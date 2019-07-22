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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:вибори (4297) ГПУ (3085) Донбас (12573) Казанський Денис (130)

 Перемогу на 51 окрузі здобув українофоб Ковальов, якого ГПУ звинувачувала у вивезенні з Києва бійців "чорної роти" Беркута після розстрілу Майдану. ФОТО

У Донецькій області на 51-му окрузі вибори виграв лідер організації "Ніхто, крім нас" макіївчанин Олександр Ковальов, відомий своїми українофобськими поглядами.

Про це повідомляє блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Ще в 2016-му році Генпрокуратура заявляла, що саме Ковальов в 2014-му допоміг вивезти з Києва бійців "чорної роти" Беркута, яка розстрілялв активістів Майдану, і оголосила йому підозру. Справу обіцяв довести до кінця Юрій Луценко. Про викриття небезпечного злочинця радісно рапортував депутат від БПП Володимир Ар'єв. Але пройшло 3 роки, і замість в'язниці Олександр Ковальов опинився у Верховній Раді", - пише Казанський.

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Примітно, що Ковальову знадобилося всього 220 голосів, щоб потрапити в парламент.

"51-й округ - це фікція. Велика частина його окупована "ДНР", а на нашій території залишилося тільки два напівзруйновані прифронтові селища. За паперами там живе близько 2000 виборців. У реальності прийшло на вибори близько 600 ... Виграв Ковальов, який за даними глави ВЦА Зайцеве Володимира Веселкіна просто роздав виборцям по 100 доларів. Для перемоги Ковальову вистачило всього 220 голосів", - повідомляє Казанський.

Перемогу на 51 окрузі здобув українофоб Ковальов, якого ГПУ звинувачувала у вивезенні з Києва бійців чорної роти Беркута після розстрілу Майдану 01

Перемогу на 51 окрузі здобув українофоб Ковальов, якого ГПУ звинувачувала у вивезенні з Києва бійців чорної роти Беркута після розстрілу Майдану 02

Перемогу на 51 окрузі здобув українофоб Ковальов, якого ГПУ звинувачувала у вивезенні з Києва бійців чорної роти Беркута після розстрілу Майдану 03

Перемогу на 51 окрузі здобув українофоб Ковальов, якого ГПУ звинувачувала у вивезенні з Києва бійців чорної роти Беркута після розстрілу Майдану 04
Перемогу на 51 окрузі здобув українофоб Ковальов, якого ГПУ звинувачувала у вивезенні з Києва бійців чорної роти Беркута після розстрілу Майдану 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138987
 
   
 Топ коментарі
 
Так, человек подает документы в ЦВК - при Зеленському
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Главное это профессиональная работа порошенковской прокуратуры, вместо того чтобы мотать 4 год, человек подает документы в ЦВК.
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Главное зе! Мы их сделали! Дебилы цветные.
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Коротше, соя розписалася у власній безпорадності і переклала виконання своїх обіцянок на наступників.
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А твої улюблені наступники і ти разом з ними будеш тепер 5 років озиратись на "сою"?
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Жиди по всьому світі фізично ліквідовують своїх ворогів , а українці в себе не можуть їх ліквідувати. То про яку державу ви мрієте?
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Здравия всем! Вот вам и ответы на все вопросы! Скажите а кто выбирает- я, Порошенко или Луценко? Вы! Поэтому вините только себя!
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Что это за округ из 3 тысяч человек, а в других по 200 тысяч человек, хоть кто-нибудь может объяснить, как ЦВК формировала этот округ. А почему бы было мой округ не поделить на 70 кусков, было бы тоже еще 70 депутатов?
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Господи,как на Буншу(моторылу) нашего похож...
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расследовать на предмет соответствия закону о выборах существование такого "нестандартного" избирательного участка и права представлять в ВР голоса пару сотен людей.
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Прокурор-успешный Югик так обвинял его, что он стал депутатом бу га га га га
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Людям наверное виднее, кого выбирать, а этот порохосос бегает жалуется, делит украинцев на правельных и не правельных.
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Донбас, це уже давно не Україна і чим швидше від цієї гангрени здихаємось ти швидше оживе Україна.
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Вся гангрена сидела в раде пять лет и на президентском месте.
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Тепер треба чекати, що цей Ковалев привезе "черну роту" колишніх беркутоців назад в Київ,
Оце і весь МАЙДАН
Суки, за що люди загинули.
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Если главный законник антимайдана - Портнов вернулся, почему бы и нет?
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Дно....Цю паскуду тре на рокiв 5-7 пiд шконку забити ногами а не в депутати пхати..!
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Петрику, а чому ця погань не в тюрязі ? Файна судова реформа
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Обратите внимание: выиграл тот, кто раздавал по 5 200 грн (200 долл), а тот, кто раздавал по 10 000 грн вообще на 3 месте. Ну или им сказали, что доллар скоро по 100 и 200 долларов через недельку = 20 000 грн Перемогу на 51 окрузі здобув українофоб Ковальов, якого ГПУ звинувачувала у вивезенні з Києва бійців "чорної роти" Беркута після розстрілу Майдану - Цензор.НЕТ 3748
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Но если он так четко кинул человека Медведчука, то может скоро о нем другие новости появятся Перемогу на 51 окрузі здобув українофоб Ковальов, якого ГПУ звинувачувала у вивезенні з Києва бійців "чорної роти" Беркута після розстрілу Майдану - Цензор.НЕТ 8969
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Порохосрань, ето вы сделали вместе. Привет передавайте Парашенку и Луцику. Перемогу на 51 окрузі здобув українофоб Ковальов, якого ГПУ звинувачувала у вивезенні з Києва бійців "чорної роти" Беркута після розстрілу Майдану - Цензор.НЕТ 8705
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Ето п***ц, сделать из тысячи человек целый округ и депутата. Страна преступников, дебилов, воров и рабов
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниПеремогу на 51 окрузі здобув українофоб Ковальов, якого ГПУ звинувачувала у вивезенні з Києва бійців "чорної роти" Беркута після розстрілу Майдану. ФОТО
 
 
 
 
 
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