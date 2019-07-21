EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Суспільство, Фоторепортаж
  2905  12
Все про:смерть (3454) герой (142) Ян Осока (724) 24 омб імені князя Данила Галицького (91)

 У Корсуні-Шевченківському провели в останню путь командира взводу мотопіхотного батальйону 24-ї ОМБр Олександра Бардалима. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 липня, у місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області відбулася церемонія прощання з Олександром Володимировичем Бардалимом (позивний Бармалей), 1986 року народження, старшиною, командиром взводу мотопіхотного батальйону 24-ї окремої механізованої бригади.

Олександр Бардалим загинув 19 липня в районі міста Мар'їнка Донецької області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ. Олександр намагався евакуювати пораненого перед тим побратима Романа Джерелейка, який пізніше помер у лікарні міста Курахове, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Читайте також: Прощання з українським воїном Романом Джерелейком, що загинув на Донбасі, відбудеться 22 липня на Хмельниччині

Олександр Бардалим народився 13.02.1986 року. Закінчив місцеву школу №2. На фронті перебував із 2015 року, спочатку проходив службу за мобілізацією, в подальшому підписав контракт із 24-ю ОМБр.

Читайте також: У 24-й бригаді повідомили обставини нападу російської розвідгрупи і загибелі українських воїнів Романа Джерелейка і Олександра Бардалима

Під час траурної церемонії стався інцидент, коли міський голова Олександр Гайдай, висловлюючи співчуття, почав говорити про необхідність домовлятися з ворогом, а саме: "Ще в 11-му столітті Володимир Мономах сказав такі слова: "Вчини добро, шукай миру і йди за ним". Мабуть, треба нам прислухатись, повернутися до тієї історії, мабуть треба прислухатись до цих слів, і мабуть, треба зробити сьогодні владі нашій, нам особисто і народу Росії для того, щоб заставити нашу владу і владу Росії знайти шляхи, знайти цей мир і припинити цю братовбивчу війну". Слова про братовбивчу війну викликали сильне обурення у присутніх на церемонії прощання людей.(Аудіо:)

Сьогодні Олександра Бардалима поховали. У Героя залишилися дружина та син.

У Корсуні-Шевченківському провели в останню путь командира взводу мотопіхотного батальйону 24-ї ОМБр Олександра Бардалима 01
У Корсуні-Шевченківському провели в останню путь командира взводу мотопіхотного батальйону 24-ї ОМБр Олександра Бардалима 02
У Корсуні-Шевченківському провели в останню путь командира взводу мотопіхотного батальйону 24-ї ОМБр Олександра Бардалима 03
У Корсуні-Шевченківському провели в останню путь командира взводу мотопіхотного батальйону 24-ї ОМБр Олександра Бардалима 04
У Корсуні-Шевченківському провели в останню путь командира взводу мотопіхотного батальйону 24-ї ОМБр Олександра Бардалима 05
У Корсуні-Шевченківському провели в останню путь командира взводу мотопіхотного батальйону 24-ї ОМБр Олександра Бардалима 06
У Корсуні-Шевченківському провели в останню путь командира взводу мотопіхотного батальйону 24-ї ОМБр Олександра Бардалима 07
У Корсуні-Шевченківському провели в останню путь командира взводу мотопіхотного батальйону 24-ї ОМБр Олександра Бардалима 08

У Корсуні-Шевченківському провели в останню путь командира взводу мотопіхотного батальйону 24-ї ОМБр Олександра Бардалима 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138800
 
 
 Топ коментарі
 
тихо голови схилимо i помовчим.
 показати весь коментар
 
Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
За тиждень 5 вбитих бійців офіційно, з них 2 з 24 брг. тупо розстріляні як в тирі без жодних причин. А ЗЕБАНДА верещить "дагаварились". З москалями ніколи ніхто не домовився і не домовиться ніколи, читайте історію. Ну як можна домовитись з дикуном і хамом у котрого є атомна зброя ? У ЗЕЛЮДЕЙ інша ментальність, вони вважають москалів своїми, 95 кв. їх взагалі любить за гонорари і овації.
Видно що ЗЕБАНДІ по...уй скільки українців москалі вбиватимуть щодня. главноє шоб донбасити і кацапстан були раді і довольні - "вон сколько укров замачили при зеленском, а наших не трогают", та виграти вибори до Ради.
Жидокремлівська змова.
 показати весь коментар
 
 
Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
 показати весь коментар
 
 
Вічна Сава Герою! А за слова про "братовбивчу війну" цього голову в голову наклепати...
 показати весь коментар
 
 
Горько на душе.Это все надо в учебники истории Украины.Этого прощать нельзя.
 показати весь коментар
 
 
Царство небесное, искренние соболезнования семье, боль и слезы...
 показати весь коментар
 
 
Да ЗЕшляпам на это дело *****... бутусов так же к этому делу приобщился.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоСуспільствоУ Корсуні-Шевченківському провели в останню путь командира взводу мотопіхотного батальйону 24-ї ОМБр Олександра Бардалима. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору