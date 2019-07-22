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 Бюлетень з відмітками навпроти всіх партій визнали дійсним у Хмельницькому, - ОПОРА. ФОТО

На виборчій дільниці в Хмельницькому визнали дійсним бюлетень із відмітками в квадратах навпроти кожної з 22 партій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення громадянської мережі "ОПОРА", на виборчій дільниці №681455 на вул. Курчатова в Хмельницькому визнали дійсним бюлетень з відмітками в квадратах навпроти кожної партії: біля однієї політичної сили виборець поставив "галочку", а в інших - хрестики.

"За це рішення члени комісії проголосували одноголосно. Як пояснила голова комісії, в бюлетені видно волевиявлення виборця. За словами спостерігачки ОПОРИ, так само вчинили члени комісії і з бюлетенем за кандидатів в одномандатному виборчому окрузі: визнали дійсним бюлетень з відмітками навпроти кожного кандидата", - йдеться в повідомленні.

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В організації нагадують, що відповідно до частини 8 статті 85 Закону "Про вибори народних депутатів України" у виборчому бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі виборець робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти назви партії, за кандидатів у депутати від якої він голосує. Виборець може голосувати за кандидатів у депутати лише від однієї партії. У виборчому бюлетені для голосування в одномандатному окрузі виборець робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти прізвища кандидата у депутати, за якого він голосує. Виборець може голосувати лише за одного кандидата у депутати.

Бюлетень з відмітками навпроти всіх партій визнали дійсним у Хмельницькому, - ОПОРА 01
Фото: oporaua.org

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138834
 
 
 Топ коментарі
 
видно.
там де стоїть галочка, а не хрестик.
сенс в тому, щоби зрозуміти волю виборця.
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Ну чому же, все є. Якщо більше одної помітки бюлетень зіпсований.
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Ви неуважно читали - зараховано один голос - той, де була галочка.
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видно.
там де стоїть галочка, а не хрестик.
сенс в тому, щоби зрозуміти волю виборця.
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Згідно (духу) закону, цей бюлетень однозначно показує предмет волевиявлення. Так, його варто визнати дійсним.
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Потому что нет прямого указания о том, что проставление отметки во всех пунктах делает бюллетень недействительным.
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Ну чому же, все є. Якщо більше одної помітки бюлетень зіпсований.
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Одна людина а скільки голосів зарахували. Потім вийде що більше голосів ніж виборців на окрузі. З комісією явно щось не те.
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Ви неуважно читали - зараховано один голос - той, де була галочка.
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Я перечитав текст кілька разів і не знайшов підтвердження ваших слів, як і своїх.
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На избирательном участке в Хмельницком признали действительным бюллетень с отметками в квадратах напротив каждой из 22 партий.Источник: https://censor.net.ua/p3138834
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у одной политической силы избиратель поставил "птичку", а у других - крестики. ... в бюллетене видно волеизъявление избирателя. Источник: https://censor.net.ua/p3138834
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниБюлетень з відмітками навпроти всіх партій визнали дійсним у Хмельницькому, - ОПОРА. ФОТО
 
 
 
 
 
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