 На окрузі в Щасті, де програв брат Медведчука, перераховують голоси. Поліція посилила заходи безпеки, - МВС. ФОТОрепортаж

До Новоайдарського відділу поліції звернувся член окружної виборчої комісії № 105 (м. Щастя), який повідомив про можливе порушення виборчого законодавства головою ОВК, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС.

У повідомленні заявник зазначив, що на сайті ЦВК вже є результати підрахунку ста відсотків голосів на всіх 6-ти виборчих дільницях, розташованих на виборчому окрузі №105, та встановлено результати виборів, але, зі слів заявника, опрацювання протоколів за результатами голосування на виборчих дільницях не проводилося.

Цей факт зареєстровано.

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Нині комісією проводиться перерахунок голосів. Поліцією було ухвалено рішення про посилення заходів публічної безпеки поблизу окружної виборчої комісії. На охорону громадського порядку та безпеки задіяно 45 поліцейських.





Зазначимо, за даними сайту ЦВК в окрузі №105 підраховано результати голосування на всіх 6 виборчих дільницях, і кандидат від "Опоблоку" Вікторія Гриб значиться переможцем, за нею йде брат кума президента РФ Віктора Медведчука Сергій Медведчук.



