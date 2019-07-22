 Конфлікт у Славутичі закінчився вбивством місцевого жителя: підозрюваних затримано. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київщини.

Під час оперативно-розшукових заходів вдалося встановити свідків події. Вони бачили, як троє чоловіків били потерпілого, а після один з них завдав ножового поранення.

Після скоєння злочину зазначені особи зникли з місця події.

За кілька годин працівникам поліції вдалося встановити місце перебування двох підозрюваних. У ході оперативно-розшукових заходів, вдалося встановити і місце перебування чоловіка, який, власне, завдав смертельного ножового поранення. Перед затриманням він вирішив самостійно вийти до працівників правоохоронних органів.

Крім цього, під час проведення невідкладного обшуку автомобіля одного з затриманих було виявлено і вилучено ніж та кастет як речові докази у вчинені злочину. Їх буде направлено на експертизу.

Підозрювані затримані в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України та утримуються в ізоляторі тимчасового тримання. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відкрито кримінальне провадження за п. 7 ч 2 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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Представник партії "Удар" у Славутичі Анатолій Гладченко назвав ім'я загиблого та ймовірних убивць.

"Цинічне вбивство в нашому місті Славутич молодого хлопця Юрія Булата, яке трапилось вчора, відбулося від безкарності братів Хачатрян, які так само цинічно в 2015 році вистрілили мені двічі в голову та втекли з місця злочину. Тоді і зараз наша поліція не діє і тому я не вірю в об'єктивне розслідування, в те, що винні понесуть покарання. В нашому місті діє злочинна група, яка систематизовано б'є, глумиться з місцевих жителів, а в цей час поліція закриває очі на це", - написав він.