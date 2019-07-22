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 Поліція повторно викликає нардепів Пономарьова і Валентірова на допит у справі про вбивство Олешка (Сармата). ДОКУМЕНТ

Національна поліція знову викликає на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка (Сармата) двох народних депутатів Олександра Пономарьова та Сергія Валентірова. Раніше їх уже викликали на допит, але вони не прибули, пославшись на передвиборчу зайнятість.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації НПУ.

"Народні депутати України Олександр Пономарьов та Сергій Валентіров повторно викликаються на допит у межах розслідування провадження щодо замовників убивства Віталія Олешка", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепи Пономарьов і Валентиров відмовилися прибути на допит у справі про вбивство Олешка (Сармата)

Поліція повторно викликає нардепів Пономарьова і Валентірова на допит у справі про вбивство Олешка (Сармата) 01
Поліція повторно викликає нардепів Пономарьова і Валентірова на допит у справі про вбивство Олешка (Сармата) 02

Нагадаємо, раніше поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі вбивства учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка на позивний "Сармат". Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентирова.

Нагадаємо, 31 липня в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.

У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Також читайте: Підозрюваного у вбивстві "Сармата" Сігіду переводять у СІЗО СБУ, щоб він до виборів не дав свідчення на соратників Порошенка, - Седлецька

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138940
 
 
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Прочитал в фб: сейчас наголосуют, а ты потом снова в каких то ***$нях с автоматом бегай.
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В помещениях кабинета министров Украины, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и госпредприятия «Спецтехноэкспорт» проходят обыски. По данным отдела связей со СМИ Генпрокуратуры Украины, следственные мероприятия проходят по делу о хищении $6 млн в «оборонке».
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Пономарев А.С. стал нар. депутатом от Бердянска (78) (от партии ОПЗЖ)… К сожалению...
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Отправить на затримання роту нац.гвардии на броневиках при поддержке вертолётного звена с воздуха,як за Корбаном слабо?
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниПоліція повторно викликає нардепів Пономарьова і Валентірова на допит у справі про вбивство Олешка (Сармата). ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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