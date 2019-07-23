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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб. ФОТОрепортаж

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський перевірив бойові позиції в районі селища Піски, де зустрівся з командуванням підрозділів, які контролюють ділянку оборони в цьому районі. А також, перебуваючи на позиціях, поспілкувався з військовослужбовцями на опорних пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Воїни, які виконують бойові завдання на цій ділянці, зазначили, що мали змогу скористатись конституційним правом і відвідати виборчі дільниці для голосування на позачергових парламентських виборах до Верховної ради України", - йдеться в повідомленні.

Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб 01

Крім того, як зазначили в штабі, з огляду на проголошений 21 липня "режим тиші", військовослужбовці доповіли, що з моменту настання обопільного припинення вогню ворог не вдавався до обстрілів наших позицій.

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Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб 02

"Під час огляду бойових позицій добре знання ділянки відповідальності та відмінну компетентність виявив старший на одній із бойових позицій сержант з позивним "Титан".

Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб 03

На запитання про плани щодо подальшого кар’єрного зростання воїн зазначив, що перебуває на своєму місці. Оскільки українському війську потрібен сильний сержантський корпус. Крім того, він воює разом зі своїми підлеглими-побратимами з 2014 року. Саме тому у них добре злагоджена команда, яка саме в такому складі виконує завдання ефективніше, має більше шансів уціліти та перемогти. З його слів, хлопці мають багатий бойовий досвід, навички, знають один одного та оберігають побратимів у бою", - повідомили в пресцентрі ОС.

Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб 04
Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб 05
Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб 06
Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб 07
Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб 08
Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб 09
Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб 10

Фото: пресцентр ОС/Facebook

Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139092
 
   
 Топ коментарі
 
ну начали и как всегда два рупора сдачи Украины - страна - и 1+1 - факт

Родители протестуют против перехода на украинский язык опорной школы в Авдеевке, что у самой линии разграничения на Донбассе.Как говорится в сюжете ТСН, большинство родителей, дети которых переходят в шестой или седьмой класс, хотят оставить обучение на русском.Мол, переходить на государственный - поздно и сложно для ребенка.Уже год как директор своим главным заданием видит перевести обучение на украинский язык."Надо выполнять свой статут, который был утвержден еще в 18-м году - язык - это главная составляющая идентификации нации", - утверждает директор школы.Возмутились родители сразу нескольких классов - они не хотят, чтоб их дети обучались на украинском.https://strana.ua/news/212961-video-v-avdeevke-roditeli-protestujut-protiv-perekhoda-shkoly-na-ukrainskij-jazyk.html
не хочуть, аби їхнім дітям змінювали мову викладання.
В Авдіївці батьки пишуть скарги та протестують проти
В Авдіївці батьки протестують проти переходу опорної школи на українську мову
переходу опорної школи на українську мову.
Більшість батьків, діти яких переходять у 6-7 класи, хочуть лишити навчання російською, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Червоно-чорний прапор у кабінеті, синьо-жовті стяги на столі пані Оксани Четверікової - директорки 2-ї школи, яку визнали опорною. "Це добровольці, які в нас були в гостях", - пояснює символіку вона. Директорка своїм найголовнішим завданням бачить переведення навчання старших класів на українську мову. "Я вважаю, треба виконувати свій статут, який був затверджений ще у 2018 році. Мова - це складова ідентифікації нації, я пояснювала це батькам", - каже вона. Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/batki-shkolyariv-v-avdiyivci-zbuntuvalisya-proti-navchannya-ukrayinskoyu-1382517.html
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Поки там воюють ті, які прийшли у 2014 році. Тепер більшість там повинна бути від команди Зеленського.
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Від команди Зеленського? Не смішіть. Він сам тікав від воєнкомату, аж "пяти сверкали"
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Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» остановило выпуск двигателей для ракеты «Протон-М». На этом настаивает Казахстан, поскольку в двигателях ракеты используется токсичный компонент.
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Оберігають побратимів в бою! - ось ключ до перемоги! Оберігати солдат в бою, надавати їм правильні дані розвідки, вчасну вогневу підтримку, миттєву допомогу резервами, надати допомогу артилерії та авіації, вчасну медичну евакуацію, забезпечити якісною логістикою ***********, води, харчів, медикаментів - ось завдання всіх командирів на фронті та завдання Генштабу в Києві! Саме на цьому має бути сконцентрована робота всіх штабів від штабу батальйону до Генштабу!
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Поки там воюють ті, які прийшли у 2014 році. Тепер більшість там повинна бути від команди Зеленського.
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Від команди Зеленського? Не смішіть. Він сам тікав від воєнкомату, аж "пяти сверкали"
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ну начали и как всегда два рупора сдачи Украины - страна - и 1+1 - факт

Родители протестуют против перехода на украинский язык опорной школы в Авдеевке, что у самой линии разграничения на Донбассе.Как говорится в сюжете ТСН, большинство родителей, дети которых переходят в шестой или седьмой класс, хотят оставить обучение на русском.Мол, переходить на государственный - поздно и сложно для ребенка.Уже год как директор своим главным заданием видит перевести обучение на украинский язык."Надо выполнять свой статут, который был утвержден еще в 18-м году - язык - это главная составляющая идентификации нации", - утверждает директор школы.Возмутились родители сразу нескольких классов - они не хотят, чтоб их дети обучались на украинском.https://strana.ua/news/212961-video-v-avdeevke-roditeli-protestujut-protiv-perekhoda-shkoly-na-ukrainskij-jazyk.html
не хочуть, аби їхнім дітям змінювали мову викладання.
В Авдіївці батьки пишуть скарги та протестують проти
В Авдіївці батьки протестують проти переходу опорної школи на українську мову
переходу опорної школи на українську мову.
Більшість батьків, діти яких переходять у 6-7 класи, хочуть лишити навчання російською, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Червоно-чорний прапор у кабінеті, синьо-жовті стяги на столі пані Оксани Четверікової - директорки 2-ї школи, яку визнали опорною. "Це добровольці, які в нас були в гостях", - пояснює символіку вона. Директорка своїм найголовнішим завданням бачить переведення навчання старших класів на українську мову. "Я вважаю, треба виконувати свій статут, який був затверджений ще у 2018 році. Мова - це складова ідентифікації нації, я пояснювала це батькам", - каже вона. Більше читайте тут: https://tsn.ua/********/batki-shkolyariv-v-avdiyivci-zbuntuvalisya-proti-navchannya-************-1382517.html
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Я вибачаюсь, що там ТСН не вірно показала в репортажі? Розказали про ******** любітєлніц рузьге міра, причому одна скотиняка щось збирається пояснювати своїй дитині в 7 класі. В 7 класі, Карл, та дура, яка навіть задачки для 3 класу не вирішить, не змогла навіть мови вивчити, збирається щось пояснювати дитині в 7 класі . Страну юа прохання не постити - це вульгарно, згадувати на пристойному ресурсі ту помойку.
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Не хочуть української мови -- то не буде їм вищої освіти в Україні, ні роботи, навіть, касирки, чи перукаря, або менеджера. Хіба що вантажником, прибиральницею чи простим робітником.
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.... или пополнят ряды сепаров, большинство проголосовавших на жопоблок в луганской и донецкой облостях, говорит о том, что для горбатого только одно лекарство существует
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоКомандувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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