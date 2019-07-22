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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Екіпажі Су-24М і Су-24МР відточували навички техніки пілотування та навігації, - Міноборони. ФОТОрепортаж

У бригаді тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил Збройних сил України, що дислокується на Хмельниччині, відбулася чергова льотна зміна, вже третя за цей тиждень.

Згідно з плановою таблицею польотів, екіпажі бомбардувальників Су-24М і розвідників Су-24МР підтримували навички техніки пілотування та навігації в простих метеорологічних умовах вдень та вночі, польоти в зоні пілотування та за маршрутами, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інформаційне агентство Міністерства оборони України "АрміяInform".

Окрім того, під час польотів визначені екіпажі бригади здійснили переліт на оперативний аеродром, щоб узяти участь у тактичних навчаннях однієї з механізованих бригад на військовому полігоні, що на Чернігівщині.

Також дивіться: Вертолітники висадили десантників "у тилу противника" на навчаннях у Хмельницькій області, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Екіпажі Су-24М і Су-24МР відточували навички техніки пілотування та навігації, - Міноборони 01
Екіпажі Су-24М і Су-24МР відточували навички техніки пілотування та навігації, - Міноборони 02
Екіпажі Су-24М і Су-24МР відточували навички техніки пілотування та навігації, - Міноборони 03
Екіпажі Су-24М і Су-24МР відточували навички техніки пілотування та навігації, - Міноборони 04

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Екіпажі Су-24М і Су-24МР відточували навички техніки пілотування та навігації, - Міноборони 05
Екіпажі Су-24М і Су-24МР відточували навички техніки пілотування та навігації, - Міноборони 06
Фото: armyinform.com.ua

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138828
 
   
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Вітаю воїнів,тренуємось!!! Слава Героям!!!
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Біля кордонів з Білоруссю в Чорнобильській зоні потрібно проводити навчальні бомбометання по дорогам.
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Мати на озброєнні техніку зроблену в Кацапії , для України означає бути прив'язаним до воза кацапського ВПК і бути від неї залежним і надалі .
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоЕкіпажі Су-24М і Су-24МР відточували навички техніки пілотування та навігації, - Міноборони. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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