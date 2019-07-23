 План відновлення моста в Станиці Луганській представимо в Мінську 31 липня, - Оліфер. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook 23 липня повідомила прессекретарка представника України в контактній групі, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
Питання відновлення моста обговорювали на нараді у вівторок за участю віцепрем'єр-міністра Геннадія Зубка, Кучми та інших представників влади.
"Профільні установи та відомства отримали доручення підготувати комплекс конкретних пропозицій, аби українська сторона поінформувала про них під час засідання ТКГ в Мінську 31 липня. Пропонується, аби на час проведення ремонтних робіт було відкрито КПВВ "Золоте"", - йдеться в повідомленні.
Кучма зазначив, що щодня по мосту в Станиці Луганській проїжджають понад 10 тис. осіб.
показавли недавно по 1+1 интервью журналистки на ентом пукнте с данецим жителем,
-рассказал, что,
сын воюет в армии днр - бьет укропов, он сыном гордится.
-сын получил счас паспорт расии,
-на вопрос зпачем приехал на укр территорию ответил, что за пенсией и купить продукты -
стоят рядом сумки - торчат палки калбасы.
на пвопрос чего он сейчас хочет, ответил, чтобы построили ентот мост.
на вопрос, кто должен строить, ответил - укропы, потому, што они его разбомбили.
делайте вывады со сказанного ... укрсалдаты-строителимастов-.....