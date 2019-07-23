 Росіянину, який у складі "Самооборони Криму" шпигував за українськими військовими, повідомили про підозру, - прокуратура АРК. ФОТО

Прокуратура АР Крим під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні щодо громадянина Російської Федерації Ф., разом з Головним управлінням Національної поліції в АР Крим, здобули достатньо доказів причетності останнього до участі у не передбаченому законом збройному формуванні "Самооборона Севастополя", у зв’язку з чим 19.07.2019 громадянину Російської Федерації Ф. повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.





Під час проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин Російської Федерації Ф. протягом лютого – березня 2014 року очолював так звану розвідувальну групу "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР", яка входила до складу не передбаченого законом збройного формування "Самооборона Криму", що незаконно діяла на території Автономної Республіки Крим.

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Ця розвідувальна група під керівництвом Ф. перебуваючи на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, здійснювала спостереження та фіксацію інформації стосовно розташування військовослужбовців Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України та правоохоронних органів України, яку в подальшому передавали до командування Військово-Морського Флоту Російської Федерації.

За вчинення зазначених злочинних дій, громадянин Російської Федерації Ф. був нагороджений медаллю "За возвращение Крыма" представниками окупаційної влади АР Крим..





Фото: ark.gp.gov.ua