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 Кордон із РФ і Молдовою посилено сучасними комплексами радіоактивного та ядерного контролю, - ДПСУ. ФОТО

У пунктах пропуску "Велика Писарівка" і "Миколаївка" на кордоні з Російською Федерацією і в пункті пропуску "Старокозаче" на кордоні з Республікою Молдова встановлені комплекси типу "TS" "RAPISCAN".

В межах реалізації програми міжнародної технічної допомоги "Виявлення та припинення ядерної контрабанди", підрозділи Держприкордонслужби продовжують отримувати сучасні прилади та обладнання, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДПСУ.

Зокрема, днями в межах ділянок відповідальності Сумського, Чернігівського та Білгород-Дністровського загонів були введені в експлуатацію сучасні високоефективні комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів типу "TSA" "RAPISCAN".

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Комплекси встановлені в пунктах пропуску "Велика Писарівка" і "Миколаївка, що на кордоні з Російською Федерацією та в пункті пропуску "Старокозаче" - на кордоні з Республікою Молдова.

Починаючи з 2005 року стаціонарними комплексами обладнані 74 пункти пропуску, крім того, органи Держприкордонслужби також отримали 20 систем на базі автомобілів.

Кордон із РФ і Молдовою посилено сучасними комплексами радіоактивного та ядерного контролю, - ДПСУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ зафіксувала вантажівки та сліди від транспортних засобів на кордоні з Росією на окупованій Донеччині

Кордон із РФ і Молдовою посилено сучасними комплексами радіоактивного та ядерного контролю, - ДПСУ 02
Кордон із РФ і Молдовою посилено сучасними комплексами радіоактивного та ядерного контролю, - ДПСУ 03
Кордон із РФ і Молдовою посилено сучасними комплексами радіоактивного та ядерного контролю, - ДПСУ 04
Кордон із РФ і Молдовою посилено сучасними комплексами радіоактивного та ядерного контролю, - ДПСУ 05
Фото: dpsu.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139257
 
   
 Топ коментарі
 
Это ТАК Чисто Поржать и отмыть БАБЛО Граница с РФ и Молдовой усилена современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2354
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Пункты для отлавливания пенсионеров Нагасаки и Хиросимы. Граница с РФ и Молдовой усилена современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2348
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В Москве жестоко обошлись с боевиком "ДНР", расплата за убийство украинцев превзошла все ожидания (link: https://www.dialog.ua/russia/184723_1563897053) dialog.ua/russia/18472
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как последние 5 лет проходила ротация рашапарников в приднестровье? через какую страну?
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В Москве жестоко обошлись с боевиком "ДНР", расплата за убийство украинцев превзошла все ожидания (link: https://www.dialog.ua/russia/184723_1563897053) dialog.ua/russia/18472
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Ого, кавказці так всб москву виріжуть.
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Сенсація, на кордоні з'явився дозиметр.
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а "граница" з "Придністров"ям" (молдавська ДИРА) ..."на замке" , не ?
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Это ТАК Чисто Поржать и отмыть БАБЛО Граница с РФ и Молдовой усилена современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2354
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А вот есть бомбы - "чемоданчики". И оно сильно фонит? По идее должно за день убивать носителя такого чемоданчика? Там же свинцом не обложишь начинку. Килограммами 150 свинца то.
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Боря ты дурак? Ты случаем не с зэ вр!!!?
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Ты у каждого, кто хочет что-то уточнить, такое спрашиваешь? Смотри на боксера не нарвись, ибо чревато парой живительных оплеух за хамство Кордон із РФ і Молдовою посилено ********* комплексами радіоактивного та ядерного контролю, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 664
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Ну как бы на боксера можно найти свинца 16калибра!,а вообщето такие вопросы могут задовать в школе на первом уроке химии ! Учи матчасть баксор!
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То есть любой черт(звонит Бакланову) разбирается в компактных боезарядах и знает как оно фонит???
Парень, что ты делаешь в Польше? Ты уже должен был бы переплюнуть Хокинга, с таким умищем то. Может просто выпил и сморозил дурь?
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Слушай паря,я делаю в Швеции,а что делаю-это будет большой сюрприз для ватаноидов которые населяют прекрасную планету Земля! А по поводу чемоданов и разной грязи типо новичок токо кацапы интересуются!ты же кацап да?
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ладно, давай. не кашляй и не перерабатывай, хорошо спи, кацапы подождут пока "трудяга" отсыпается)
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Я отлично себя чувствую)))!а ты ватничег ник поменяй и прокси!,палишься как первоклассник!)))привет ***** передавай!
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Да ужо всо!,все свои на месте открывай границы для мыжобратьев!
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Ну, з радіоаційним контролем ще зрозуміло... А "ядерний", що таке - для попередження молдовської ядерної загрози? Граница с РФ и Молдовой усилена современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 5086
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Пункты для отлавливания пенсионеров Нагасаки и Хиросимы.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоКордон із РФ і Молдовою посилено сучасними комплексами радіоактивного та ядерного контролю, - ДПСУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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