді бамбасяни не будуть вкладати жодної копійки.
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Видно же, что парни толковые, поэтому им предложат в нацжены вступить, а кто в своем уме будет лица своих потенциальных бойцов светить?
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кацапня снова шастает по Украине как у себя дома...понимают наверно что "хуже не будет" ...скоро над Харьковом снова повесят триколор
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Кацапье у себя скоро флаг красный со свастикой серпом и молотом вывесит, у них у самих власовская тряпка не котируется.
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не с серпом и молотом,а с пятью звездами
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"задержала около 50 человек, среди которых граждане России и жители временно оккупированных территорий." Источник: https://censor.net.ua/p3139313

ні візовому режиму з парашею, ще більше пунктів пропуску з донбабве і лугандою..
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допоки показово, на принцип, кілька раз всіх тітушок не пересадять, це не припиниться.
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А кто же их посадит если титушек сама власть и направляет.
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Касабов в тюрьму на долгий срок и менять на пленных
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Они ***** не нужны это уже утиль ♻️ Бабы ещо нарожают
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А лучше повесить с десяточек свинособак тихонечко. Случайно, что бі сгнивших нашли.
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так у нас особый порядок вьезда В Украину для кацапов.Особенно мужчин до 60 лет. Или я ошибаюсь?Если не ошибаюсь, то тогда вопрос к пограничникам; а как эти бандиты пояснили причину посещения Украины? Про донбасят вообще жесть. Там же у нас война. За песией им еще рано ездить сюда. Какого хрена они тут делали?
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целый букет
255, 256,257 УК а кацапам можно еще и 258-ую пристегнуть
закрытьмоскалей нах и обменять на украинских моряков
всех остальных заковать в кандалы и подарить в рабство сельхозпредприятию " МАЯК"
псы. вопрос в сбу: как эти передасты из за паребрика оказались на нашей территории?
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Этих никто на моряков не поменяет, какое-то люмпеньё из поселков с украинского приграничья.
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на Гриба можно, которого бацькина гебня передастам за поребрик передала
батя его пишет как пацан страдает и болеет на ростовской зоне
6 лет пацану выдали за призыв в инете мочить москалей
самое то этих ****** на него обменять
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Этих ****** нужно сначало в сизо закрыть,
че та думаю, что у них просто балончики с газом и ножи забрали, наказали материально то есть, и отпустили. Хоть бы еще запрет на въезд на 3 года не провтыкали вынести.
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В рабы или на разминирование-надо соответствовать имиджу..
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Який цікавий склад групи рейдерів. Замовляли "Мир любой ценой". Буде вам "мир". І це лише початок
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так вот где куются кадры для таких мероприятий - раша-параша и жители неподконтрольных..., сдается мне, джентельмены, они могли сражать за свободу "угнетенных" народов Донбасса...
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цих би "вєстніков *****" там би недалеко і кончіть в сусідній лісосмузі...
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Вот вам и снятие блокады. Орда с окупированных территорий уже набеги делает на наши поселения прям как пол тысячи лет назад. Давайте придурки еще особый статус дамбаса сделайте чтобы им было где укрываться от закона.
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Согласен, но не 500 лет назад. Киевляне проблемы с кочевниками из степи и 1100 лет назад имели.
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Вата почуяла родню в правительстве и потянулась!
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Они просто хотели пагаварить и понять и статус рузького языка. Верно я говорю?
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За такие дела 10 и не меньше, за 3 дня можно все выяснить. Сложности никакой, одна наглость. Было бы желание. Правда, при Порошенко такого не было.
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Вот вам и обменный фонд. Не просрите как всегда идиоты.
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Путинцев не отпускать,всех на зону и выставить их для обмена.
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какого хера их заточки не высветили маза фака
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"Выяснилось, что государственный регистратор Заичинского сельского совета Полтавской области по поддельным документам изменил и провел незаконные регистрационные действия в Государственном реестре"

Если у регистратора есть такие полномочия - у него должна быть реальная серьезная ответственность за подобные незаконные действия - хотя бы 5 годков за решеткой с конфискацией имущества.
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Всем впаять по 15 лет за терроризм и менять на наших, что в Раше и ОРДЛО сидят.
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Граждане рф и жители окупированых территорий(?) Украинские воины гибнут за жителей оккупированых территорий а тем временем здоровые мужики с тех территорий занимаются грабежом мирного населения здесь..., но их потом отпустят. Поговорят с ними и отпустят. У меня есть знакомый, он сам с оккупированой территории, он здесь живет и работает. Говорит что за Украину двумя руками это так вкратце, но по глазам видно что врет. А я делаю вид что ему верю)
На самом деле у большинства жителей того региона другой менталитет не украинский и их не переубедить. Даже если они будут хорошо жить они все равно будут срать на все украинское. Поэтому не стоит за них воевать, но стоит воевать за те территории так как это земля украинская, когда то была заселена украинцами, но после голодоморов юго-восток был заселен людьми с поволжья и других территорий современной рф и превратился в российский анклав....
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Схема не новая, как наш мир. Выбирается предприятие, делается "анализ" собственников , потом документы о смене, регистратор только СВОЙ, у нормального вы такие деяния не оформите , потом на какую то фирму "оформляются" безработные спортсмены уже от имени нового собственника и уже с этим полным пакетом еду "собирать" урожай. Если из этой схемы убирается регистрирующее звено , ничего и ни у кого не получится . Разве что РАЗБОЙ …. , но там уже совсем другие срока.
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в ОРДЛО вже нема що грабувати?..
набіги кочевників..племена --1200-1300 роки і 2019
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саме тому потрібний закон про зброю. якщо б власник знищив з десяток цих щурів на своїй приватній території, думаю, інші б задумувались як віджимати чужі підприємтсва.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПоліцейські зупинили спробу рейдерського захоплення агрофірми під Харковом: затримано 46 осіб - громадяни РФ і мешканці окупованих територій. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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