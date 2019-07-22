 З воїном 24-ї ОМБр Романом Джерелейком, загиблим на Донбасі, попрощалися на Хмельниччині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 22 липня, у місті Волочиськ Хмельницької області на центральній площі міста відбулося прощання з Романом Васильовичем Джерелейком, 1988 року народження, солдатом, військовослужбовцем 24-ї окремої механізованої бригади, який загинув 19 липня увечері в районі міста Мар'їнка Донецької області (під час обладнання інженерних позицій дістав смертельне кульове поранення, завдане снайпером найманців РФ, від якого помер у лікарні міста Курахове. Разом з ним загинув старшина Олександр Бардалим, якого смертельно поранив снайпер під час спроби евакуації солдата Джерелейка).

Роман Джерелейко народився 04.11.1988 року у Волочиську. Влітку 2016 року підписав із ЗСУ контракт, брав участь у бойових діях у районі Горлівки.

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У нього залишилися батьки, брат (учасник АТО/ООС) та син.























Фото: Андрій Агєєв, armyinform.com.ua