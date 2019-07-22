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 Конфлікт у Славутичі закінчився вбивством місцевого жителя: підозрюваних затримано. ВІДЕО+ФОТО

21 липня, на світанку, біля одного з барів міста Славутич між місцевими жителями сталася бійка, унаслідок якої один чоловік завдав удару ножем в область шиї іншому. Унаслідок травми потерпілий загинув на місці події. Підозрюваний у вбивстві та інші учасники конфлікту затримані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київщини.

Під час оперативно-розшукових заходів вдалося встановити свідків події. Вони бачили, як троє чоловіків били потерпілого, а після один з них завдав ножового поранення.

Після скоєння злочину зазначені особи зникли з місця події.

За кілька годин працівникам поліції вдалося встановити місце перебування двох підозрюваних. У ході оперативно-розшукових заходів, вдалося встановити і місце перебування чоловіка, який, власне, завдав смертельного ножового поранення. Перед затриманням він вирішив самостійно вийти до працівників правоохоронних органів.

Крім цього, під час проведення невідкладного обшуку автомобіля одного з затриманих було виявлено і вилучено ніж та кастет як речові докази у вчинені злочину. Їх буде направлено на експертизу.

Конфлікт у Славутичі закінчився вбивством місцевого жителя: підозрюваних затримано 01

Підозрювані затримані в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України та утримуються в ізоляторі тимчасового тримання. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відкрито кримінальне провадження за п. 7 ч 2 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного у жорстокому вбивстві киянки жителя Дніпра затримано під час спроби залишити столицю

Представник партії "Удар" у Славутичі Анатолій Гладченко назвав ім'я загиблого та ймовірних убивць.

"Цинічне вбивство в нашому місті Славутич молодого хлопця Юрія Булата, яке трапилось вчора, відбулося від безкарності братів Хачатрян, які так само цинічно в 2015 році вистрілили мені двічі в голову та втекли з місця злочину. Тоді і зараз наша поліція не діє і тому я не вірю в об'єктивне розслідування, в те, що винні понесуть покарання. В нашому місті діє злочинна група, яка систематизовано б'є, глумиться з місцевих жителів, а в цей час поліція закриває очі на це", - написав він.

Конфлікт у Славутичі закінчився вбивством місцевого жителя: підозрюваних затримано 02

Конфлікт у Славутичі закінчився вбивством місцевого жителя: підозрюваних затримано 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138905
 
 
 Топ коментарі
 
Хачики це пси сцикливі, які ходять з ножами. Потрібно їх провчити нашою українською косою..!
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Знову чурки ! Провокують расизм.
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вот где реальные дела для слуг народа..
где проект закона о депортации родственников убийцы ?
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Хачики це пси сцикливі, які ходять з ножами. Потрібно їх провчити нашою українською косою..!
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у нас в Украине дозволено то, что у них несет тяжелые последствия.
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вот где реальные дела для слуг народа..
где проект закона о депортации родственников убийцы ?
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А тепер. давайте послухаєм начальника рюкзаковаго цеху!(Або його цепних). Що скаже про земляків?!
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В Славутичі посеред парку є скульптури голої сім'ї в буквальному сенсі.
Конфлікт у Славутичі закінчився вбивством місцевого жителя: підозрюваних затримано - Цензор.НЕТ 2194
Гарне місто, не думав що там є злочинність, ну у всякому випадку в таких випадках.
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Всё правильно, Зеленский против оружия у нормальных граждан, оружие должно быть только у преступников.
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А падлошенко был за оружие у нормальных граждан?
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Нет, он тоже был против, власть боится своих граждан.
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Нет культуры владения оружием. Нет законов и судей которые понимают что такое самозащита и права свободного человека. Нет полиции которая бы вызывала уважение и доверие у нормальных граждан. В свою очередь у полиции нет элементарных законных прав защищать нормальных граждан, например стрелять на поражение если кто то несет смертельную угрозу гражданам или полицейскому, также нет нужного образования и подготовки.
Короче говоря, ничего нет.
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Ага, "хачики", "чурки". И фамилии чисто армянские : "Подозреваемых зовут Евгений Стаханов, Евгений Барабаха и Дмитрий Рыбак." Занавес. Пы.Сы. Проверяйте, что вам "наливают".
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нда наша судова система дуже лояльна до убивць - там 3 убезпосередніх убивць і ще 4 чекали поки уб"ють!
Тому має бути 3 довічних і 4 по 25 років!
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А еще с москвабада смеются, мол, хачики режут русских. Вот режут и украинцев, безнаказанно, годами.
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Все как в московии, заезжие обижают и убивают местных, а местные только и могут, что в полицию пожаловаться. Если не решает полиция, надо собираться и решать самим. Мы ж не московиты.
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Почему сраные мусора не говорят о национальности и гражданстве убийц? А?
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Цензор.НЕТФотоПодіїКонфлікт у Славутичі закінчився вбивством місцевого жителя: підозрюваних затримано. ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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