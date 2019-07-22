EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Економіка, Суспільство
  4498  30
Все про:монети (32) НБУ (465) Томос (227)

 Нацбанк випустив пам'ятну монету номіналом 50 гривень на честь надання Томосу УПЦ. ФОТО

Національний банк випустив пам'ятну монету номіналом 50 гривень, присвячену наданню Томосу про автокефалію Православній церкві України (ПЦУ).

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Серія "Духовні скарби України" присвячена події, яка ознаменувала тисячолітній шлях української церкви від створення до здобуття незалежності, - наданню Томосу про автокефалію Православної церкви України. Томос, текст якого ухвалено архієрейським синодом Вселенського патріархату, офіційно затверджує канонічний автокефальний статус Православної церкви України як однієї з 15 помісних православних церков", - йдеться в повідомленні.

Нацбанк зазначає, що на аверсі монети внизу розміщено малий Державний Герб України та півколом написи: Україна, рік карбування монети 2019 і номінал п'ятдесят гривень; у центрі - стилізована хрестоподібна композиція, увінчана позолоченим відбитком печатки Вселенського Патріарха Варфоломія, навколо на позолочених медальйонах зображені кафедральні собори помісних православних церков світу, поруч вказані їхні назви.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено Вселенського Патріарха Варфоломія, який передає Томос Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію і написи: 15-та церква в блаженному хорі автокефальних церков і "Святійша Церква України"/06.01.2019.

Над монетою працювали художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Також скульптори Володимир Дем'яненко і Роман Чайковський. Зазначається, що роздрібна ціна монети - 12 тис. 824 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У шкільну програму з історії України для 11 класів включили вивчення створення ПЦУ й отримання Томосу, - Міносвіти

Нацбанк випустив памятну монету номіналом 50 гривень на честь надання Томосу УПЦ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138927
 
   
 Топ коментарі
 
Зелепупам не давать, у них нет томоса, у них термос.
 показати весь коментар
 
Порошенко выгнал гундяевских агентов... только фанатам зе этого не понять, слишком сложно.
 показати весь коментар
 
Ваше мацковский патриархат гундяева.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зелепупам не давать, у них нет томоса, у них термос.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
молодец.держи рошенку
 показати весь коментар
 
 
до речі а що там з переходом в ПЦУ? скільки нових парафій поповнилось від 21 квітня?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"Варфоломей" потянул неплохо баблища, да еще и на монете его рожа теперь будет. Уважаю эту дряхлую старикашку за хитрость и умение выждать подходящий момент для развода стада. Нацбанк выпустил памятную монету номиналом 50 гривен в честь предоставления Томоса УПЦ - Цензор.НЕТ 9623
 показати весь коментар
 
 
Це ви про Кирила-Гундяева , мабуть з вами багато хто погодиться...
 показати весь коментар
 
 
А воно не один біс? Будь-який піп перш за все - брехун, скнара і лицемір. Був, пишуть, якийсь болгарин-поцріарх, що в трамваї їздив. Хворий видно був, таке трапляється.
 показати весь коментар
 
 
Трохи жорстко як для атеїста ,пане Борис , та мабуть вам по життю трапляються такі попи , нічого не вдієш , всі різні , та підпорядкувати православних українців знову Гундяєвській общині - ніяк не бачу можливим . Занадто різні ми...
 показати весь коментар
 
А я й кажу - це як жерти матеріал якутського скульптора з медом і гигикати шо кацапи його ж жеруть зі щами. В результаті - обидва нажерлися лайна, тільки одному більше "смакувало".
Оце і вся різниця між КірГуністами і їх місцевими колегами
 показати весь коментар
 
Порошенко выгнал гундяевских агентов... только фанатам зе этого не понять, слишком сложно.
 показати весь коментар
 
 
Откдуа это интересно циничный барыга выгнал гундяевких агентов, парашная мп до сих пор есть в Украине?
 показати весь коментар
 
Не той випадок , от за поребриком - в самий раз...
 показати весь коментар
 
за поребриком твоя домівка що постійно згадуєш? Ну так їть туди і свинотермос з собою прихопи.
 показати весь коментар
 
 
Чекайте , шановний , ви три крапки в кінці спіча розумієте ?
Так от не поспішайте з висновками , будьте ласкаві.
 показати весь коментар
 
Добре що Варфоломій не взяв склянку з рук Кирила-Гундяева , а то хто зна чим усе скінчилось тоді на прийомі ...
https://youtu.be/H5waGHYrHgw
 показати весь коментар
 
 
На монете написано Святейшая церковь Украины то биш СЦУ.......а почему наши попы упорно называют ее ПЦУ. Даже в этом они лживы и брехливы аки ПСЫ(ПЕС) вонючие....
 показати весь коментар
 
 
Кстати да, только КирГуну дали козырь шоб гундеть: Тутмас выписан на СЦУ, а значит он под хвост псу. Может они специально так? Может КирГун с самого начала знал про подготовку пергамента, но сделал вид что обосрался и ездил просить грека шоб не выдавал эту писанину?
 показати весь коментар
 
Петровскому и Пепе не забудьте по монетке
 показати весь коментар
 
 
кончилась аутоцєфалія в зародише - тіко монєтка напоминатиме
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
кожному порохоботу по монеті на шию . на товстій-товстій вірьовці з вузлом линча
 показати весь коментар
 
Что-то давно не слышно Филарета. Петя кинул дедушку, как лоха. Пообещал денежек и обманул старичка.Нацбанк випустив пам'ятну монету номіналом 50 гривень на честь надання Томосу УПЦ - Цензор.НЕТ 7829
 показати весь коментар
 
 
Нацбанкеры дембельский альбом готовят...
 показати весь коментар
 
Уже неактуально. Скоро Филарет всё взад вернет. И выпустят новую монету. С надписью: "Филарет торжественно возвращает Томос Варфоломею". А сзади - плачущий позолоченный Епифаний. Та-да-да-дам!
 показати весь коментар
 
 
Скоро выпустят серебряную монету 30 грн. в честь восстановления Киевского Патриархата Филаретом..
 показати весь коментар
 
Заголовок: "в честь предоставления Томоса УПЦ".
Сама новость: "предоставлению Томоса об автокефалии ПЦУ".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоЕкономікаНацбанк випустив пам'ятну монету номіналом 50 гривень на честь надання Томосу УПЦ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору