EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події, Київські новини
  13581  61
Все про:побиття (449) іноземець (116) Київ (6304)

 П'яні зловмисники в центрі Києва побили співробітника ресторану, який заступився за літнього чоловіка: нападників затримано. ФОТО

22 липня, на літньому майданчику ресторану Mister Cat за адресою вулиця Велика Васильківська, 19 сталася бійка між двома відвідувачами закладу і співробітником.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на dtp.kiev.ua.

Як повідомили очевидці, двоє іноземців кавказької зовнішності сиділи на літньому майданчику ресторану Mister Cat. Чоловіки перебували в стані алкогольного сп'яніння і поводилися агресивно. Побачивши, як повз майданчик проходить літній чоловік, вони накинулися на нього і спробували побити. В інцидент втрутився співробітник ресторану, який бачив, що відбувається і встав між нападниками і перехожим. Це розлютило іноземців і вони почали бити працівника закладу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство безхатченка на мосту в Дніпрі: Прокуратура подала апеляцію на рішення суду, який відпустив підозрюваних

В результаті бійки у хлопця, який працює в ресторані, сильно розбите обличчя: гематома під оком і серйозне розсічення на губі.

Нападників вдалося затримати і доставити в управління поліції. Деталі події встановить слідство.

Пяні зловмисники в центрі Києва побили співробітника ресторану, який заступився за літнього чоловіка: нападників затримано 01
Пяні зловмисники в центрі Києва побили співробітника ресторану, який заступився за літнього чоловіка: нападників затримано 02

Пяні зловмисники в центрі Києва побили співробітника ресторану, який заступився за літнього чоловіка: нападників затримано 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139008
 
   
 Топ коментарі
 
Кияни ?? !!! Не дайте курва з Києва зробити другу Москву де звірі мають кацапів як хочуть !! Офіціантовi респект! Ті хто сидів і дивився а може ще й на телефон знімав і не кинувся допомогти хлопцевi козли і педерасти!
 показати весь коментар
 
Пускай Владимир Александрович извинится перед дорогими гостями.
 показати весь коментар
 
Присудить по миллиону для пострадавшего и не выпускать из СИЗО,пока не выплатят.А потом депортировать.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
это те "дети гор", которых ты не разглядел в свой прицел..
 показати весь коментар
 
 
При Петре кавказцы сразу нардепам вроде Найема в морду били.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пусть будут прокляты те кто голосовал за клоуна!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
За какого еще "клоуна"? За этого?
П'яні зловмисники в центрі Києва побили співробітника ресторану, який заступився за літнього чоловіка: нападників затримано - Цензор.НЕТ 492
 показати весь коментар
 
 
Я не расист но всех х**лоботов и некоторых кавказцев не терплю.
 показати весь коментар
 
 
не знаю как вы ********* на улице отличаете но черных не люблю . в чем пойнт старпера вдвоем пинать ? **** ненавижу .. зря вы этих кавказкое зверье велкомите
 показати весь коментар
 
 
а я не люблю рашистов и некоторых евреев и шо нам с тобой делать а хосе?
 показати весь коментар
 
да ты чо? а если я тебе скажу что в нашем любом оивре за зеленые бабки можно паспорт громадянына купить а если есще на сантиметр больше (в пачке) заплатить то в придачу и биометрический выпишут! ты поверишь? таким образом весь крым и лугандон обилечен.... ну а джигиты первые в очереди у них такого бабла много .....
 показати весь коментар
 
Ну,при Педро ваще все было "зашибись".
 показати весь коментар
 
сотрудник и старик задержаны????????????????
 показати весь коментар
 
 
Присудить по миллиону для пострадавшего и не выпускать из СИЗО,пока не выплатят.А потом депортировать.
 показати весь коментар
 
 
нам бы Президента с такой политикой !
но,видно,не с нашим еврейским счастьем..
 показати весь коментар
 
 
Звери какие-то )) На пожилых кидаются. Может и на беременных с детьми .
 показати весь коментар
 
 
Пускай Владимир Александрович извинится перед дорогими гостями.
 показати весь коментар
 
 
ПреЗЕдент вже вибачився перед ними?
 показати весь коментар
 
 
Что значит "кавказцы" ? На Кавказе много народов живёт . Назовите национальность и гражданство .
 показати весь коментар
 
 
Чурок домой депортировать, другого выхода просто нет!
 показати весь коментар
 
 
хрен ты их куда депортируешь. купили с потрохами они наших продажных мусоров и чиновников они под их крышей. скорей тебя депортируют
 показати весь коментар
 
 
мда... звезды детям в гор в пороховницы....
Не крупный зверёк... еле из-за двери тупая бошка торчит...
 показати весь коментар
 
 
Кияни ?? !!! Не дайте курва з Києва зробити другу Москву де звірі мають кацапів як хочуть !! Офіціантовi респект! Ті хто сидів і дивився а може ще й на телефон знімав і не кинувся допомогти хлопцевi козли і *********!
 показати весь коментар
 
 
Это же надо - в чужой стране так быковать.... Даже Найема было дело отшлепали, хотя он по любому скулил что он депутатус. отрубить бы по одной клешне тварям.
 показати весь коментар
 
