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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Фоторепортаж, За кордоном
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Все про:вибори (4252) Італія (306) заробітчани (229)

 "Хочеться, щоб влада України почала працювати": Як голосують українці в Італії та Фінляндії. ФОТОрепортаж

Українці, які проживають у Європі, також голосують сьогодні на виборах до Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема в Італії, як і в інших європейських країнах, люди поводяться пасивно. Немає такої активності, як було на президентських виборах.

Більшість українців в Італії голосують за європейський вибір, продовження реформ. І всі вони чекають плідної роботи від нового парламенту.

"Я вже багато років працюю в Італії. Сюди переїхала вся моя сім'я, хоча в Україні нас чекає затишний будинок. Я втомилася морально від перебування тут. Італія, як би в ній не було добре - ніколи не стане моєю Батьківщиною. Тому так вже хочеться , щоб влада України почала працювати і ми мали можливість добре жити у своїй країні", - говорить Галина, заробітчанка з Житомирської області.

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Хочеться, щоб влада України почала працювати: Як голосують українці в Італії та Фінляндії 01
Хочеться, щоб влада України почала працювати: Як голосують українці в Італії та Фінляндії 02
Хочеться, щоб влада України почала працювати: Як голосують українці в Італії та Фінляндії 03
Хочеться, щоб влада України почала працювати: Як голосують українці в Італії та Фінляндії 04
Хочеться, щоб влада України почала працювати: Як голосують українці в Італії та Фінляндії 05
Хочеться, щоб влада України почала працювати: Як голосують українці в Італії та Фінляндії 06
Хочеться, щоб влада України почала працювати: Як голосують українці в Італії та Фінляндії 07

У Фінляндії теж триває голосування. Сотні українців йдуть на виборчі дільниці, щоб віддати свій голос. Справжній фурор викликали два мотоцикли з українськими реєстраційними номерами. Виявляється, це українці-мандрівники, які заздалегідь взяли з собою відкріпні талони. Така повага і відданість до громадянського обов'язку приємно всіх здивували.

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Хочеться, щоб влада України почала працювати: Як голосують українці в Італії та Фінляндії 08

Хочеться, щоб влада України почала працювати: Як голосують українці в Італії та Фінляндії 09
Хочеться, щоб влада України почала працювати: Як голосують українці в Італії та Фінляндії 10
Хочеться, щоб влада України почала працювати: Як голосують українці в Італії та Фінляндії 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138758
 
   
 Топ коментарі
 
Втікли від реформ і правління порошенка-гройсмана в Італію, щоб в Італії проголосувати за продовження їх правління?
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Тобто українці ще й подякувати повинні порошенкам-гройсманенкам, що хоч трусєля залишають?
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Втікли від реформ і правління порошенка-гройсмана в Італію, щоб в Італії проголосувати за продовження їх правління?
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Верь ЗЕбилам. Совсем без трусов останешься
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Тобто українці ще й подякувати повинні порошенкам-гройсманенкам, що хоч трусєля залишають?
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Отчет для получения премии, да соеголовый?
Вот кто фотает свой выбор - порохоботы. "Хочется, чтобы власть Украины начала работать": Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии - Цензор.НЕТ 1370
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"Я устала морально от пребывания здесь." Источник: https://censor.net.ua/p3138758"
И мне хочется так устать...
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Очень хочется??? Я, в 2009-м, случайно, в Савоне, на одной из центральных площадей, набрел на сходняк наших женщин. Они там просто стояли и болтали... курящих среди них не было, что меня удивило. Вот, стоят и болтают... и делятся своими проблемами местными. а я сижу и слушаю. Так я должен сказать: вы бы быстренько устали, от той работы, которую они там выполняют. Тяжелая работа. Более всего- морально.
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не курять тому, що важко заробляють ту копійку, Кожне євро має ціну для них.
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Живя на Западе и пользуясь их благами - помните,что у нас может быть так же.
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вашими, зебіли, "молитвами" (попросту: брехнею) - да, обов'язково буде. Тільки не так, як в Італії; а як на параші.
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влада в Україні почне працювати? - це навіть не наївність, це сміх. Через років 100 може почне.
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Чуб. А при чем тут барыга? Он уже как два месяца в ауте. реально,ты тормоз или медленный газ? Ты еще Кучму и Кравчука вспомни
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Спойсітєль і атєц нації на заслуженому Мальдівському відпочинку після тяжкої героїчної праці.
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Дуримар , тебе повылазило чи шоле ? Не видишь своего кумира ?
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Я тока тебя не оскорблял. Но еще раз пасть откроешь, узнаешь о себе много интересного. Это понял? А теперь слушай сюда, зебил. В Украине кроме шута и барыги есть и другие партии и лидеры, и твои идиоттские выходки не более, чем мудозвонство. А теперь пшел вон,
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Даваяй чмо , питушара гребанная . , напугай меня .
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петушара зеленая, ты таки прокукарекалось. Обозначилось как петух. Так ты у нас,оказывается, просто чмошник, чуб "Хочеться, щоб влада України почала працювати": Як голосують українці в Італії та Фінляндії - Цензор.НЕТ 4305
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Твой братуха по диагнозу уже месяц как поклялся меня найти и наказать. Так шо оно - именно петушара и прыщавый дрищ с черной пастью.
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Это ваши семейные фотки? Ваш муж Вам устраивает ванну из шампанского? "Хочеться, щоб влада України почала працювати": Як голосують українці в Італії та Фінляндії - Цензор.НЕТ 6785
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Вот живучие донбасята,надоела им разруха,в Кремле пообещали помочь чем могут,только чтобы бараны Донбасса проголосовали за московских пастухов.
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Nickol Nickols


...в Кремле пообещали помочь чем
могут,только чтобы бараны Донбасса проголосовали за московских пастухов.
"Хочеться, щоб влада України почала працювати": Як голосують українці в Італії та Фінляндії - Цензор.НЕТ 7864

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А навіщо їм те голосування. Вони нічого не зробили для своєї країни, поїхали на все готове в іншу країну бо бачте тут все не так і хтось їм повинен щось робити. Навіщо новоіталійцям це голосування.
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а зачем им тратить жизнь в стране которая 5 лет идет на запад а потом 5 на восток. где все люди коррупционеры, где закон неписан для всех. какой народ такие и политики
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Мне нравится Италия , Палермо , Рим ..Не люблю их политиков на ляжко похожи .
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Сейчас начнет власть работать, ***** радостный будет.
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Игорь Д
Намек что при Пете никто не работал.


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Галя , слуги народа Украины начали работать,а вы там как слуги итальянцев,справляетесь со своими обязанностями? "Хочется, чтобы власть Украины начала работать": Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии - Цензор.НЕТ 5431
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Это когда ж ослуги начали работать, может я чего-то не заметил? Вижу только повышение цен на все, но это спихнут на папиредников
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Как и попередники спихнули на попередников обвал наших тугриков
в три раза - это я х.з. как они так умудрились...
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До лампочки как проголосуют за Пецю и Ко (это все уже история- скорее будет криминальная история)- меня радует выступление пару минут назад , телефоном в прямом эфире Рабиновича (ОП За жете)- 5 мин разговор можно разместить в нескольких словах - "ЭТО КАТАСТРОФА", "МЫ ПАДАЕМ" "ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 часа МЫ РЕЗКО ПОШЛИ ВНИЗ.."
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как работать? у зели еще много глав рай. администраций, таможенников и других мелких чинуш нужно увольнять под камеру, до лета продержится))))
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Только что хохму прочитал, Вакарчук согласен на пост премьера.
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Это ты о Вове.? С Вакарчука такой же премьер как с Зеленого преЗЕдент. Или вашему Зебилу мона, а Вакарчуку низя?
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уже с неделю как, вроде...
скромняга однако) нас точно засмеют в конец - прямо со сцены и в кресло
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Так это не про арабов же новость, вы перепутал наверное.
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1) ага, в любой, да....
2) "цеевропа" если не купит нефти и газа - через 50 лет о5 будут по пустыням с ятаганами бегать и воровать верблюдов "Хочеться, щоб влада України почала працювати": Як голосують українці в Італії та Фінляндії - Цензор.НЕТ 2302
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"Хочется, чтобы власть Украины начала работать"/ С казной слуги народа Коломойского уже работают. Самый шустрый распоряжается ею как своим кошельком. "Средства будут", - Зеленский пообещал помочь с деньгами на реконструкцию аэропорта в Днепре.
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Здорово. До этого власть не работала и безвиза, к примеру, не было. Хвала аллаху Владимиру Александровичу, он теперь порядок наведёт.. .
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Да хорошо любить Украину, зарабатывая европейскую зарплату. Как хочется им вернуться Только вопрос зачем. Вы много лет работали на итальянскую экономику, наверняка забывали платить в Украине в ПФ. А старики в это время получали нищенскую пенсию... А теперь у них любовь к Украине проснулась.
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А старики в это время получали нищенскую пенсию...\\\\\\\\\\\

А кто этим совкам виновен? Что построили, то и получили. Вон в Китае нету пенсий у 90% рабов и ничего.

Задрали уже эти кацапские высеры: стоорикии, нииищииие, пееенсияяя, кооормиить нееечем
тьху! "Хочеться, щоб влада України почала працювати": Як голосують українці в Італії та Фінляндії - Цензор.НЕТ 9057
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Читай -ТЕ до конца, а не как Чесноков

За словами Климпуш-Цинцадзе, ЄС «готова підставити плече пропрезидентській силі, якщо вона зберігатиме курс на євроінтеграцію».
Водночас вона висловила побоювання, що партія Слуга народу може відмовитись від цього курсу на користь співпраці з Росією.
Тоді, наголосила віце-прем'єр, ЄС буде в опозиції.
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Вибачте, Чесноков до кінця прочитав. Що значить, "партія Слуга народу може відмовитись від цього курсу на користь співпраці з Росією."??? Ще декілька годин тому у порохоботів навіть сумніву не було, що відмовиться. Тобто, вже відмовився, з першого дня президенства, навіть ще раніше. А тут якесь непевне гадання на ромашці, може, не може...
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Україна переможе!Порошенкові-респект!Бий кацапську мерзоту,Петро!!!
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Из всего написанного согласен только с первыми двумя словами и восклицательным знаком после них.
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Новій,так званій "коаліції",з її "коаліціянтами" справжні українці доволі багато створять проблем,що забезпечить неможливість союзу з кацапами!!!
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Вот не хочу показаться каким-то извергом, но словам той Галины из Житомирской области не верю ни на йоту.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Хочеться, щоб влада України почала працювати": Як голосують українці в Італії та Фінляндії. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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