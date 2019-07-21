 "Хочеться, щоб влада України почала працювати": Як голосують українці в Італії та Фінляндії. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема в Італії, як і в інших європейських країнах, люди поводяться пасивно. Немає такої активності, як було на президентських виборах.
Більшість українців в Італії голосують за європейський вибір, продовження реформ. І всі вони чекають плідної роботи від нового парламенту.
"Я вже багато років працюю в Італії. Сюди переїхала вся моя сім'я, хоча в Україні нас чекає затишний будинок. Я втомилася морально від перебування тут. Італія, як би в ній не було добре - ніколи не стане моєю Батьківщиною. Тому так вже хочеться , щоб влада України почала працювати і ми мали можливість добре жити у своїй країні", - говорить Галина, заробітчанка з Житомирської області.
У Фінляндії теж триває голосування. Сотні українців йдуть на виборчі дільниці, щоб віддати свій голос. Справжній фурор викликали два мотоцикли з українськими реєстраційними номерами. Виявляється, це українці-мандрівники, які заздалегідь взяли з собою відкріпні талони. Така повага і відданість до громадянського обов'язку приємно всіх здивували.
Вот кто фотает свой выбор - порохоботы.
И мне хочется так устать...
😁
...в Кремле пообещали помочь чем
могут,только чтобы бараны Донбасса проголосовали за московских пастухов.
Брехло соеголовое!
свинобот обыкновенный(
пеця *******
Намек что при Пете никто не работал.
в три раза - это я х.з. как они так умудрились...
скромняга однако) нас точно засмеют в конец - прямо со сцены и в кресло
2) "цеевропа" если не купит нефти и газа - через 50 лет о5 будут по пустыням с ятаганами бегать и воровать верблюдов
А кто этим совкам виновен? Что построили, то и получили. Вон в Китае нету пенсий у 90% рабов и ничего.
Задрали уже эти кацапские высеры: стоорикии, нииищииие, пееенсияяя, кооормиить нееечем
тьху!
За словами Климпуш-Цинцадзе, ЄС «готова підставити плече пропрезидентській силі, якщо вона зберігатиме курс на євроінтеграцію».
Водночас вона висловила побоювання, що партія Слуга народу може відмовитись від цього курсу на користь співпраці з Росією.
Тоді, наголосила віце-прем'єр, ЄС буде в опозиції.