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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:вибори (4373) Луганщина (1785) Нацполіція (7899) перерахунок (2)

 На окрузі в Щасті, де програв брат Медведчука, перераховують голоси. Поліція посилила заходи безпеки, - МВС. ФОТОрепортаж

Поліція посилила заходи безпеки біля ОВК у м. Щастя (Луганська область).

До Новоайдарського відділу поліції звернувся член окружної виборчої комісії № 105 (м. Щастя), який повідомив про можливе порушення виборчого законодавства головою ОВК, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС.

У повідомленні заявник зазначив, що на сайті ЦВК вже є результати підрахунку ста відсотків голосів на всіх 6-ти виборчих дільницях, розташованих на виборчому окрузі №105, та встановлено результати виборів, але, зі слів заявника, опрацювання протоколів за результатами голосування на виборчих дільницях не проводилося.

Цей факт зареєстровано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 106-му окрузі в Луганській області зафіксовано фальсифікації на користь кандидата від "ОПЗЖ" Черниша. Буде перерахунок голосів. ВIДЕО

Нині комісією проводиться перерахунок голосів. Поліцією було ухвалено рішення про посилення заходів публічної безпеки поблизу окружної виборчої комісії. На охорону громадського порядку та безпеки задіяно 45 поліцейських.

На окрузі в Щасті, де програв брат Медведчука, перераховують голоси. Поліція посилила заходи безпеки, - МВС 01
На окрузі в Щасті, де програв брат Медведчука, перераховують голоси. Поліція посилила заходи безпеки, - МВС 02

Зазначимо, за даними сайту ЦВК в окрузі №105 підраховано результати голосування на всіх 6 виборчих дільницях, і кандидат від "Опоблоку" Вікторія Гриб значиться переможцем, за нею йде брат кума президента РФ Віктора Медведчука Сергій Медведчук.

На окрузі в Щасті, де програв брат Медведчука, перераховують голоси. Поліція посилила заходи безпеки, - МВС 03


На окрузі в Щасті, де програв брат Медведчука, перераховують голоси. Поліція посилила заходи безпеки, - МВС 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139311
 
 
 Топ коментарі
 
До речі, якщо відкинути емоції
Шарій. Іван Шарій. Покидьок та виродок.
Набрав більше 2%
Так, отримав фінансування, але...
Якби не було Шарія, як би розподілились його голоси?
Ймовірно між платіормою та жопоблоком, можливо порівну, можливо ні.
А можливо, якби не Шарій. то й жопоблок пройшов би, і було б у ВР на три-чотири десятки покильків більше.
Ми можемо лише припускати. Аде я цілком припускаю, що якби не Шарій, то у медведчука було би значно більше штиків у ВР. Шарій просто злив більше 2% покидьків в лайнову яму

Ніколи не думав. що скажу таке, але можливо, Шарію варто навіть подякувати, що забрав голоси у медведчка ахметова і злив їх на помийку
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Непорядок !
Не міг брателя медведчука програти !😞
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Слуги народу програють лише таким же сепарам за життя. Ось таке у них сепарське "Счастьє". На округе в Счастье, где проиграл брат Медведчука, пересчитывают голоса. Полиция усилила меры безопасности, - МВД - Цензор.НЕТ 7084
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Ты даже не прочитав новость, уже побежал срать. Это в твоем духе.


Отметим, по данным сайта ЦИК по округу №105 подсчитаны результаты голосования на всех 6 избирательных участках, и кандидат от "Оппоблока" Виктория Гриб значится победителем, за ней следует брат кума президента РФ Виктора Медведчука Сергей
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Ти не прочитав мій коментар, а вже насрав і відправив мене у спам. Тому тебе у спам.
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Я никого не отправляю в спам, брехло. Эта опция создана лишь для тебе подобных.
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Хасан врет всегда, это его жизненное кредо.
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Ali Hasan

Слуги народу програють лише таким же сепарам за життя. Ось таке у них сепарське "Счастьє".
24.07.2019 10:07
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Цензор , давай новые результаты с ЦВК . Только шо обновили .
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Гриб - это кандидат лично от Ахметова. Хороший выбор
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Непорядок !
Не міг брателя медведчука програти !😞
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шо то, шо другое -антиукраинский отстой, который нафиг не нужен Украине, тем более что народ Украины должен содержать за свои налоги (бюджет) этих мразей депутанов..
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До речі, якщо відкинути емоції
Шарій. Іван Шарій. Покидьок та виродок.
Набрав більше 2%
Так, отримав фінансування, але...
Якби не було Шарія, як би розподілились його голоси?
Ймовірно між платіормою та жопоблоком, можливо порівну, можливо ні.
А можливо, якби не Шарій. то й жопоблок пройшов би, і було б у ВР на три-чотири десятки покильків більше.
Ми можемо лише припускати. Аде я цілком припускаю, що якби не Шарій, то у медведчука було би значно більше штиків у ВР. Шарій просто злив більше 2% покидьків в лайнову яму

Ніколи не думав. що скажу таке, але можливо, Шарію варто навіть подякувати, що забрав голоси у медведчка ахметова і злив їх на помийку
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А чого Ви вирішили, що в медведчука, а не наприклад в "слуг"? Порохоботи он певні, що й ті й ті прокацапські і т.д.
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Хто такий Іван Шарій?
Я чув про брехуна та покидька Толю Шарія, ще є Іван?
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а пардон, Толя звісно, то я перепутав його ім'я, то щось мене пермкнуло з футболістом Іваном Шарієм
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Його і піарили аби розколоти промосковський електорат, в тому числі на телебаченні. Але горе-стратеги не врахували, що участь у виборах відвертого сепаратюги може спричинити в подальшому катастрофічні наслідки. Отак і живемо, лише сьогоднішнім днем.
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от і Щастя привалило--що опонблок.що опонплатформа
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Порошенко і Медведчук вже давно грають в одній команді.....
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з сусіднього лугандону пасічнік прислав памощьникав для підрахуя а не то підірвуть міст
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Депутат Рады Украины Медведчук, желает пригласить на открытие Рады нового созыва ,своих коллег с российской Думы, если его терпят украинцы,то может и коллеги притрутся.)))
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниНа окрузі в Щасті, де програв брат Медведчука, перераховують голоси. Поліція посилила заходи безпеки, - МВС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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