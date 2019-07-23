 Кордон із РФ і Молдовою посилено сучасними комплексами радіоактивного та ядерного контролю, - ДПСУ. ФОТО

В межах реалізації програми міжнародної технічної допомоги "Виявлення та припинення ядерної контрабанди", підрозділи Держприкордонслужби продовжують отримувати сучасні прилади та обладнання, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДПСУ.

Зокрема, днями в межах ділянок відповідальності Сумського, Чернігівського та Білгород-Дністровського загонів були введені в експлуатацію сучасні високоефективні комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів типу "TSA" "RAPISCAN".

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Комплекси встановлені в пунктах пропуску "Велика Писарівка" і "Миколаївка, що на кордоні з Російською Федерацією та в пункті пропуску "Старокозаче" - на кордоні з Республікою Молдова.

Починаючи з 2005 року стаціонарними комплексами обладнані 74 пункти пропуску, крім того, органи Держприкордонслужби також отримали 20 систем на базі автомобілів.

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Фото: dpsu.gov.ua