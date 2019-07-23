EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події, Фоторепортаж
  6326  84
Матеріали за темою:
Все про:інкасатори (30) Київ (6304) пограбування (401) Нацполіція (7893)

 Забули зачинити двері: у Києві невідомий обікрав машину інкасаторів, поки вони заправляли банкомат. ФОТОрепортаж

Столичні правоохоронці розшукують зловмисника, який пограбував інкасаторську машину. Чоловік скористався незачиненими дверима і виніс з автомобіля пакунки з грошима.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про пограбування інкасаторського автомобіля на вулиці Митрополита Липківського. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь, а також співробітники кінологічної служби.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці встановили, що коли інспектори вийшли для заправки банкомату, невідомий підійшов до інкасаторської машини та, відчинивши дверцята, забрав із салону пакунки із грішми. Після скоєного зловмисник з місця події втік.

Забули зачинити двері: у Києві невідомий обікрав машину інкасаторів, поки вони заправляли банкомат 01

Слідчим відділом Солом'янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Злочинну групу, яка з 2013 року здійснювала напади на інкасаторів, затримано, - начальник харківської поліції Бех. ФОТОрепортаж

Правоохоронці проводять розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до скоєння цього кримінального правопорушення.

Забули зачинити двері: у Києві невідомий обікрав машину інкасаторів, поки вони заправляли банкомат 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139173
 
   
 Топ коментарі
 
ну, во-первых, это не грабеж, а - кража и это принципиальное отличие.
ну, а во-вторых, ну вы и лошарыыы))
 показати весь коментар
 
Сколько стоит, чтобы не закрыли машину?
 показати весь коментар
 
Забыли закрыть дверь: в Киеве неизвестный обокрал машину инкассаторов, пока те заправляли банкомат - Цензор.НЕТ 9524 Забыли? Или специально не закрыли.??
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ведь мы с тобой любовники,
Обычные любовники,
Мы только лишь любовники,
Других названий нет.
Поющие в зерновнике,
Поющие в зерновнике,
Поющие в зерновнике
Уж много много лет.
 показати весь коментар
 
 
З приходом нової влади перейменували терновник на зерновник, а вул. Урицького на вулицю Митрополита Василя Липківського.
 показати весь коментар
 
 
Фотографували маленьким фотоапаратом Забыли закрыть дверь: в Киеве неизвестный обокрал машину инкассаторов, пока те заправляли банкомат - Цензор.НЕТ 4851
 показати весь коментар
 
 
Ай краса! ай да молоца! подрубил капусты полёгкому на шару. А преступник тот, кто не запер двери в машине ему и выплачивать ущерб.
 показати весь коментар
 
 
случайностей не бывает, только предварительный сговор
 показати весь коментар
 
 
Сколько стоит, чтобы не закрыли машину?
 показати весь коментар
 
 
ну, во-первых, это не грабеж, а - кража и это принципиальное отличие.
ну, а во-вторых, ну вы и лошарыыы))
 показати весь коментар
 
 
Це називається : "і вівці цілі і вовки ситі" Забули зачинити двері: у Києві невідомий обікрав машину інкасаторів, поки вони заправляли банкомат - Цензор.НЕТ 5586 Ось де справжнє мистецтво! Без зброї залякувань і побічних жертв.. Забули зачинити двері: у Києві невідомий обікрав машину інкасаторів, поки вони заправляли банкомат - Цензор.НЕТ 5586
 показати весь коментар
 
 
ну, во-первых, это не грабеж, а - кража и это принципиальное отличие.
*********
Саме так! Слідчий, який робив кваліфікацію злочину, таки "прохвесіанал" ше той.
Якщо він навіть настільки елементарних речей не розуміє, - то що можна чекати від таких "розслідувачів"?
 показати весь коментар
 
А ті барани в зеленому фургоні теж відповідати будуть? За халатність та безвідповідальність. А може вони разом спрацювали!
 показати весь коментар
 
 
У зеленому фургоні Забыли закрыть дверь: в Киеве неизвестный обокрал машину инкассаторов, пока те заправляли банкомат - Цензор.НЕТ 7020 А при чому тут Зеленський? Забыли закрыть дверь: в Киеве неизвестный обокрал машину инкассаторов, пока те заправляли банкомат - Цензор.НЕТ 1845
 показати весь коментар
 
 
Тут просто обязан был появиться коммент со ссылкой на "День сурка"
 показати весь коментар
 
Бред, инкассаторская машина не может оставаться без присмотра
 показати весь коментар
 
 
Я бы даже сказал - без охраны.
В УкрПочту инкассаторами берут пенсионеров - зарплата низкая.
 показати весь коментар
 
