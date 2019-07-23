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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, За кордоном
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Все про:вибори (4373) Держдепартамент США (497) Ортагус (2)

 Парламентські вибори, що відбулися, підкреслили підтримку українцями демократичних ідеалів, - спікер Держдепу США Ортагус. ДОКУМЕНТ

Вибори до Верховної Ради "дали чіткий результат і підкреслили прихильність українців ідеалам демократії".

Про це сказано в заяві прессекретаря Держдепартаменту США Морган Ортагус, передає Цензор.НЕТ.

У ньому наголошується, що Держдеп готовий працювати "з новим українським урядом і українським народом на шляху реформ, які критично важливі для успішної України".

Водночас, в США очікують остаточні рекомендації ОБСЄ щодо поліпшення виборчого процесу і їхньої імплементації.

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"США залишаються непохитними у своїй підтримці України перед обличчям російської агресії. Ми будемо продовжувати стояти поруч з Україною в побудові сильної, успішної, демократичної країни в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в заяві.

Парламентські вибори, що відбулися, підкреслили підтримку українцями демократичних ідеалів, - спікер Держдепу США Ортагус 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139281
 
   
 Топ коментарі
 
Вы ж мечтали о Пиночете.

Блин вам не угодишь 🤷‍♀️
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американці.!..ви б хоть не підйо****вали.. Прошедшие парламентские выборы подчеркнули приверженность украинцев демократическим идеалам, - спикер Госдепа США Ортагус - Цензор.НЕТ 5090
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Они мечтали о свинье в торте , а не о настоящем Пиночете . А то Пиночет ещё вдруг начал бы проводить настоящие реформы, а не делать их видимость
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американці.!..ви б хоть не підйо****вали.. Прошедшие парламентские выборы подчеркнули приверженность украинцев демократическим идеалам, - спикер Госдепа США Ортагус - Цензор.НЕТ 5090
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НУ, КАНАШНА, ТЕПЕРЬ СПИКЕР ГОСДЕПА ОКАЗАЛСЯ АХЕНТ КРЕМЛБ,,
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кругом враги и предатели, надо сплотиться вокруг Мессии - Порошенко
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АМЕРИКАНЦЫ - АХЕНТЫ КРЕМЛЯ!!!

РЕВАНШ НЕ ПРОЙДЕТ!!!

НА ВАС ПУТИН НАПАДЕТ!!! Парламентські вибори, що відбулися, підкреслили підтримку українцями демократичних ідеалів, - спікер Держдепу США Ортагус - Цензор.НЕТ 8790
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Соя: "Ну-ка быстро-быстро взад нам верните шоколад!"
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ЦЕ ДО ВАС ВСІХ___ЗАЕ:::АЛИ
ЗІ СВОЇМ---- ПОРОХОМ І ЗЕ...
ХВАТИТЬ СРАЧ НА ФОРУМІ РОЗВОДИТИ
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Нацюки взагалі йдуть лісом. За вас навіть ваші родичі не голосували.
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ВИ ВСІ *****:::,,НАЦИКИ ХУ**ЯЦИКИ ПОРОХИ ЗЕЛЕПУЦЦІКИ І ТАК ДАЛІ
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каса закрита - ключ у ворот (спасскіх, ога)

ГО Порохокіт‏ @pIebeian

треба негайно проводити гейпарад, може хоч тоді Нацкорпус зі Свободою вилізуть з нір
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у невдачі партій, як і армій - винні лідери.
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эти выборы провели перепись имбецилов в стране. Стало понятно, что их чуть больше 50%!
как страшно жить.... (с)
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Больный был так тяжел, что имбецилами
считал психиатрический консилиум.
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Просрут джек пот.И к Трампу не ходи. Парламентські вибори, що відбулися, підкреслили підтримку українцями демократичних ідеалів, - спікер Держдепу США Ортагус - Цензор.НЕТ 7660
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о выборах в украинский парламент - зебилы и мертветчуки, как же я вас ненавижу...)https://www.youtube.com/watch?v=rrlbAPMzLYU
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та у вас всі крім Поросьонко зрадники і всіх ви ненавидите. Найбільш українофобська партія.
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На этом, видать, вся демократия и закончится.
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в самом деле, всё говорит о том, про ************* партия станет узурпатором власти в стране благодаря идиотам, а они тут про "рассвет демократии" трут ))))
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Вы ж мечтали о Пиночете.

Блин вам не угодишь 🤷‍♀️
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Не тянет клоун на Пиночета. На хитрозачесанного бульбофюрера - еле-еле.
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По мнению многих пользователей ресурса - да.

Так кто в Украине тянет на Пиночета? 😁
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Никто. И потому плевать на этих
и их мечты о шоколаде, Пиночете...
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Вы себя хорошо чувствуете? К чему бы я имел мнение за то, кто тянет в Украине на Пиночета, если я не считаю, шо Пиночет Украине нужен? Мне достаточно знать, кто в Украине тянет на бульбофюрера. Еле-еле.
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Это по молодости. Наберется опыта, будет похож. С коррупционерами и олигархами иначе нельзя.
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А Петя то тут при чем? Беню же полиция по всему миру ищет🤔
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а Беня оце ховається. Хто Беню бачив, його тут поліція шукає, з ніг збилася? До вас, до речі не забігали?
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Запросто, он же президент, глава сорока миллионного народа, а кто такой Беня?
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А Коломойский его кукловод. Неужели он будет готов застрелить свой центр управления?🤔
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тебе можно верить: кто кто, а бяларус в этом разбирается.
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Они мечтали о свинье в торте , а не о настоящем Пиночете . А то Пиночет ещё вдруг начал бы проводить настоящие реформы, а не делать их видимость
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---це коронація Бокасси. яка відбулася 4 грудня 1977 року,
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Да они и не трут о демократии. От них только и слышно сажать, вешать, давить . И главное без суда и следствия. Тройками.
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крутая демократия, румяного парня Ефрема под домашний арест, вместо прикопать при попытке к бегству.................
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Ну так это уже зюзикам - прикопать...
При Петре он сидел. А как только зюзики к власти пришли, так мигом и на свободе. И Беня тут как тут, и шарии-портновы и прочая наволочь
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шо ж ваш Юга генітальний плокулол не прикопав? П'ять років оце копав, копав та так нічого і не вийло.
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ПОРОХОБОТ ТВОЙ ПЕДЯ 4 года ЗАДЕРЖИВАЛ, ПОТОМ ОТПУСКАЛ ПОД ЗАЛОГ ЕФРЕМОВА

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

НО ТОГДА ТЫ НИЧЕГО НЕ ПИСАЛ

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС ЭТО УВИДЕЛ?
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А что общего между соей и демократией ? Столько же наверное сколько между бузиной в огороде и дядькой в Киеве . Так в чём проблема? Выборы прошли , в общем без серьёзных нарушений , США их признают .
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Сейчас у многих старых депутатов нету неприкосновенности .Можно сажать .
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Эх, как будто в молодость вернулся. Помню, Лукашенко энергичный, заводной(длинноволосый), тоже старую команду гонял(и поделом).
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Запетыми в юности песнями,
другие не слыша никак,
живет до скончания пенсии
счастливый и бодрый мудак.
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"Счастливый и бодрый рыбак,"- так правильно.
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Ці вибори показали одне. Що ніхто з вороватих казнокрадів не має шансу на майбутьнє. З "новими обличчями" простіше розібратись, якщо дійсно буде працювати система декларацій і відповідальності.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниПарламентські вибори, що відбулися, підкреслили підтримку українцями демократичних ідеалів, - спікер Держдепу США Ортагус. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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