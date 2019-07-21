 "Хочеться, щоб влада України почала працювати": Як голосують українці в Італії та Фінляндії. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема в Італії, як і в інших європейських країнах, люди поводяться пасивно. Немає такої активності, як було на президентських виборах.

Більшість українців в Італії голосують за європейський вибір, продовження реформ. І всі вони чекають плідної роботи від нового парламенту.

"Я вже багато років працюю в Італії. Сюди переїхала вся моя сім'я, хоча в Україні нас чекає затишний будинок. Я втомилася морально від перебування тут. Італія, як би в ній не було добре - ніколи не стане моєю Батьківщиною. Тому так вже хочеться , щоб влада України почала працювати і ми мали можливість добре жити у своїй країні", - говорить Галина, заробітчанка з Житомирської області.

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У Фінляндії теж триває голосування. Сотні українців йдуть на виборчі дільниці, щоб віддати свій голос. Справжній фурор викликали два мотоцикли з українськими реєстраційними номерами. Виявляється, це українці-мандрівники, які заздалегідь взяли з собою відкріпні талони. Така повага і відданість до громадянського обов'язку приємно всіх здивували.

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