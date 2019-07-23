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 Політика України, Фоторепортаж
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 Акція протесту триває в Покровську під будівлею окружкому: протестувальники встановили намети і принесли шини, комісія не працює, - поліція. ФОТОрепортаж

Від учора в Покровську (Донецька область) триває протестна акція через підрахунок голосів, внаслідок чого виборча комісія не працює. За фактом подій на ОВК розпочато досудове розслідування.

Спостерігачі на окружній виборчій комісії №50 виявили ознаки порушень виборчого процесу, через що біля приміщення ОВК розпочалася протестна акція. Протестувальники встановили намети, а також почали підноситишини, пише сайт поліції Донеччини, передає Цензор.НЕТ.

Поліція забезпечує публічну безпеку на території ОВК. На місці працюють групи документування та групи комунікації, а також перебуває керівництво обласного главку та місцевої поліції.

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За інформацією про порушення виборчого процесу розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права, яке вплинуло на результати виборів).

За кримінальним провадженнями тривають слідчі дії.

Поліція діє у рамках чинного законодавства та дотримується політичної нейтральності.

Акція протесту триває в Покровську під будівлею окружкому: протестувальники встановили намети і принесли шини, комісія не працює, - поліція 01
Акція протесту триває в Покровську під будівлею окружкому: протестувальники встановили намети і принесли шини, комісія не працює, - поліція 02
Акція протесту триває в Покровську під будівлею окружкому: протестувальники встановили намети і принесли шини, комісія не працює, - поліція 03
Акція протесту триває в Покровську під будівлею окружкому: протестувальники встановили намети і принесли шини, комісія не працює, - поліція 04
Акція протесту триває в Покровську під будівлею окружкому: протестувальники встановили намети і принесли шини, комісія не працює, - поліція 05
Акція протесту триває в Покровську під будівлею окружкому: протестувальники встановили намети і принесли шини, комісія не працює, - поліція 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139199
 
 
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ну вот Зеля с первым тебя нежданчиком майданчиком а сколько их еще будет впереди и дальше чем наглее будет еврескя шобла тем жестче народ будет требовать Художника с усиками из Австрии.... маладца Зедебил Волька ты побил рекорд даже Яныка....
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Зедебило научиться хотя в лужу пукать а не Х..по ролялю бренькать....
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Еврескя шобла Гройсман,Вальцман,Кернес,Бляхер и т. д. Да шото много их у нас скопилось))) А ЗЕ всё зарплаты людям выбивает! При Свинорылом такого не было, он ничего НИЗНАЛ )))))))))))
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аннулировть выборы СЕППАРАТИСТА МЭРА ГОРОДКА И ПОКЛОННИКА ПУТИНА.... который пролез в Раду нардепом..... мэр и участковая комиссия.... там воняет даже тута на Цензоре офигительными платежами.....
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дивна ситуація, не можу знайти навіть хто там балотувався...
А походу замес там великий.
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Це там де усіх Пеціних кандидатів познімали за помилки у заявах і відмовились зняти кандидатів Слуги Народу за аналогічні?
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кто из Красноармейска пишите шо там у вас
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Там вопрос,кто шахту доить будет,5 лет крышевали одни,скажет так,одетые не в гражданку,теперь могут отодвинуть
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Реваншистский режим Зеленского не дает жечь шины.
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Местный феодал лишался заветного места в политике, пошел на радикальные меры, народ не согласен
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Можно без цих епітетів, просто прізвища і партії?
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниАкція протесту триває в Покровську під будівлею окружкому: протестувальники встановили намети і принесли шини, комісія не працює, - поліція. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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