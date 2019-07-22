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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Фоторепортаж
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 Спосіб голосування визначає результат. Дострокові парламентські вибори у ФОТОжабах

Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Спосіб голосування визначає результат. Дострокові парламентські вибори у ФОТОжабах 01

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Спосіб голосування визначає результат. Дострокові парламентські вибори у ФОТОжабах 02

Спосіб голосування визначає результат. Дострокові парламентські вибори у ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Океан Ельзи" існуватиме. Закон дозволяє займатися творчістю, - Вакарчук

Спосіб голосування визначає результат. Дострокові парламентські вибори у ФОТОжабах 04

Спосіб голосування визначає результат. Дострокові парламентські вибори у ФОТОжабах 05

Спосіб голосування визначає результат. Дострокові парламентські вибори у ФОТОжабах 06

Спосіб голосування визначає результат. Дострокові парламентські вибори у ФОТОжабах 07

Спосіб голосування визначає результат. Дострокові парламентські вибори у ФОТОжабах 08

Спосіб голосування визначає результат. Дострокові парламентські вибори у ФОТОжабах 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Як Шарій виконував замовлення спецслужб РФ із дискредитації України. Розслідування

Спосіб голосування визначає результат. Дострокові парламентські вибори у ФОТОжабах 10

Спосіб голосування визначає результат. Дострокові парламентські вибори у ФОТОжабах 11

Спосіб голосування визначає результат. Дострокові парламентські вибори у ФОТОжабах 12

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138989
 
   
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У коалы между носом и верхней губой спрятался хитрый кот
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да нет вроде, рояль там не поместится. И пианино то же не поместится. Хотя..., если клавесин, то всё может быть.
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винос мозку через ТБ - не метафора
Ті, хто більше дивиться ТБ, ймовірніше голосують за популістів (дослідження)

http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/95315/Chy_dijsno_pereglad_teleprogram_robyt_ludej_tupymy

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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСпосіб голосування визначає результат. Дострокові парламентські вибори у ФОТОжабах
 
 
 
 
 
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