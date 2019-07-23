 Забули зачинити двері: у Києві невідомий обікрав машину інкасаторів, поки вони заправляли банкомат. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про пограбування інкасаторського автомобіля на вулиці Митрополита Липківського. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь, а також співробітники кінологічної служби.
Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці встановили, що коли інспектори вийшли для заправки банкомату, невідомий підійшов до інкасаторської машини та, відчинивши дверцята, забрав із салону пакунки із грішми. Після скоєного зловмисник з місця події втік.
Слідчим відділом Солом'янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Правоохоронці проводять розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до скоєння цього кримінального правопорушення.
Обычные любовники,
Мы только лишь любовники,
Других названий нет.
Поющие в зерновнике,
Поющие в зерновнике,
Поющие в зерновнике
Уж много много лет.
ну, а во-вторых, ну вы и лошарыыы))
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Саме так! Слідчий, який робив кваліфікацію злочину, таки "прохвесіанал" ше той.
Якщо він навіть настільки елементарних речей не розуміє, - то що можна чекати від таких "розслідувачів"?
В УкрПочту инкассаторами берут пенсионеров - зарплата низкая.
Они сопровождают почту и деньги.
В банках зарплата выше, но трудовые резервы слабые.
Я думаю, що це просто був невеликий договорнячок...
А от кваліфікацію і статтю треба змінити...
-привет Феликс...
....
-три
-два
-один
День сурка (с)
Только на рынке чето будет покупать, да и то трястись будет. Либо за половину суммы ему "отмоют" эти деньги ушлые банкиры.
прийшов-побачив--взяв
Фургон то - ЗЕленый!!!!
Эра зябликов.....
не закрывать дверь?
вот бакланы...
Это не ограбление, это кража. )