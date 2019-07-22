 Поліція на Дніпропетровщині затримала діда-педофіла, який зґвалтував свою нерідну онуку. ФОТО

Про це повідомив начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.

"Молода 28-річна жінка, мешканка Дніпропетровської області, перед тим як виїхати на цілодобову роботу, залишила своїх малолітніх доньок, 2006 та 2015 р.н., бабусі та нерідному діду 1954 р.н. Після того, як мати повернулася з роботи, старша донька повідомила, що дідусь у ніч на 21.07.2019 вчинив стосовно неї дії сексуального характеру", - розповів Аброськін.



За його словами, педофіл всю ніч ґвалтував дитину природнім та неприроднім шляхом, і фотографував оголену дівчинку на мобільний телефон.



Зазначається, що вчора, цього ґвалтівника затримали працівники поліції, встановлено, що раніше він вже неодноразово був засуджений за зґвалтування.

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