EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події, Суспільство
  1497  8
Все про:Дніпропетровщина (573) Нацполіція (7882) самогубство (279)

 Патрульні в Кам'янському врятували дівчинку-підлітка, яка хотіла вчинити самогубство. ФОТО

Поліцейські Кам'янського вчасно розшукали і врятували життя 14-річній дівчині, яка хотіла накласти на себе руки.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровщини, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вчора ввечері в поліцію з проханням допомогти розшукати доньку звернулася 35-річна жінка. Близько 14:00 з автовокзалу дівчина поїхала до бабусі, проте в місце призначення так і не прибула, а її мобільний телефон був вимкнений.

Поліцейські негайно розпочали пошуки дитини. Від друзів дізналися, що дівчина хоче вчинити самогубство.

Читайте також: 12-річний школяр на Тернопільщині повісився через розбитий смартфон, - Нацполіція

Вже через півгодини правоохоронці виявили дівчину непритомну і в крові в покинутій будівлі, після чого оперативно доставили її до лікарні. Зараз дитина під наглядом лікарів, її життю нічого не загрожує.

Патрульні в Камянському врятували дівчинку-підлітка, яка хотіла вчинити самогубство 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138917
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
врємня ніхрєна нє лєчіт - оно убівайєт
 показати весь коментар
 
 
как правіло, суїціднікі завєршают задуманнойє
 показати весь коментар
 
 
да, йєсть два тіпа суїцідніков: дємонстранти і убєждьоннийє. Ето нє дємонстрація - она в заброшенном зданії конала
 показати весь коментар
 
Как правило если человек начал этой хернёй заниматься ,то рано или поздно начатое завершит.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодіїПатрульні в Кам'янському врятували дівчинку-підлітка, яка хотіла вчинити самогубство. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору