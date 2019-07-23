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Все про:Миколаївська область (391) СБУ (4537) митниця (536)

 Керівництво поста митниці на Миколаївщині і брокер налагодили схему поборів з бізнесу: їх затримали під час одержання $2 тис. ФОТО

Начальник митного поста "Костянтинівка" Миколаївської митниці, його заступник і брокер систематично вимагали хабарі від бізнесмена за безпроблемний експорт товару на Близький Схід. 22 липня їх затримали на гарячому.

Про це повідомили в пресцентрі Служби безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

Затримані були призначені попереднім керівництвом Миколаївської митниці в квітні 2019 року. Правоохоронці виявили, що заступник начальника поста був організатором схеми отримання хабаря в 400 доларів.

У СБУ зазначають, що їхні співробітники затримали брокера на робочому місці під час одержання чергового "траншу" в розмірі 2 тис. доларів США.

Раніше співробітники СБУ задокументували п’ять епізодів отримання співробітниками митниці неправомірної вигоди на загальну суму 6 тисяч доларів США.

Під час обшуків в адміністративній будівлі митного поста, домоволодіннях фігурантів справи та автомобілі брокера вилучено майже 27 тис доларів США та 200 тисяч гривень.

Керівництво поста митниці на Миколаївщині і брокер налагодили схему поборів з бізнесу: їх затримали під час одержання $2 тис 01
Керівництво поста митниці на Миколаївщині і брокер налагодили схему поборів з бізнесу: їх затримали під час одержання $2 тис 02

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Директора "Дермансько-Острозького" Національного природного парку заарештували під час отримання хабара $5 тис., - СБУ. ФОТО

Наразі начальник митного поста й обидва його підлеглі затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та інших посадових осіб митниці, можливо причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття зловмисників проводилися спільно зі слідчими ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139172
 
   
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А с каких пор брокер стал сотрудником таможни?)))
Замом там Фоменко Дмитро Юрович? Керівництво поста митниці на Миколаївщині і брокер налагодили схему поборів з бізнесу: їх затримали під час одержання $2 тис - Цензор.НЕТ 6962
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Блин может и правда опять поверить!!!!!
Саакашвили возьмите- дайте ему порулить !!! Он ваще отвязанный!!! И Умный!!
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Верь по чуть-чуть, так самим собой останешься, а не как какой-то петекантроп.
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Цензор.НЕТФотоПодіїКерівництво поста митниці на Миколаївщині і брокер налагодили схему поборів з бізнесу: їх затримали під час одержання $2 тис. ФОТО
 
 
 
 
 
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