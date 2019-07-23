 Мішки з бюлетенями і люди, що сплять на підлозі: здача протоколів голосування на позачергових виборах у Раду. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото опублікував користувач Андрій Попик.

"Ось справжні слуги народу! Поки кандидати бухають (з радості або з горя), вони, не спавши вже другу добу, чекають своєї черги, щоб здати протоколи і бюлетені", - написав він у коментарі до знімків.

Його пост прокоментувала кандидат у нардепи по 95 округу від "Голосу" Михайлина Скорик: "Так не має бути. В Україні має бути онлайн-голосування, інакше підрахунок голосів і надалі буде частиною політичної корупції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція викликала на допит членів ОВК на 94-му окрузі, де спостерігачів від "Самопомочі" змінювали на людей Кононенка







Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 95,01% протоколів: "Слуга народу" - 43,13%, "ОП - За життя" - 13,06%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84%





