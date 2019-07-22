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Все про:Дніпропетровщина (573) педофіл (72) Аброськін (430)

 Поліція на Дніпропетровщині затримала діда-педофіла, який зґвалтував свою нерідну онуку. ФОТО

У Дніпропетровській області затримано педофіла, який зґвалтував свою нерідну онуку, поки її мати була на роботі.

Про це повідомив начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.

"Молода 28-річна жінка, мешканка Дніпропетровської області, перед тим як виїхати на цілодобову роботу, залишила своїх малолітніх доньок, 2006 та 2015 р.н., бабусі та нерідному діду 1954 р.н. Після того, як мати повернулася з роботи, старша донька повідомила, що дідусь у ніч на 21.07.2019 вчинив стосовно неї дії сексуального характеру", - розповів Аброськін.

За його словами, педофіл всю ніч ґвалтував дитину природнім та неприроднім шляхом, і фотографував оголену дівчинку на мобільний телефон.

Зазначається, що вчора, цього ґвалтівника затримали працівники поліції, встановлено, що раніше він вже неодноразово був засуджений за зґвалтування.

Поліція на Дніпропетровщині затримала діда-педофіла, який зґвалтував свою нерідну онуку 01

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Поліція на Дніпропетровщині затримала діда-педофіла, який зґвалтував свою нерідну онуку 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138872
 
