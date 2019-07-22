 Спосіб голосування визначає результат. Дострокові парламентські вибори у ФОТОжабах

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Океан Ельзи" існуватиме. Закон дозволяє займатися творчістю, - Вакарчук
Читайте на "Цензор.НЕТ": Як Шарій виконував замовлення спецслужб РФ із дискредитації України. Розслідування
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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Океан Ельзи" існуватиме. Закон дозволяє займатися творчістю, - Вакарчук
Читайте на "Цензор.НЕТ": Як Шарій виконував замовлення спецслужб РФ із дискредитації України. Розслідування
Більше фотошопів дивіться тут
Ті, хто більше дивиться ТБ, ймовірніше голосують за популістів (дослідження)
http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/95315/Chy_dijsno_pereglad_teleprogram_robyt_ludej_tupymy