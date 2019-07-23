 У російському Санкт-Петербурзі вбили відому громадську та ЛГБТ-активістку Григор'єву. ФОТО (оновлено)

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Фонтанка".
За даними видання, тіло активістки знайшли 20 липня в кущах неподалік будинку, в якому вона проживала. У неї зафіксовано ознаки задушення, порізані спина і обличчя. Криміналісти встановили, що Григор'єва померла в ніч із п'ятниці на суботу.
За фактом убивства затримано 40-річного жителя Башкортостану. Щодо нього порушено кримінальну справу.
Правозахисник Дінар Ідрісов заявив, що Григор'євій регулярно надходили погрози вбивством у зв'язку з її діяльністю. Вона зверталася в поліцію, але правоохоронні органи не вживали з цього приводу жодних дій.
Крім участі в акціях протесту за права ЛГБТ, активістка також виступала на мітингах на підтримку кримських татар. Вона виступала проти окупації Криму і закликала зупинити російську агресію проти України, а також вимагала звільнити українців, незаконно утримуваних у російських в'язницях.
Григор'євій був 41 рік.
Хіба не зрозуміло, що все це гебешна тема.
"И все так же, не проще,
Век наш пробует нас -
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь,
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?! "
23 августа 1968 г.
Светлая память Елене.
Она смогла выйти на площадь в свой назначенный час.
Пусть земля ей будет пухом!