 
 Топ коментарі
 
при арешті він кричав: "за что? я жи за зілєнскава галасавал!"
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Золотая жила для мeнтов и криминальных элементов: не надо быть экпердом, пользуясь открытыми данными, чтобы понять как зарабатывают этом. Допустим, малолетка скажет, что дядя Ваня ее лапал или показал член, то дяде Ване грозит пять лет по 156 ч.2.Доказывать ничего не надо.Достаточно слов потерпевшей, ее мамаши и психолога. Если дядя Ваня не заплатит около 5к зелени - он реально сядет, если заплатит, то опа! - по 75 статье он сразу выходит с условным на пару лет. Не верите: ниже примеры с реестра преступлений
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http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69011171
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення розпусних дій відносно малолітніх осіб, ОСОБА_1, знаходячись на відстані 2 метрів від малолітніх ОСОБА_2 та ОСОБА_3, впевнившись, що за його діями останні зможуть спостерігати, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, у вигляді розбещення малолітніх осіб, оголив свій статевий орган та став вчиняти акт онанізму, який тривав упродовж приблизно 10 секунд. Після того, як малолітні ОСОБА_4 та ОСОБА_3 побачили розпусні дії ОСОБА_1 та усвідомлюючи їх протиправність, покинули дитячий майданчик, ОСОБА_1 припинив вчиняти акт онанізму та з місця злочину зник.
Керуючись ст.ст.368-371, 373-374 КПК України, суд ухвалив:
ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.156 КК України та призначити покарання у вигляді 5
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По-простому, достал член возле детской площадке на 10 сек по пьяне - 5 лет.
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ну так будет знать теперь, в каком месте надо член доставать. Не на детской площадке точно уж.
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Уха-ха-ха-хаа-ха ! Подметил верно , никак от яблони яблоко далеко не падает...
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шарий у него учился, стажировка была на детях родной сестры.
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Дно ещё и в том, что мать была вынуждена оставить свою дочку дома а сама поехать в Польшу на заработки, что бы прокормить семью... И это благодаря мародёру Порошенко, который только тем и занимался что грабил народ и опускал жизненный уровень населения.
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стесняюсь спросить а кем в Польше мамка работала--
сфера услуг экскорт сопровождение Поліція на Дніпропетровщині затримала діда-педофіла, який зґвалтував свою нерідну онуку - Цензор.НЕТ 403
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какая разница!?!?!?!? Она работала и зарабатывала деньги на себя и детей. Отца я так понял, нет. А дед изнасиловал детей, пока ее не было дома. Глупый вопрос, глумление неуместно, девочке 13 лет... Если бы тебя хоть раз насиловали всю ночь, ты такие бы вопросы не задавал.
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понял куртизанкой....
там в Польше полно таких.... вот мне интересно из Польши коммунисты Польши
самозванцы кстати для Нюрнберга 2 против коммунистов и пособников их когда
процесс будет то.. так вот 1944 год выселили из Польши в УССР граждан
Польши!!!!!! повторяю граждан Польши- но этнических украинцев и православных
примерно 2 миллиона человек... и это не Геноцид там Поляки вспоминают про 13 тысяч типа зарезанных
в Волынской трагедии то что они поместили в немецкие концлагеря примерно 30
тысяч украинцев и 20 тысяч воинов УПА ОУН или членов их семей как евреев в
газовые камеры это как- то боком 2 миллиона выбросили на кислород отобрав земли
дома имущество живность.. а на закуску эти ДЕРЬМОКРАТЫ пся крев поляки приняли
Закон про карту поляка в котором прописали- что те кого выселили в 1944 году и
их наследников не могут претендовать на карту поляка...... я в куре у меня
покойный уже, тесть в 5 лет был в 1944 году депортирован в Одессу из ***********
Воеводства....
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Ты неправильно все понял.
Если человек работает сутки , а потом 2 отдыхает, для этого необязательно ездить в Польшу и быть ******. Все врачи так работают, сутки через двое. И еще куча других профессий, где подобные условия работы. Нигде в тексте не стоит, что она ездила в Польшу. Повторяю, статья была не про это. Женщина не должна была оставляеть детей дома, но дети пострадали невинно.
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ты придурок, или просто порохобот? хотя это одно и то-же.
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Ну, да... ************** ферма. Это ведь Порох, расстреляв Небесную Сотню, скиздил миллиарды из бюджета и сбежал в Ростов на твою парашу. А потом оккупировав Крым развязал войну на Донбассе.
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мик, не знаю сколько и чего "награбил Порошенко у народа", но похоже ты прав-у тебя он точно мозг своровал, если он у тебя был до этого. Поліція на Дніпропетровщині затримала діда-педофіла, який зґвалтував свою нерідну онуку - Цензор.НЕТ 1799
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Оставила дочек на левого чувака, судимого ранее за изнасилования...ппц.
Хотя...учитывая то, что сама мамаша родила первую дочку в 15 лет...
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при арешті він кричав: "за что? я жи за зілєнскава галасавал!"
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Порохобы все такие- на лету переобуваются, когда запахнет жареным.
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Мамаша там еще та похоже!!! Соц. службы должны бдить!!! Дед придурок!!
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Соц. службы? Они дали работу матери, или обеспечили её пособиями?
Эти соцслужбы, срали на людей, так как делал мародёр Порошенко.
Поэтому, мать вынуждена была поехать на заработки в Польшу, что бы прокормить себя и дочку.
И так делают миллионы, благодаря мародёру. Вынуждены покидать Украину в поисках заработка.
Украина без украинцев - лозунг мародёра Порошенко
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В Польшу - то другой случай. Эта просто на суточное дежурство пошла.
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А де була так звана бабуся, що цілу ніч нічого не чула, виродки, прости Господи.
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не-а, немец липовый. все придурки за зе или за жоппоблок
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патриоты за Порох в пороховницах. "мародёр" - фейк, изобретённый кацапскими пропагандонами.
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Так у "Сидоренка" методичка з кремля . Що з його взять...
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Пэтро не просто марадер, он марадер на крави, так сказал секелёв, а я ему верю так же как и *****.
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на анальной теме кацы часто палятся. тестик хочешь?
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ПОРОХ (прах), порошек муж. или порохно ср. всякое сыпучее вещество, пыль, бус, аб.ч. зернистое, в виде песка. Земля тутнет, реки мутно текут, пороси поля покрывают, Слово о полку Игореве Церковь держати чисто, без пороха и паутины
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так это ж у вас кацапов народная забава
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так это вы, манкурты, мечтаете об этом.
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Помните. Большинство насилия происходит от друзей и родственников, а не случайных прохожих. Так как доверием легко злоупотреблять.
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Справді так , щАрій тому підтвердження...
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педошарии педофилы ,зебилы ****** !!!
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При СССР маньяков ловили, а сейчас про них рассказывают истории в фейсбуке. Рассказывайте об этом почаще давайте, для пропаганды педофилии. Уроды.
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В СССре , замовчували все - що могли приховати , а те, що вилазило в суспільство - перекручували на користь досягнень тодішньої влади...
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для пропаганды у нас шарий есть, он ********* децкие ягодички.
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Да что же это такое творится? Прямо-таки непрекращающийся всплеск насилия! Никогда такого не было и вот опять! Может выборы как-то влияют? Закончатся и всё устаканится. (Ох, и хочется кое-кому новый закон опробовать в действии! Как оно, в натуре, происходит? Укольчики, или таблеточки применяют? Насильно, или по согласию? А то и в ЕС могут не пустить в 2035 году. Одни насильники. Переквалифицировались? Все двинули в педофилию. Медом там намазано, что-ли?)
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Родители на заработках. Оставляют детей на кого попало.
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Они сами это выбрали. Зато много денюжков заработают.
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яйце-ампутация)) и на тюрьме булко-раздвигация))
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Че то педофилы как грибы после дождя в этом году!
Вопрос, это в прошлых годах полиция на них сквозь пальцы смотрела, или просто пресса волну не подымала?
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По приказу Порошенко педофилы дестабилизируют обстановку в Украине, нагнетают страх и ненависть. Что бы рядовой обыватель уяснил, что во время правления Порошенко в Украине был порядок, процветание и стабильность.
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Надіюсь, більше вафельний виродок з тюрми не вийде.
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Права человека - это, конечно, хорошо. Но иногда хочется, чтобы вернули средневековые наказания.
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Матері 28, дочці 13. Замкнене коло *******.
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Что знаменательно - мать родилась в год распада СССР и получения независимости Украиной!
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Сразу на кол!
Причём непременно с перекладиной!
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неоднократно судимый за изнасилование... - в этом вся прелесть нашей системы наказания...
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Не говорю конкретно за данный случай, но сейчас эта тема активно продвигается ментами, которые будут очень хорошо зарабатывать. Например, такое дело из реестра судебных решений Украины:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61802912

По-простому, бухали в селе мужик с бабой, посрались, та положила его спать к дочке, а потом сказала, что он к ней приставал. Без доказательств. 6 лет!

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 вину в інкримінованому кримінальному правопорушенні не визнав повністю, надав суду показання про те, що він не визнає свою вину по факту розпусних дій, оскільки їх не вчиняв. Пояснив, що він дійсно перебував у будинку ОСОБА_6, де разом з господинею та ОСОБА_8 вживали спиртні напої. Потім він пішов в кімнату до дочки ОСОБА_6 - ОСОБА_7 дивитися по комп'ютеру мультфільми. ОСОБА_6 сама йому запропонувала лягти на ліжко до дитини, він ліг та продовжував дивитися мультфільми, але своїх штанів та трусів не спускав та не показував свого статевого органу малолітній ОСОБА_7, тим більше не пропонував його цілувати чи гладити. Коли ОСОБА_6 зірвала з нього ковдру, то він був повністю вдягнений, що підтвердив ОСОБА_8, який стояв поряд. Вважає показання малолітньої потерпілої та її матері надуманими, щоб на цьому заробити грошей.
Суд оцінює, що показання малолітньої потерпілої є правдивими та відповідають суті тих подій, що сталися. У суду немає підстав вважати, що малолітню потерпілу хтось намовив давати показання, які звинувачують ОСОБА_5, або сама дитина придумала таку подію.
У суду нема підстав ставити під сумнів показання малолітньої потерпілої, оскільки згідно з висновками судово-психолого-психіатричної експертизи, малолітня потерпіла схильності до вираженого фантазування не виявляє, її показання відповідають її віковому інтелектуальному розвитку.
На підставі викладеного, керуючись ст. 373, 374, 376 КПК України, С У Д, - У Х В А Л И В :
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 156 ч. 2 КК України, та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років
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Это на деда Виа-Гра по телевизору так подействовала.
Поліція на Дніпропетровщині затримала діда-педофіла, який зґвалтував свою нерідну онуку - Цензор.НЕТ 2332
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бабке скучно было,решила старость доживать с насильником,бабку как соучастницу привлечь
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Цензор.НЕТФотоПодіїПоліція на Дніпропетровщині затримала діда-педофіла, який зґвалтував свою нерідну онуку. ФОТО
 
 
 
 
 
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