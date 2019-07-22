 Екіпажі Су-24М і Су-24МР відточували навички техніки пілотування та навігації, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Згідно з плановою таблицею польотів, екіпажі бомбардувальників Су-24М і розвідників Су-24МР підтримували навички техніки пілотування та навігації в простих метеорологічних умовах вдень та вночі, польоти в зоні пілотування та за маршрутами, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інформаційне агентство Міністерства оборони України "АрміяInform".
Окрім того, під час польотів визначені екіпажі бригади здійснили переліт на оперативний аеродром, щоб узяти участь у тактичних навчаннях однієї з механізованих бригад на військовому полігоні, що на Чернігівщині.