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 Воїни 25-ї ОПДБр Нікіта Скітченко та Семен Румигін загинули в зоні ООС унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. ФОТО

Вчора, 21 липня, зранку в районі міста Щастя Луганської області від смертельних поранень, зазнаних унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання загинули Семен Румигін та Нікіта Скітченко, військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної бригади.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці 25-ї ОПДБр, повідомляє Цензор.НЕТ

"Вчора, 21 липня, під час виконання бойового завдання в районі проведення Операції об'єднаних сил, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої, загинули наші побратими Нікіта Скітченко та Семен Румигін. Вони віддали своє молоде життя за батьківщину, за цілісність та неподільність України, за наших дітей! Ми ніколи не забудемо жодного... Командування та особовий склад військової частини висловлює співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять героям!!!" - йдеться у повідомленні.

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Про дату, місце та час прощання буде повідомлено додатково.

Воїни 25-ї ОПДБр Нікіта Скітченко та Семен Румигін загинули в зоні ООС унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої 01
Воїни 25-ї ОПДБр Нікіта Скітченко та Семен Румигін загинули в зоні ООС унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої 02
Воїни 25-ї ОПДБр Нікіта Скітченко та Семен Румигін загинули в зоні ООС унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138887
 
Цензор.НЕТФотоСуспільствоВоїни 25-ї ОПДБр Нікіта Скітченко та Семен Румигін загинули в зоні ООС унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. ФОТО
 
 
 
 
 
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