 Мішки з бюлетенями і люди, що сплять на підлозі: здача протоколів голосування на позачергових виборах у Раду. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото опублікував користувач Андрій Попик.
"Ось справжні слуги народу! Поки кандидати бухають (з радості або з горя), вони, не спавши вже другу добу, чекають своєї черги, щоб здати протоколи і бюлетені", - написав він у коментарі до знімків.
Його пост прокоментувала кандидат у нардепи по 95 округу від "Голосу" Михайлина Скорик: "Так не має бути. В Україні має бути онлайн-голосування, інакше підрахунок голосів і надалі буде частиною політичної корупції".
Людям, продолжавшим работать за гроши ради чистоты выборов и легитимности новой Рады - огромное уважение!