 
Разносит. Но банкоматов на Укрпочте что-то не припомню.
 показати весь коментар
 
 
Банкоматов нет.
Они сопровождают почту и деньги.
 показати весь коментар
 
 
Так там написано, что они банкомат заряжали.
 показати весь коментар
 
 
Не, я про УкрПочту упомянул в ракурсе - берут кого-попало из-за низкой зарплаты.
В банках зарплата выше, но трудовые резервы слабые.
 показати весь коментар
 
 
Зато банкіри на зарплаті зекономили. Жадібність фраера губить.
 показати весь коментар
 
 
если даже была не закрыта дверь, туда точно не полезли ибо не знали, есть там или нет, остается одно, отрыли пригласив в условленное время знакомого
 показати весь коментар
 
 
Забули, он воно як...
Я думаю, що це просто був невеликий договорнячок...
А от кваліфікацію і статтю треба змінити...
 показати весь коментар
 
 
це як: забули, що вони у літаку, та вийшли у двері відлити
 показати весь коментар
 
 
порыв ветра, лай собаки, да-да, поправь лифчик, Дорис.

-привет Феликс...
....

-три
-два
-один

День сурка (с)
 показати весь коментар
 
 
По тексту "ограбил" забули виправити на "обокрал".
 показати весь коментар
 
 
Лошары инкассаторы, пусть теперь на Приват пожизенно пашут за кружку воды Забыли закрыть дверь: в Киеве неизвестный обокрал машину инкассаторов, пока те заправляли банкомат - Цензор.НЕТ 6421
 показати весь коментар
 
Службова халатність по відношенню до матеріальних цінностей
 показати весь коментар
 
Браво мужик! завідую по доброму! гарно поколядував!
 показати весь коментар
 
 
"Заправляли банкомат" ? цензор вы в своем уме ))))) как можно заправлять банкомат ?
 показати весь коментар
 
 
Ну как заправлять, деньгами заправляли, возможно лентой бумажной
 показати весь коментар
 
 
Оно то хорошо, но купюры то походу "записанные"(номера).
Только на рынке чето будет покупать, да и то трястись будет. Либо за половину суммы ему "отмоют" эти деньги ушлые банкиры.
 показати весь коментар
 
Номера купюр до одного места, никто их нигде не сверяет, насмотрелся фильмов совіцких ?
 показати весь коментар
 
 
А автоматически когда в банке машинка считает деньги - ни-ни?
 показати весь коментар
 
Як там Райкін казав- "В принципі ви праві, а по-суті помиляєтесь" Як приклад , почитайте цю статтю, попитайти знайомих банкірів Банки пока не готовы отслеживать банкноты по номерам
 показати весь коментар
 
 
часто вы видели,чтобы кто то обращал внимение на номера купюр????
 показати весь коментар
 
 
А был ли мальчик? Сами вынесли, теперь пургу сочиняют.
 показати весь коментар
 
 
случайно только кирпич на голову падает Забыли закрыть дверь: в Киеве неизвестный обокрал машину инкассаторов, пока те заправляли банкомат - Цензор.НЕТ 5810
 показати весь коментар
 
 
Это Олежик Ляшко с горя на гоп-стоп пошел.. Забули зачинити двері: у Києві невідомий обікрав машину інкасаторів, поки вони заправляли банкомат - Цензор.НЕТ 4457
 показати весь коментар
 
 
Тебе-б такое "горе" на пять лет по 30 в год лимонов из госбюджета!
 показати весь коментар
 
Да ему на содержание виллы не хватит,вилоносец уже привык к реальным бабкам,а 30 лямов это как подачка по инвалидности.
 показати весь коментар
 
 
ух-ти...так легко і просто Забули зачинити двері: у Києві невідомий обікрав машину інкасаторів, поки вони заправляли банкомат - Цензор.НЕТ 2363
прийшов-побачив--взяв
 показати весь коментар
 
В тупу... просто в тупу намагаються розвести банк.
 показати весь коментар
 
 
Нормально так, забыли дверь закрыть, а в машине никого не осталось? Это что за служба такая?
 показати весь коментар
 
 
А может вор их открыл? А лохи решили что не закрыли!
 показати весь коментар
 
виновник этого ограбления местная ОТГ, которая не установила видеокамеры там, где они обязаны быть - в местах потенциальной концентрации соблазнов честного отъёма денег у граждан.
 показати весь коментар
 
Понабирают в инкассаторы всяких рахитов по объявлению.....
 показати весь коментар
 
 
А чему удивляться то???

Фургон то - ЗЕленый!!!!
Эра зябликов.....
 показати весь коментар
 
Это так по инструкции?
не закрывать дверь?
вот бакланы...
Это не ограбление, это кража. )
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодіїЗабули зачинити двері: у Києві невідомий обікрав машину інкасаторів, поки вони заправляли банкомат. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору