 На окрузі в Щасті, де програв брат Медведчука, перераховують голоси. Поліція посилила заходи безпеки, - МВС. ФОТОрепортаж

До Новоайдарського відділу поліції звернувся член окружної виборчої комісії № 105 (м. Щастя), який повідомив про можливе порушення виборчого законодавства головою ОВК, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС.
У повідомленні заявник зазначив, що на сайті ЦВК вже є результати підрахунку ста відсотків голосів на всіх 6-ти виборчих дільницях, розташованих на виборчому окрузі №105, та встановлено результати виборів, але, зі слів заявника, опрацювання протоколів за результатами голосування на виборчих дільницях не проводилося.
Цей факт зареєстровано.
Нині комісією проводиться перерахунок голосів. Поліцією було ухвалено рішення про посилення заходів публічної безпеки поблизу окружної виборчої комісії. На охорону громадського порядку та безпеки задіяно 45 поліцейських.
Зазначимо, за даними сайту ЦВК в окрузі №105 підраховано результати голосування на всіх 6 виборчих дільницях, і кандидат від "Опоблоку" Вікторія Гриб значиться переможцем, за нею йде брат кума президента РФ Віктора Медведчука Сергій Медведчук.
Отметим, по данным сайта ЦИК по округу №105 подсчитаны результаты голосования на всех 6 избирательных участках, и кандидат от "Оппоблока" Виктория Гриб значится победителем, за ней следует брат кума президента РФ Виктора Медведчука Сергей
Слуги народу програють лише таким же сепарам за життя. Ось таке у них сепарське "Счастьє".
24.07.2019 10:07
Не міг брателя медведчука програти !😞
Шарій. Іван Шарій. Покидьок та виродок.
Набрав більше 2%
Так, отримав фінансування, але...
Якби не було Шарія, як би розподілились його голоси?
Ймовірно між платіормою та жопоблоком, можливо порівну, можливо ні.
А можливо, якби не Шарій. то й жопоблок пройшов би, і було б у ВР на три-чотири десятки покильків більше.
Ми можемо лише припускати. Аде я цілком припускаю, що якби не Шарій, то у медведчука було би значно більше штиків у ВР. Шарій просто злив більше 2% покидьків в лайнову яму
Ніколи не думав. що скажу таке, але можливо, Шарію варто навіть подякувати, що забрав голоси у медведчка ахметова і злив їх на помийку
Я чув про брехуна та покидька Толю Шарія, ще є Іван?