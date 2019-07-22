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 Військовослужбовець у Миколаєві у вільний час грабував жінок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція Миколаїв затримала 24-річного військовослужбовця. Він їздив по місту на мопеді, видивляючись одиноких жінок і відбираючи у них сумочки. А потім повертався до військової частини.

Сьогодні вдень він напав на молоду жінку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївській області.

Чоловікові вдалося заволодіти сумкою і від'їхати на мопеді на певну відстань, але оперативники наздогнали його і доставили у відділення. За версією слідства, пограбування він вчиняв постійно.

"Зловмисник ховав обличчя під балаклавою і грабував постраждалих на ходу - перебуваючи за кермом мопеда. У перервах між службою він вирушав на промисел: під'їжджав до жертви і, погрожуючи пістолетом, відбирав майно, потім повертався в частину", - повідомили в поліції.

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Військовослужбовець у Миколаєві у вільний час грабував жінок 01Військовослужбовець у Миколаєві у вільний час грабував жінок 02

Поліцейські відкрили провадження за ознаками ч. 2 ст. 187 КК України "Розбій, вчинений особою, яка раніше вчинила такий злочин". Якщо вину чоловіка буде доведено, йому загрожує від 7 до 10 років за ґратами.

Військовослужбовець у Миколаєві у вільний час грабував жінок 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139017
 
 
 Топ коментарі
 
когда я служил, у нас почти не было "свободного времени"...
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под трибунал петушка! на мопеде грабил уже как в разных доминиканских и мексиканских странах воришки на мопедах. там иностранцев так шманают... а вообще то ясно что военнослужащие это такие же люди как и гражданские только в форме и не более того! если он на гражданке было сявкой гопником ,то одев форму любую какую... суть твари не изменится ведь... просто так больше позора и подрыва профессии военный! обычная быдлятина в форме и ничего компромитирущего армию и военных.. это касается и полиции и других служб в стране.быдло оно везде быдло...
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когда я служил, у нас почти не было "свободного времени"...
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А де військова контррозвідка? Вона взагалі займається перевіркою особового складу ЗСУ? Чому серійний злочинець-грабіжник служить в ЗСУ а не сидить в тюрмі?
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А "план по призову" як тоді виконувати? Воєнком провалить призов - самого заберуть у військо... Де ж СТІЛЬКИ безробітних набрати, щоб не боялися на контракт піти..
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От добробатов избавились...
Всякий шлак набрали....
Всё логично... И думаю это только цветочки.
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Нихрена себе хобби, я вот предпочитаю собрать 100долл банкоты, это безопаснее.
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100 долларовые банкноты не у каждой женщины в сумочке найдутся, он все же практичнее подошел к вопросу
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С миру по нитке конечно интересный принцип. Он то его и подвёл
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лучше синица в руках, чем журавль в небе)))
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то шо? хіба с пісталєтом я собі на жизнь нє заработаю?
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под трибунал петушка! на мопеде грабил уже как в разных доминиканских и мексиканских странах воришки на мопедах. там иностранцев так шманают... а вообще то ясно что военнослужащие это такие же люди как и гражданские только в форме и не более того! если он на гражданке было сявкой гопником ,то одев форму любую какую... суть твари не изменится ведь... просто так больше позора и подрыва профессии военный! обычная быдлятина в форме и ничего компромитирущего армию и военных.. это касается и полиции и других служб в стране.быдло оно везде быдло...
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"Порошенко патриотов сажает" ((c) зерада)...
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А что с утра нам ГУР про ОРЛО рассказывал?.... Нападают, наносят тяжелые травмы и убивают: в ОРДЛО растет количество преступлений, совершенных наемниками РФ против гражданских, - ГУР Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.Источник: https://censor.net.ua/n3138915 - так сдохла корова у соседа или нет?
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Полицейские в пьяной драке стреляли в троих человек на Житомирщине... Військовослужбовець у Миколаєві у вільний час грабував жінок - Цензор.НЕТ 787
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Уверен, эта внук порошенка, а голосовал он за ЗЕ
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непойму.... зачем прятать этого ГРЕБЕШКА ГОПНИКА от людей? кто он такой важная птица чтобы прятать? он всего лишь обычный ГРЕБЕНЬ! пусть его знают уже все соседи и знакомые.видео ни про что... двери ровд и мопед и его ЛАПЫ показали в шортах и всё.. Військовослужбовець у Миколаєві у вільний час грабував жінок - Цензор.НЕТ 7358
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Цензор.НЕТФотоПодіїВійськовослужбовець у Миколаєві у вільний час грабував жінок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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