 Поліція на Дніпропетровщині затримала діда-педофіла, який зґвалтував свою нерідну онуку. ФОТО

Про це повідомив начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.
"Молода 28-річна жінка, мешканка Дніпропетровської області, перед тим як виїхати на цілодобову роботу, залишила своїх малолітніх доньок, 2006 та 2015 р.н., бабусі та нерідному діду 1954 р.н. Після того, як мати повернулася з роботи, старша донька повідомила, що дідусь у ніч на 21.07.2019 вчинив стосовно неї дії сексуального характеру", - розповів Аброськін.
За його словами, педофіл всю ніч ґвалтував дитину природнім та неприроднім шляхом, і фотографував оголену дівчинку на мобільний телефон.
Зазначається, що вчора, цього ґвалтівника затримали працівники поліції, встановлено, що раніше він вже неодноразово був засуджений за зґвалтування.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення розпусних дій відносно малолітніх осіб, ОСОБА_1, знаходячись на відстані 2 метрів від малолітніх ОСОБА_2 та ОСОБА_3, впевнившись, що за його діями останні зможуть спостерігати, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, у вигляді розбещення малолітніх осіб, оголив свій статевий орган та став вчиняти акт онанізму, який тривав упродовж приблизно 10 секунд. Після того, як малолітні ОСОБА_4 та ОСОБА_3 побачили розпусні дії ОСОБА_1 та усвідомлюючи їх протиправність, покинули дитячий майданчик, ОСОБА_1 припинив вчиняти акт онанізму та з місця злочину зник.
Керуючись ст.ст.368-371, 373-374 КПК України, суд ухвалив:
ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.156 КК України та призначити покарання у вигляді 5
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там в Польше полно таких.... вот мне интересно из Польши коммунисты Польши
самозванцы кстати для Нюрнберга 2 против коммунистов и пособников их когда
процесс будет то.. так вот 1944 год выселили из Польши в УССР граждан
Польши!!!!!! повторяю граждан Польши- но этнических украинцев и православных
примерно 2 миллиона человек... и это не Геноцид там Поляки вспоминают про 13 тысяч типа зарезанных
в Волынской трагедии то что они поместили в немецкие концлагеря примерно 30
тысяч украинцев и 20 тысяч воинов УПА ОУН или членов их семей как евреев в
газовые камеры это как- то боком 2 миллиона выбросили на кислород отобрав земли
дома имущество живность.. а на закуску эти ДЕРЬМОКРАТЫ пся крев поляки приняли
Закон про карту поляка в котором прописали- что те кого выселили в 1944 году и
их наследников не могут претендовать на карту поляка...... я в куре у меня
покойный уже, тесть в 5 лет был в 1944 году депортирован в Одессу из ***********
Воеводства....
Если человек работает сутки , а потом 2 отдыхает, для этого необязательно ездить в Польшу и быть ******. Все врачи так работают, сутки через двое. И еще куча других профессий, где подобные условия работы. Нигде в тексте не стоит, что она ездила в Польшу. Повторяю, статья была не про это. Женщина не должна была оставляеть детей дома, но дети пострадали невинно.
Хотя...учитывая то, что сама мамаша родила первую дочку в 15 лет...
Эти соцслужбы, срали на людей, так как делал мародёр Порошенко.
Поэтому, мать вынуждена была поехать на заработки в Польшу, что бы прокормить себя и дочку.
И так делают миллионы, благодаря мародёру. Вынуждены покидать Украину в поисках заработка.
Украина без украинцев - лозунг мародёра Порошенко
Вопрос, это в прошлых годах полиция на них сквозь пальцы смотрела, или просто пресса волну не подымала?
Причём непременно с перекладиной!
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61802912
По-простому, бухали в селе мужик с бабой, посрались, та положила его спать к дочке, а потом сказала, что он к ней приставал. Без доказательств. 6 лет!
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 вину в інкримінованому кримінальному правопорушенні не визнав повністю, надав суду показання про те, що він не визнає свою вину по факту розпусних дій, оскільки їх не вчиняв. Пояснив, що він дійсно перебував у будинку ОСОБА_6, де разом з господинею та ОСОБА_8 вживали спиртні напої. Потім він пішов в кімнату до дочки ОСОБА_6 - ОСОБА_7 дивитися по комп'ютеру мультфільми. ОСОБА_6 сама йому запропонувала лягти на ліжко до дитини, він ліг та продовжував дивитися мультфільми, але своїх штанів та трусів не спускав та не показував свого статевого органу малолітній ОСОБА_7, тим більше не пропонував його цілувати чи гладити. Коли ОСОБА_6 зірвала з нього ковдру, то він був повністю вдягнений, що підтвердив ОСОБА_8, який стояв поряд. Вважає показання малолітньої потерпілої та її матері надуманими, щоб на цьому заробити грошей.
Суд оцінює, що показання малолітньої потерпілої є правдивими та відповідають суті тих подій, що сталися. У суду немає підстав вважати, що малолітню потерпілу хтось намовив давати показання, які звинувачують ОСОБА_5, або сама дитина придумала таку подію.
У суду нема підстав ставити під сумнів показання малолітньої потерпілої, оскільки згідно з висновками судово-психолого-психіатричної експертизи, малолітня потерпіла схильності до вираженого фантазування не виявляє, її показання відповідають її віковому інтелектуальному розвитку.
На підставі викладеного, керуючись ст. 373, 374, 376 КПК України, С У Д, - У Х В А Л И В :
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 156 ч. 2 КК України, та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років