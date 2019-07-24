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 Керівник відділення Деснянського управління поліції був куратором поборів із гральних закладів, - прокуратура Києва. ФОТОрепортаж

У ході спільної спецоперації ГПУ, прокуратури міста Києва та територіального управління ДБР затримано начальника відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції ГУ НП у Києві та його посередника.

Як встановлено під час слідства, у квітні поточного року начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського УП висунув адміністратору одного з гральних закладів вимогу щодо передачі йому щомісячної плати в сумі 5 тисяч гривень за безперешкодне функціонування ігрового залу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт прокуратури Києва. При цьому зазначивши, що 5 тисяч гривень адміністратор має сплачувати йому особисто, а ще 15 тисяч гривень - посереднику, який своєю чергою начебто передаватиме їх керівництву райуправління поліції. В іншому випадку ігровий зал буде закрито.

У межах провадження, розпочатого за цим фактом, органами прокуратури спільно з ДБР затримано начальника відділення Деснянського управління поліції під час одержання 5 тисяч гривень неправомірної вигоди, а посередника під час отримання 15 тисяч гривень.

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Правоохоронці також задокументували ще 2 епізоди отримання зазначеними особами фінансових траншів по 5 і 15 тисяч гривень відповідно.

Наразі затриманим особам готується повідомлення про підозру.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 189 КК України.

Слідчі дії тривають.

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Керівник відділення Деснянського управління поліції був куратором поборів із гральних закладів, - прокуратура Києва 01
Керівник відділення Деснянського управління поліції був куратором поборів із гральних закладів, - прокуратура Києва 02
Керівник відділення Деснянського управління поліції був куратором поборів із гральних закладів, - прокуратура Києва 03
Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139285
 
   
 Топ коментарі
 
Якщо гарно потрусити, так там не одна вигідна галузь кришується. Є ще наркотики і проституція.
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кругом (с) бегом на раёне за прошедший месяц открыто три люксовые и штук пять бомжстайл букмекерско-автоматных рыгаловок..
так шо болт с большой буквы Бэ ложили игровики на молодую гвардию..
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Тоже мне - сенсация. У нас каждый мент при должности что-то криминальное крышует.
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Якщо гарно потрусити, так там не одна вигідна галузь кришується. Є ще наркотики і проституція.
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Троєщинське райуправління поліції в м. Києві це взагалі бандитське кубло! Там невідомо з ким страшніше зустрітися вночі, з грабіжниками, чи міліцейськими поліцейськими...
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Отделение игорного бизнеса, отделение проституции, отделение наркотиков, отделение лифтовиков, карманников и квартирных воров. Узкая профессиональная специализация.
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эта новость для тех кто не хотел видеть очевидного
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ооо це круто!
Саме на це чекають українці - корупція має бути подолана КРУГОМ!
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кругом (с) бегом на раёне за прошедший месяц открыто три люксовые и штук пять бомжстайл букмекерско-автоматных рыгаловок..
так шо болт с большой буквы Бэ ложили игровики на молодую гвардию..
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Але ж ігорні заклади не лише в Деснянському районі, а по всьому Києву. То що ж це виходить - по аналогії можна визначити хто їх курирує по інших районах та в Києві загалом.
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Так назначили, кому теперь будет платить дань "администратор одного из игорных заведений"? Ведь в новости ничего нет о его закрытии.
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что значит "закрыть" ?
чтобы забарывать коррупцию,надо,чтобы было что забарывать..
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Никогда такого не было, и вот опять снова...
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Тю удивили.. да в каждом городе множество игровых клубов начиная от открытых круглые сутки, до подпольных ( у нас в Покровске Донецкой обл прямо в центре города парочка работает заходи когда хочешь, и всех их крышует либо менты либо прокуратура... И работали не прикрываясь не смотря на ВЕлИкУЮ борьбу с игорными...
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ждите узавтра тприедем.........делится надо с государством по закону.....не хотят.... к нам в калифорнию.......научим.....но государство обкрадать полный беспредел....пакуйте...
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Тоже мне - сенсация. У нас каждый мент при должности что-то криминальное крышует.
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Мусора на прокурорский бізнес зазіхнули?
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Говорят, что все заведения подобного типа крышуются Аваковым. Так что арестовали за то, что перехватывал деньги патрона. Другими словами, недоносил выручку.
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курировал что (поборы) ? или курировал чем (поборами)?
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Помнится Юлю премьером, игорный бизнес под запретом, "правоохранители" просто выли от безденежья.
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Это с какой радости "правоохранители выли от безденежья"?! Если ***** перевела игорный "бизнес" из полу-легального в нелегальный! Передав его таким образом в полное управление правопохерителей!
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Нелегального не было, был полный запрет,надеюсь со второго раза понятно стало.
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Так у нас и проституция под "запретом".. в том числе и политическая... а баба ***** все равно под каждые "выборы" на избирательную Окружную выходит... Керівник відділення Деснянського управління поліції був куратором поборів із гральних закладів, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 5262
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Я в ліс, а ти по дрова. Немає у тебе розуму і це твій вибір.
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Прочитай, подумай, ещё раз прочитай, подумай. Только идиот мог такое написать, духовные многоликие *********. Не про себя ли случайно???
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Нет,я честью и достоинством не торгую,видимо ты себя узнал,поэтому и написал свои буковки.
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Руководитель отделения Деснянского управления полиции курировал поборами с игорных заведений

что за выражение такое "курировал поборами.."

кого вы набираете в редакторы? вообще уже некому работать, все на заработки в польши свалили?
позор.
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Ха-ха! Это ж вотчина того самого борцуна с игровыми залами - депутата Березы. Вот так зашквар Березы! Не зря его местные прокатили на выборах - вся Троя знает, что Береза - дурачёк.
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А теперь зажмите ему пальчики в дверном косяке и услышите фамилию министра к которому он относил собранное.
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одного взяли а тысячи космолотов и подобных работают надо палить опять ..в каждом доме по космолоту и ломбардналивайке..даешь рекорд..
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без мусорской и прокурорской крыши ни одно заведение не работает. луцик с рюкзаковым еще те крышеватели )))) по ним давно уже зона плачет, особенно за рюкзаковым)))
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