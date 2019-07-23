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Все про:Мінськ (488) Оліфер (163) Станиця Луганська (18)

 План відновлення моста в Станиці Луганській представимо в Мінську 31 липня, - Оліфер. ФОТО

Українська сторона має намір поінформувати Тристоронню контактну групу із врегулювання ситуації на Донбасі про пропозиції з приводу ремонту моста в Станиці Луганській.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook 23 липня повідомила прессекретарка представника України в контактній групі, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Питання відновлення моста обговорювали на нараді у вівторок за участю віцепрем'єр-міністра Геннадія Зубка, Кучми та інших представників влади.

"Профільні установи та відомства отримали доручення підготувати комплекс конкретних пропозицій, аби українська сторона поінформувала про них під час засідання ТКГ в Мінську 31 липня. Пропонується, аби на час проведення ремонтних робіт було відкрито КПВВ "Золоте"", - йдеться в повідомленні.

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Кучма зазначив, що щодня по мосту в Станиці Луганській проїжджають понад 10 тис. осіб.

План відновлення моста в Станиці Луганській представимо в Мінську 31 липня, - Оліфер 01
План відновлення моста в Станиці Луганській представимо в Мінську 31 липня, - Оліфер 02

План відновлення моста в Станиці Луганській представимо в Мінську 31 липня, - Оліфер 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139212
 
 
 Топ коментарі
 
а , може, все таки провести національний референдум і визначити, чи хочуть українці, щоб їх податки вкладали в цю домбожопу
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Странный мост . Односторонний . Вата пришла , получила пенсию , купила жратву и ушла .
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Странный мост . Односторонний . Вата пришла , получила пенсию , купила жратву и ушла .
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8 июля Сейчас строительство отложили, чтобы дать боевикам время демонтировать бетонные конструкции, на что им нужно около 8−10 дней. По словам Зеленского, они подождут восемь дней и начнут строить мост.
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Нормальный мост сейчас. Какие отношения такой и мост. Или Голден Гейт как в сан Франциско построить?
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Та это писец. Собралось уева куча народа и решает как мост построить ? Не, они это серьёздно ?
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а , може, все таки провести національний референдум і визначити, чи хочуть українці, щоб їх податки вкладали в цю домбожопу
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А зачем гражданам Украины этот мост сейчас? Не ВСУ его раздолбали, так пусть лугандоны по обломкам и скачут. А лучше вообще закрыть этот переход, все равно долбасане украинцев ненавидят
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По гугл карте там два моста разрушено. Один через реку, другой через ЖД. О каком идет речь?
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План восстановления моста в Станице Луганской представим в Минске 31 июля,

показавли недавно по 1+1 интервью журналистки на ентом пукнте с данецим жителем,

-рассказал, что,
сын воюет в армии днр - бьет укропов, он сыном гордится.
-сын получил счас паспорт расии,
-на вопрос зпачем приехал на укр территорию ответил, что за пенсией и купить продукты -
стоят рядом сумки - торчат палки калбасы.

на пвопрос чего он сейчас хочет, ответил, чтобы построили ентот мост.

на вопрос, кто должен строить, ответил - укропы, потому, што они его разбомбили.

делайте вывады со сказанного ... укрсалдаты-строителимастов-.....
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниПлан відновлення моста в Станиці Луганській представимо в Мінську 31 липня, - Оліфер. ФОТО
 
 
 
 
 
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