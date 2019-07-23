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 Політика України, Фоторепортаж
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 Мішки з бюлетенями і люди, що сплять на підлозі: здача протоколів голосування на позачергових виборах у Раду. ФОТОрепортаж

У мережі з'явилися фото, на яких зафіксована здача в одну з окружних виборчих комісій бюлетенів і протоколів голосування на позачергових виборах у Раду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото опублікував користувач Андрій Попик.

"Ось справжні слуги народу! Поки кандидати бухають (з радості або з горя), вони, не спавши вже другу добу, чекають своєї черги, щоб здати протоколи і бюлетені", - написав він у коментарі до знімків.

Його пост прокоментувала кандидат у нардепи по 95 округу від "Голосу" Михайлина Скорик: "Так не має бути. В Україні має бути онлайн-голосування, інакше підрахунок голосів і надалі буде частиною політичної корупції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція викликала на допит членів ОВК на 94-му окрузі, де спостерігачів від "Самопомочі" змінювали на людей Кононенка

Мішки з бюлетенями і люди, що сплять на підлозі: здача протоколів голосування на позачергових виборах у Раду 01
Мішки з бюлетенями і люди, що сплять на підлозі: здача протоколів голосування на позачергових виборах у Раду 02
Мішки з бюлетенями і люди, що сплять на підлозі: здача протоколів голосування на позачергових виборах у Раду 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 95,01% протоколів: "Слуга народу" - 43,13%, "ОП - За життя" - 13,06%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Мішки з бюлетенями і люди, що сплять на підлозі: здача протоколів голосування на позачергових виборах у Раду 04
Мішки з бюлетенями і люди, що сплять на підлозі: здача протоколів голосування на позачергових виборах у Раду 05
Мішки з бюлетенями і люди, що сплять на підлозі: здача протоколів голосування на позачергових виборах у Раду 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139196
 
 
 Топ коментарі
 
это - не последняя гадость Порошни Украине и украинцам. 9% будут гадить и дальше.
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не только "Порошни", но и те кто категорически против зелупни!
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это - не последняя гадость Порошни Украине и украинцам. 9% будут гадить и дальше.
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Почему Цензор не написал про аналогичную эпопею на 94-округе, где проигравший Дубинскому Кононенко спровоцировал подобное же.
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не только "Порошни", но и те кто категорически против зелупни!
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Чтобы так не было надо (было уже давно) сменить воровскую элиту на слуг народа - тогда и электронное голосование можно было бы давно ввести как, например, давно сделали в Эстонии.

Людям, продолжавшим работать за гроши ради чистоты выборов и легитимности новой Рады - огромное уважение!
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у людей разные мотивы, и люди разные, и просто так раскидываться огромным уважением ни к чему... можно было ввести и электронное голосование, а можно было бы хотя бы организовать так, чтобы очередей этих спящих не было, не надо сравнивать Эстонию и Украину масштабы хотя бы не те, у нас перепись не могут сделать, а ты про электронное голосование
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И кто будет контролировать эту електронную систему. Чинуши?! Тогда ваш голос вообще на..р никому не нужен будет. И задайтесь вопросом почему другие развитые и цивилизованные государства кроме Эстонии до сих пор не ввели элеектронное голосование?!
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И вертолёт со спецназом против Плешинского в Коростене.
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Мне плевать , есть Президент , ЦВК . Пусть им жалуются .
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А Генпвакувору пофиг - он греется на Мальдивах-Сейшелах.
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та нормально платят через те й сплят . ніхто ж не спригнув а напроти багато хто хоче підзаробити
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просто ответственные люди и еще старой закалки, тут до результата
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век интернета Мішки з бюлетенями і люди, що сплять на підлозі: здача протоколів голосування на позачергових виборах у Раду - Цензор.НЕТ 3550... не ту страну назвали Гондурасом Мішки з бюлетенями і люди, що сплять на підлозі: здача протоколів голосування на позачергових виборах у Раду - Цензор.НЕТ 9898
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А как в Штатах вручную пересчитывали? В Израиле в этом году тоже вручную пересчитывали.
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покажи мне где в Штатах на полу ЦИК валяются члены избирательных комиссий Мішки з бюлетенями і люди, що сплять на підлозі: здача протоколів голосування на позачергових виборах у Раду - Цензор.НЕТ 9764
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Схоже,що це і є слуги народа...поки хтось святкує...
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ну и гарно меняют мешок бюллетеней на мешок цибули, буряков или бульбы,вполне себе европейские расценки Мішки з бюлетенями і люди, що сплять на підлозі: здача протоколів голосування на позачергових виборах у Раду - Цензор.НЕТ 5593
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниМішки з бюлетенями і люди, що сплять на підлозі: здача протоколів голосування на позачергових виборах у Раду. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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