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 Суспільство
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 У Бахмуті проголосувала 15-річна дівчина. ФОТО

На одній із виборчих дільниць міста Бахмут Донецької області проголосувала 15-річна дівчина.

Про це повідомляє місцеве видання "Вільне радіо", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що помітили дівчину спостерігачі.

У Бахмуті проголосувала 15-річна дівчина 01

"Вийшла дівчина, мама їй каже: "Проголосувала?" Зайшла сюди, я кажу: "Покажи документи". Дивимося, а там - 2004 рік. Їй 15 років", - розповів спостерігач Євген.

Спостерігачі викликали поліцію і склали протокол.

Як пише видання, дівчині надсилали запрошення, вона була в списках дільничної виборчої комісії.

На місце події приїхав представник ювенальної превенції, який допитував дівчинку з матір'ю. Вони обидві заявляють, що не знали, що голосувати можна лише з 18 років.

"Принесли, отже потрібно йти голосувати. Наша держава краще ж знає, ніж ми? Правильно ж? Вона була на концерті. Прийшла з концерту і сказала: "Я хочу голосувати", - зазначила мати дівчини Оксана.

"У неї свої погляди. Ми з нею поговорили. Але дитина захотіла проголосувати. Ну що тут такого?" - додала Оксана.

У Бахмуті проголосувала 15-річна дівчина 02

Після допиту дитини і її  матері поліцейські їх відпустили.

Крім того, правоохоронці тривалий час намагалися поспілкуватися з членом дільничної комісії, яка дала дитині бюлетень.

"Жінка не хотіла виходити до поліції, а голова ДВК Ірина Яблокова періодично пояснювала, що всі члени ДВК зайняті виборчим процесом і не можуть підійти до правоохоронців. На фотографії можна побачити, що незначна черга збирається лише біля одного зі столів. Біля столу №2, де сидить жінка, нікого немає. На прохання журналістів пред'явити своє посвідчення, вона відмовилася. Але через півтори години голова ДВК таки привела жінку, яка видала бюлетень. Правоохоронцям вона представилася як Олена Завгородня", - пише видання.

Читайте також: У Лук'янівському СІЗО видали бюлетені особам, які не мали права голосувати, - представник Денісової

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138768
 
 
 Топ коментарі
 
Там титушки заехали 3 автобусами (около120 спорт.тушек) полицаи обделались (не знали что делать)- а тут несовершеннолетняя- ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВЕКА..
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интересно а если бы у неё был 15-летний сын и ему принесли повестку в армию, она бы тоже сказала: "Наше государство знает же лучше чем мы" Источник: https://censor.net.ua/p3138768
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Коля, зебилы и в 20 и в 30 и в 40 игнорируют приглашения в военкомат)))
Очково им. Да и война их притомила)))
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невелика проблема,поліції нічим більше зайнятися?
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Там титушки заехали 3 автобусами (около120 спорт.тушек) полицаи обделались (не знали что делать)- а тут несовершеннолетняя- ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВЕКА..
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І за кого ж вони проголосували ті 120 тітушканів? Невже за Порошенка ?
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это чудят которые "за жыддя" !!!
в Запорожье тоже крашенных беспартийных вагон и тележка
а в бюлетнях слуг народа завались !
листовки зелёного цвета "зробымо"
шифруются с%ки лаптеногие !!! У Бахмуті проголосувала 15-річна дівчина - Цензор.НЕТ 5936
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такое после концерта даже комментировать не хочется
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Какая разница если там протоколы уже перед голосованием были подписаны В Бахмуте проголосовала 15-летняя девушка - Цензор.НЕТ 7077
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донбасс...даже 15-летние ходят с документами...
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тю, так это старый рыговский прикол, по всем сильрадам так голосуют кто заряжает на результат за того кого проталкивают, в лугандоне и не тока в лугандонии , а везде где рыги при власти всегда было по 130% на голосованиях.
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интересно а если бы у неё был 15-летний сын и ему принесли повестку в армию, она бы тоже сказала: "Наше государство знает же лучше чем мы" Источник: https://censor.net.ua/p3138768
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Эт как в анекдоте про недолив пива - я что, совсем слепой?) Так же и она бы сказала.
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Коля, зебилы и в 20 и в 30 и в 40 игнорируют приглашения в военкомат)))
Очково им. Да и война их притомила)))
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Меня, например, как Вы выразились, "притомило" каждый день с ужасом читать в новостях сколько еще наших сограждан ранено или убито в этой войне. Не знала, что кто-то получает удовольствие от такой информации... Очень надеюсь, что Вы комментируете из зоны ООС, а не из Вашего комфортного жилья, хотя это и маловероятно.
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Откуда у вас ужас, кроме как от чтения? Впечатлительная? А ваши граждане это сепары и кацапы - заробитчане? Пусть не едут сюда одни, и не нарушают закон другие.
А на востоке я был с 06.2014.
Смотрели бы "сватов", вместо чтения.
Утомленная наша)))
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоУ Бахмуті проголосувала 15-річна дівчина. ФОТО
 
 
 
 
 
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