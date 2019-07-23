 У провідника потягу "Москва-Львів" вилучили конверт зі старовинними банкнотами. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Грошові банкноти були в конверті, прихованому під умивальником у купе провідника.
Загалом правоохоронці знайшли 45 різних купюр, деякі датовані 19-20 століттям, які, імовірно, мають історичну та культурну цінність.
Як з'ясувалося, у такий спосіб незаконно перемістити через кордон зазначені купюри намагався провідник цього поїзда, 43-річний громадянин України.
Нині виявлену колекцію грошових знаків, які переміщувалися через кордон з приховуванням від контролю, вилучено та буде направлено на експертизу.
хоча, кому я кажу...
то ляж перед ним на рейки.
"Финансирование терроризма" или "диверсия по развалу укр. экономики" ?
Дебилы, пойду свой старый марочник сожгу, а то скажут что то подобное.
Я надіюся що провідник москалюга.бо тільки москальське бидло може бути таким тупим.
Все поезда,которые идут в Росию-украинского формирования.Кацапы уже давно свои поезда поотменяли,также как и белорусы.
Так шо то був наверно "злобний бандеровэць".
А вобще то шарлатанов хватает везде.