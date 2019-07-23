 Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
"Воїни, які виконують бойові завдання на цій ділянці, зазначили, що мали змогу скористатись конституційним правом і відвідати виборчі дільниці для голосування на позачергових парламентських виборах до Верховної ради України", - йдеться в повідомленні.
Крім того, як зазначили в штабі, з огляду на проголошений 21 липня "режим тиші", військовослужбовці доповіли, що з моменту настання обопільного припинення вогню ворог не вдавався до обстрілів наших позицій.
"Під час огляду бойових позицій добре знання ділянки відповідальності та відмінну компетентність виявив старший на одній із бойових позицій сержант з позивним "Титан".
На запитання про плани щодо подальшого кар’єрного зростання воїн зазначив, що перебуває на своєму місці. Оскільки українському війську потрібен сильний сержантський корпус. Крім того, він воює разом зі своїми підлеглими-побратимами з 2014 року. Саме тому у них добре злагоджена команда, яка саме в такому складі виконує завдання ефективніше, має більше шансів уціліти та перемогти. З його слів, хлопці мають багатий бойовий досвід, навички, знають один одного та оберігають побратимів у бою", - повідомили в пресцентрі ОС.
Фото: пресцентр ОС/Facebook
Вчера, 16:50
Россия прекратила производство двигателей для тяжелых ракетоносителей «Протон-М». Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на генерального директора предприятия «Энергомаш».
Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» остановило выпуск двигателей для ракеты «Протон-М». На этом настаивает Казахстан, поскольку в двигателях ракеты используется токсичный компонент.
Родители протестуют против перехода на украинский язык опорной школы в Авдеевке, что у самой линии разграничения на Донбассе.Как говорится в сюжете ТСН, большинство родителей, дети которых переходят в шестой или седьмой класс, хотят оставить обучение на русском.Мол, переходить на государственный - поздно и сложно для ребенка.Уже год как директор своим главным заданием видит перевести обучение на украинский язык."Надо выполнять свой статут, который был утвержден еще в 18-м году - язык - это главная составляющая идентификации нации", - утверждает директор школы.Возмутились родители сразу нескольких классов - они не хотят, чтоб их дети обучались на украинском.https://strana.ua/news/212961-video-v-avdeevke-roditeli-protestujut-protiv-perekhoda-shkoly-na-ukrainskij-jazyk.html
не хочуть, аби їхнім дітям змінювали мову викладання.
В Авдіївці батьки пишуть скарги та протестують проти
В Авдіївці батьки протестують проти переходу опорної школи на українську мову
переходу опорної школи на українську мову.
Більшість батьків, діти яких переходять у 6-7 класи, хочуть лишити навчання російською, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Червоно-чорний прапор у кабінеті, синьо-жовті стяги на столі пані Оксани Четверікової - директорки 2-ї школи, яку визнали опорною. "Це добровольці, які в нас були в гостях", - пояснює символіку вона. Директорка своїм найголовнішим завданням бачить переведення навчання старших класів на українську мову. "Я вважаю, треба виконувати свій статут, який був затверджений ще у 2018 році. Мова - це складова ідентифікації нації, я пояснювала це батькам", - каже вона. Більше читайте тут: https://tsn.ua/********/batki-shkolyariv-v-avdiyivci-zbuntuvalisya-proti-navchannya-************-1382517.html