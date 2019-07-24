 Керівник відділення Деснянського управління поліції був куратором поборів із гральних закладів, - прокуратура Києва. ФОТОрепортаж

Як встановлено під час слідства, у квітні поточного року начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського УП висунув адміністратору одного з гральних закладів вимогу щодо передачі йому щомісячної плати в сумі 5 тисяч гривень за безперешкодне функціонування ігрового залу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт прокуратури Києва. При цьому зазначивши, що 5 тисяч гривень адміністратор має сплачувати йому особисто, а ще 15 тисяч гривень - посереднику, який своєю чергою начебто передаватиме їх керівництву райуправління поліції. В іншому випадку ігровий зал буде закрито.
У межах провадження, розпочатого за цим фактом, органами прокуратури спільно з ДБР затримано начальника відділення Деснянського управління поліції під час одержання 5 тисяч гривень неправомірної вигоди, а посередника під час отримання 15 тисяч гривень.
Правоохоронці також задокументували ще 2 епізоди отримання зазначеними особами фінансових траншів по 5 і 15 тисяч гривень відповідно.
Наразі затриманим особам готується повідомлення про підозру.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 189 КК України.
Слідчі дії тривають.
міліцейськимиполіцейськими...
Саме на це чекають українці - корупція має бути подолана КРУГОМ!
так шо болт с большой буквы Бэ ложили игровики на молодую гвардию..
чтобы забарывать коррупцию,надо,чтобы было что забарывать..
что за выражение такое "курировал поборами.."
кого вы набираете в редакторы? вообще уже некому работать, все на заработки в польши свалили?
позор.