 
Запоребриковий "десант" демонструє принади "гуского міра". Як хохли й замовляли
 показати весь коментар
 
 
ослойоби сцикливі - один на один не піде. Тільки толпою і зі зброєю на одного.
 показати весь коментар
 
 
а пачєму би нє устроіть етім звєрькам "самоубійство в наручніках"
 показати весь коментар
 
 
У меня вот, сегодня, вечером- тоже будет выбор: что бухнуть? "Белую лошадь" из холодильника? Или- из шкафа? Но, я ни на кого нападать не буду, даже выйдя на Цензор. Кстати, почему тут нет кнопочки "Я ПЬЯН"? На многих ресурсах- есть. В этом случае, если херню нести, то тока до утра БАНят.
 показати весь коментар
 
 
Какую из пяти Лошадей пить собрался? Пьяные злоумышленники в центре Киева избили сотрудника ресторана, который заступился за пожилого мужчину: оба задержаны - Цензор.НЕТ 191. Виски из холодильника? Пьяные злоумышленники в центре Киева избили сотрудника ресторана, который заступился за пожилого мужчину: оба задержаны - Цензор.НЕТ 7792 Ты его с пивом хоть в обин стакан не мешаешь? Пьяные злоумышленники в центре Киева избили сотрудника ресторана, который заступился за пожилого мужчину: оба задержаны - Цензор.НЕТ 2458
 показати весь коментар
 
У меня две, по 0,7. А пива- нет совсем. Негр-кадет не купил. Хотя, я и не настаивал.
 показати весь коментар
 
Я в смысле, какой купаж? Обычный Finе Old или чего поприличнее? Типа юбилейного "1900" или может "Extra Fine 12 year"? Ну про "Whitе Horsе Logаn" я даже не спрашиваю, в тех ипенях его найти не реально. П'яні зловмисники в центрі Києва побили співробітника ресторану, який заступився за літнього чоловіка: нападників затримано - Цензор.НЕТ 1116
 показати весь коментар
 
 
ЦН майстерно пише заголовки. Затримали співробітнака ресторану та похилого чоловіка?)
 показати весь коментар
 
 
Вот к чему приводит политика открытых дверей, немцы уже массово бегут из Германии, так как эта страна уже стала наполовину арабской, дурочка Меркель думает только о себе и своей семье...
 показати весь коментар
 
 
Твари черножопые!
Резать всех, потом что осталось можно и департировать.
Иначе будет "КиевБад"...
 показати весь коментар
 
 
Диву даєшся ! Найбідніша країна, корупція зашкалює, ментовскій проізвол, суди продажні, права людини розтоптані - але чому звідси не виженеш хачів, по три рази з 10 фальшивими паспортами після 5 депортацій на другий день знову лізуть. Антисемітизм майже державна політика - а богоізбрані пруть і пруть, спасу від них нема, з воздуха піднімають сотні лярдів скоро Верховна рада перетвориться в юденрат. Жидобандєровци с нацистами свірєпствуют, рускагаварящих старушек насилуют в плацкартних вагонах и ночью сбрасивают с поезда Харькав-Масква, - а москалі не сплять не їдять і не серуть, зранку до ночі "Что там у хахлов ?", і ні один русофіл та гаварящій на язике не хоче з.ї..бати в любиму засршку. Парадоксально, хто пояснить цей феномен України ?
 показати весь коментар
 
 
Сильно подано! Наверное, объяснить не получится. Это тема для диссертации, но не в формате Форума. П'яні зловмисники в центрі Києва побили співробітника ресторану, який заступився за літнього чоловіка: нападників затримано - Цензор.НЕТ 5269
 показати весь коментар
 
 
Advokat Vasil Savchuk Бо ми терпіли і довірчиві.І не кажіть,що не так.
 показати весь коментар
 
Повинні отримати від 5 до 8. Після відсидки нх в рідні ущелини.
 показати весь коментар
 
 
Кебабов надо кистить и гнать с Украины, от этих гнид толку как от козла молока.
 показати весь коментар
 
 
Здесь кваказцы избили деда и работника, а немного ниже новость, что в Славутиче братья Хачатурян или как то так убили парня .На записи видно, что они втроем не смогли побить быстрого и смелого парня и тогда зарезали его ударом в шею. Авакова надо гнать взашей он тоже армянин если кто забыл. покрывает своих, и это может очень плачевно закончится для армян и других кавказцев, не надо злить украинцев где полно ветеранов, националистов рано они могут организовать чистку.
 показати весь коментар
 
 
аваков не то осетин , не то чуваш , кароч джігіт кавказ .
 показати весь коментар
 
Щось багато собі дозволяють,ці вихідці.Вже не раз били наших людей.
 показати весь коментар
 
 
Пора , для некоторых лиц какой то национальности ввести политику закрытых дверей.Приезжают в цивилизованную страну и начинают вводить свои порядки. Типо. уважай нас.Но эти отморозки , деда начали бить.Плохие люди.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодіїП'яні зловмисники в центрі Києва побили співробітника ресторану, який заступився за літнього чоловіка: нападників затримано. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору