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 Росіянину, який у складі "Самооборони Криму" шпигував за українськими військовими, повідомили про підозру, - прокуратура АРК. ФОТО

Громадянин РФ в лютому-березні 2014 року очолював так звану розвідувальну групу "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР", що входила до складу "Самооборони Криму".

Прокуратура АР Крим під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні щодо громадянина Російської Федерації Ф., разом з Головним управлінням Національної поліції в АР Крим, здобули достатньо доказів причетності останнього до участі у не передбаченому законом збройному формуванні "Самооборона Севастополя", у зв’язку з чим 19.07.2019 громадянину Російської Федерації Ф. повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин Російської Федерації Ф. протягом лютого – березня 2014 року очолював так звану розвідувальну групу "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР", яка входила до складу не передбаченого законом збройного формування "Самооборона Криму", що незаконно діяла на території Автономної Республіки Крим.

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Ця розвідувальна група під керівництвом Ф. перебуваючи на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, здійснювала спостереження та фіксацію інформації стосовно розташування військовослужбовців Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України та правоохоронних органів України, яку в подальшому передавали до командування Військово-Морського Флоту Російської Федерації.

За вчинення зазначених злочинних дій, громадянин Російської Федерації Ф. був нагороджений медаллю "За возвращение Крыма" представниками окупаційної влади АР Крим..

Росіянину, який у складі Самооборони Криму шпигував за українськими військовими, повідомили про підозру, - прокуратура АРК 01
Росіянину, який у складі Самооборони Криму шпигував за українськими військовими, повідомили про підозру, - прокуратура АРК 02
Фото: ark.gp.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139234
 
 
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История ни о чём.Если бы задержали -прекрасно,в обменный фонд.А так...
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Ну я розумію, що підозрюваних в зкоїні кримінального злочину із сисла гломадян України ретушують до вироку суду. А орка чому заховали від слави?
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А чому рило замазане? Потрібно викладати фото цих виродків у вільний доступ, а також їх дітей, жінок, батьків.
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интересно.
медведчук в кабинете президента вместе с порошенко шпионил на мордор.

и нет никакой реакции от правохоронителей.
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Поймайте и дайте срок ,и потом пишите.
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Якщо б заголовок був таким :"Ліквідований росіянин , який шпигував за українськими військивими..." тоді це було б ОК, а так фігня це все.
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це всерівно шо участками на місяці приторговувати
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Очередной Фейк. типа прёкурёры работають. Росіянину, який у складі "Самооборони Криму" шпигував за українськими військовими, повідомили про підозру, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 9220
могу выложить как минимум 10 уёюбков организовавших "референдум" которые получають пенсию в Украине.
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Цензор.НЕТФотоПодіїРосіянину, який у складі "Самооборони Криму" шпигував за українськими військовими, повідомили про підозру, - прокуратура АРК. ФОТО
 
 
 
 
 
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