EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події, Фоторепортаж
  4252  33
Все про:Держприкордонслужба (2170) контрабанда (957) Сумщина (354) ДФС (2273)

 У провідника потягу "Москва-Львів" вилучили конверт зі старовинними банкнотами. ФОТОрепортаж

Сьогодні вранці в пункті контролю "Конотоп" під час перевірки потягу "Москва-Львів" прикордонники Сумського загону спільно з працівниками ДФС виявили старовинні банкноти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Грошові банкноти були в конверті, прихованому під умивальником у купе провідника.

Загалом правоохоронці знайшли 45 різних купюр, деякі датовані 19-20 століттям, які, імовірно, мають історичну та культурну цінність.

Як з'ясувалося, у такий спосіб незаконно перемістити через кордон зазначені купюри намагався провідник цього поїзда, 43-річний громадянин України.

Нині виявлену ​​колекцію грошових знаків, які переміщувалися через кордон з приховуванням від контролю, вилучено та буде направлено на експертизу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Майже 100 картин 19-го століття виявили на митниці в Києві. ФОТОрепортаж

У провідника потягу Москва-Львів вилучили конверт зі старовинними банкнотами 01
У провідника потягу Москва-Львів вилучили конверт зі старовинними банкнотами 02
У провідника потягу Москва-Львів вилучили конверт зі старовинними банкнотами 03
У провідника потягу Москва-Львів вилучили конверт зі старовинними банкнотами 04
У провідника потягу Москва-Львів вилучили конверт зі старовинними банкнотами 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139129
 
   
 Топ коментарі
 
помойму, некоторые были напечатаны Попандопалом... У проводника поезда "Москва-Львов" изъяли конверт со старинными банкнотами - Цензор.НЕТ 8201
 показати весь коментар
 
А який патріотичний потяг..Львів-Масква..Й прикиньте ксюху це не турбує.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
тільки на росію не повертайте !
хоча, кому я кажу...
 показати весь коментар
 
 
А який патріотичний потяг..Львів-Масква..Й прикиньте ксюху це не турбує.
 показати весь коментар
 
 
а тебе сильно хвилює ?
то ляж перед ним на рейки.
 показати весь коментар
 
 
Навіщо забрали ці бони, вони не мають історичної цінності. Ціна таких банкнот не більше 1-2 тис грн за штуку.
 показати весь коментар
 
от 10 до 50грн. Сходи в парк на Нивки и посмотри.
 показати весь коментар
 
На самом деле, коллекция интересная, если не новоделы. И там есть образцы значительно больше 10-50 грн.
 показати весь коментар
 
люди зарабатывают как могут,если у них хороший заработок в Москве поэтому и будут ездить
 показати весь коментар
 
Ви нічого не розумієте. Гройсман сказав, що цей поїзд потрібен ЄС для транспортування вантажів. Мабуть, для транспортування контрабандного антикваріату. Хтось у ЄС не дочекався старовинної колекції, мабуть Меркель.
 показати весь коментар
 
Знахідка, і тим більш новина воопсчє... Злочин Віку прям.
 показати весь коментар
 
 
помойму, некоторые были напечатаны Попандопалом...
 показати весь коментар
 
 
з тексту можна зрозуміти, що везли купюри до України. Хоча скоріше навпаки. тут культура в нищикових руках
 показати весь коментар
 
Ну и ?
"Финансирование терроризма" или "диверсия по развалу укр. экономики" ?
Дебилы, пойду свой старый марочник сожгу, а то скажут что то подобное.
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то всякое такое на всяких иБеях и аукционах вагонами продается - и посредством почты по всему миру отправляется. Вам заняться нечем?
 показати весь коментар
 
 
то щедрий Пэтро розрахувавсь зі своїм агітатором...
 показати весь коментар
 
 
... и просто так никто ничего не находит - должны быть видны чи то ушки или очень гибкий язык
 показати весь коментар
 
ну і лошара))) провідник поїзда!!!! та сховай десь під обшивку і хер хто знайде ! це ж папір!
Я надіюся що провідник москалюга.бо тільки москальське бидло може бути таким тупим.
 показати весь коментар
 
Братан,ты отстал от жизни.
Все поезда,которые идут в Росию-украинского формирования.Кацапы уже давно свои поезда поотменяли,также как и белорусы.
Так шо то був наверно "злобний бандеровэць".
А вобще то шарлатанов хватает везде.
 показати весь коментар
 
Переведут в семейную коллекцию кого-то из более крупных воров, кто ворует миллионами долларов. Но в казну государства не попадёт ничего. Так что надо не радоваться , а задуматься, что послужило основанием для реквизиции. Быстрее всего проводник отказался дать взятку.
 показати весь коментар
 
 
то що провідник хабар, в тих куп'юрах віз? У проводника поезда "Москва-Львов" изъяли конверт со старинными банкнотами - Цензор.НЕТ 2712
 показати весь коментар
 
таможня выполняет приказ ЗЕ остановить контрабанду немедленно.
 показати весь коментар
 
то це москалі випустили, а наші митарі тормознули ввоз културних ценостєй
 показати весь коментар
 
 
це ж гривні повертаюця - он вже і двохтисячна купура
 показати весь коментар
 
 
Особой исторической и нумизматической ценности эти банкноты не представляют. Неплохие для коллекции, судя по состоянию - XF, EF, VF, но для культурного и исторического достояния Украины они ничто. Чи не шухер.
 показати весь коментар
 
 
Да, культурного и исторического не представляют. А что может представлять? Только шапка Мономаха. Но именно как коллекция оцень даже не плохая.
 показати весь коментар
 
а старовинних шкарпеток в тому потягу не було?
 показати весь коментар
 
 
В мене такі банкноти є, як в них цінність велика. Напевно хтось на митниці колекціонер, або потрібно для звіту, гарно для начальства написано, зупинили контрабанду історичних цінностей
 показати весь коментар
 
 
а в мене сусідські гусенята в подвір'я забрели - тра в топ новостєй!!!
 показати весь коментар
 
наші митарі та погранічнікі на страже государства росєйского! Нє зря свой хлєб (за наші налоги) їдять
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодіїУ провідника потягу "Москва-Львів" вилучили конверт зі старовинними банкнотами. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору