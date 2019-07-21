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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Фоторепортаж
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 Вода, печиво і пиріжки по 5 копійок: у Дніпропетровській області зафіксували непрямий підкуп виборців. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області, поблизу виборчої дільниці №121134, спостерігачі виявили намет, у якому продавали печиво по 5 коп. Поліція склала акт за фактом незаконної торгівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадянську мережу "Опора".

"Символіки партій або кандидатів поблизу намету спостерігачі "Опори" не виявили. Водночас, як зазначають спостерігачі "Опори", за 200 метрів виявили ще один намет із дешевим печивом", - йдеться в повідомленні.

"Було встановлено декілька наметів біля виборчих дільниць, у яких за символічну плату, по 5 копійок, продавали воду, печиво, пиріжки. Це було на ЖМ "Тополь", селище Авіаторське. Типовий механізм мобілізації виборців, непрямого підкупу. Подібні факти було виявлено у 40-му виборчому окрузі Дніпропетровської області. Було оголошено конкурс, начебто, у соціальних мережах: "Зроби селфі поруч із ДВК", і 22 липня буде розіграно серед тих, хто запостив у фейсбуці, 30 смартфонів. Ми це розцінюємо як непрямий підкуп виборців. Найхарактернішим порушенням сьогодні є намагання проголосувати без паспорта, за закордонним паспортом", - розповів у коментарі для "112 Україна" координатор "Опори" в Дніпропетровській області Вадим Головченко.

Нагадаємо, в Україні 21 липня о 8:00 почалося голосування на позачергових парламентських виборах.

Вода, печиво і пиріжки по 5 копійок: у Дніпропетровській області зафіксували непрямий підкуп виборців 01
Вода, печиво і пиріжки по 5 копійок: у Дніпропетровській області зафіксували непрямий підкуп виборців 02
Вода, печиво і пиріжки по 5 копійок: у Дніпропетровській області зафіксували непрямий підкуп виборців 03
Вода, печиво і пиріжки по 5 копійок: у Дніпропетровській області зафіксували непрямий підкуп виборців 04
Вода, печиво і пиріжки по 5 копійок: у Дніпропетровській області зафіксували непрямий підкуп виборців 05
Вода, печиво і пиріжки по 5 копійок: у Дніпропетровській області зафіксували непрямий підкуп виборців 06
Вода, печиво і пиріжки по 5 копійок: у Дніпропетровській області зафіксували непрямий підкуп виборців 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138742
 
 
 Топ коментарі
 
Печенье? Не..еее... Быдловату таким не купишь ! Вот ливерной калбасой по 2 р 20 коп. и дешевой водярой -то да!
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Сьогодні зранку водій автобусу Львів -Ужгород спинив автобус на перевалі і попросив залишитись тих хто буде голосувати за ЄС та Оппо, потім зачинив двері і зі словами : та і х#й з ним, я своє пожив! Направив автобус в прірву! Плакали і обнімались всі ті хто вийшов.
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Мертветчуки на втором месте .
Господи , да разве такой народ заслуживает лучшей участи ???
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Выпейте воду. Схавайте пирожки. И проголосуйте против олигархов ))
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Заинтересовала жопа в палатке. Лица не показали...А лицо может быть как у крокодила ))
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Реально!!!
Взял всё оптом на сотку грн. а проголосовал по собственному убеждению Вода, печенье и пирожки по 5 копеек: в Днепропетровской области зафиксировали косвенный подкуп избирателей - Цензор.НЕТ 9484
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Если не было агитации а целью являлось поднять явку на участки то особых нарушений не вижу, продавец может назначать любую цену за свой товар.
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Пусть шурует на базар и там поднимает явку избирателей.
Это явный подкуп.
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доходить, зебіли, вам? Тільки потім не давайте задньої, що, мовляв, це не ваші слуги уродів; і що не вишим вигідний такий підкуп з метою збільшення явки.
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Печенье? Не..еее... Быдловату таким не купишь ! Вот ливерной калбасой по 2 р 20 коп. и дешевой водярой -то да!
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Синку, раніше ліверна, була краща ніж ******* м'ясовмісна))
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Это не проверить...Да и какой смысл был тогда брать ливерную （корм для животных）если была такая хорошая и богатая жизнь?) Плюс, не забывайте 2.2 тогда были нормальные деньги...ее не за спасибо отдавали)
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Дядьку,та вона і зараз доволі непогана
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Опять Вальцман-свинохряк пдкупает избирательей. Позор Кабану!!!!!!
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на печеньки зебилы хорошо ведутся - это факт.. Вот Порох их и "подкупает" Вода, печиво і пиріжки по 5 копійок: у Дніпропетровській області зафіксували непрямий підкуп виборців - Цензор.НЕТ 9785
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За символическую плату были установлены несколько палаток возле избирательных участков, в которых по 5 копеек вода, печенье, пирожки.

Символики партий или кандидатов вблизи палатки наблюдатели ОПОРЫ не обнаружили.

И что тут плохого, где тут подкуп?

Во если бы продавали пирожки по 5-20 грн., тогда это было бы нормально, по-европейски.
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підкуп в тому, що збільшується явка на дільниці в місцевості, де майже всі - зебіли.
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Нє...То чувак з Цензора з ніком "5 копійок" організував.
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Сьогодні зранку водій автобусу Львів -Ужгород спинив автобус на перевалі і попросив залишитись тих хто буде голосувати за ЄС та Оппо, потім зачинив двері і зі словами : та і х#й з ним, я своє пожив! Направив автобус в прірву! Плакали і обнімались всі ті хто вийшов.
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Побільше б таких водіїв. Тільки хай виходять вчасно перед прірвою
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Блин, а я бы за сотку скупил все оптом и по гривне перепродал на другом участке. Вода, печенье и пирожки по 5 копеек: в Днепропетровской области зафиксировали косвенный подкуп избирателей - Цензор.НЕТ 6769
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...і пердсики також

ИзВатнойТрясины‏ @haj6slv6haj 6 часов назад

У Слов'янську повно акаючих з-за лісся. Автобуси Краматорськ-Спб Мацква. Вони шо,голосувати приперлися?
На ринку персики по 55 грн ГРЕБУТЬ торбами,мед скуповують! Я куєю!!! Давно не бачила такого. Як же сук попропускали? Чи вже кордони відкрили орді голодній?
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пирожок за 5 копійок- це відрижка совдепії,яка розрахована на старих пердунів,які бредять совком. ******* молодь навіть на зможе собі уявити такі ціни... та і пиріжки,по п"ятаку,хєрня були... кажу вам,як той,хто їв їх в свій час...
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Мертветчуки на втором месте .
Господи , да разве такой народ заслуживает лучшей участи ???
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Тоже это заметил особенно после победы трампа в США и английского брексита.
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Щось нагадую медвебуйків з програмою здешевлення.
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Если все по 5, значит агитировали за "Силу Людей".
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Зовсім не побачив тут підкупа... Яка мала бути ціна на пиріжки і печиво?

Шо вони пред'являють? Чи зараз є фіксована ціна на ці продукти? Я не знаю, хто ті люди, але в забезпеченні високої явки всі зацікавлені. От тітушню возить - це будь ласка...
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А що на скаже сам "5 копійок"?
Доречі, а де він? Куди зник?
Чи може це саме він там промишляє? Вода, печиво і пиріжки по 5 копійок: у Дніпропетровській області зафіксували непрямий підкуп виборців - Цензор.НЕТ 3564
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А я не успел..все пирожки разобрали.осталась одна вода😂😂🤣
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Шо то дорого.Я б не взял.Торговался б ще Вода, печиво і пиріжки по 5 копійок: у Дніпропетровській області зафіксували непрямий підкуп виборців - Цензор.НЕТ 5296
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Я вот все думаю печенье по 5 коп. это - "покращення вже сьогоді" чи "новий курс Украіни" Вода, печиво і пиріжки по 5 копійок: у Дніпропетровській області зафіксували непрямий підкуп виборців - Цензор.НЕТ 6479
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Так за кого хоть типа агитировали ?)))
А то перданули в воду ...
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свинарчука закололи и пирожков напекли Вода, печиво і пиріжки по 5 копійок: у Дніпропетровській області зафіксували непрямий підкуп виборців - Цензор.НЕТ 3374
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Соромно, це і моя дільниця. Дніпро, тополя2, СШ53. 26 округ...
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Таким образом про кацапию нам напоминают. Это ж только там разбрасывают халявный хавчик, как свиньям на землю. Не хотят отпускать нас из своего мокшанского болота проклятые орки.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниВода, печиво і пиріжки по 5 копійок: у Дніпропетровській області зафіксували непрямий підкуп виборців. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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