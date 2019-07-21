 Вода, печиво і пиріжки по 5 копійок: у Дніпропетровській області зафіксували непрямий підкуп виборців. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадянську мережу "Опора".
"Символіки партій або кандидатів поблизу намету спостерігачі "Опори" не виявили. Водночас, як зазначають спостерігачі "Опори", за 200 метрів виявили ще один намет із дешевим печивом", - йдеться в повідомленні.
"Було встановлено декілька наметів біля виборчих дільниць, у яких за символічну плату, по 5 копійок, продавали воду, печиво, пиріжки. Це було на ЖМ "Тополь", селище Авіаторське. Типовий механізм мобілізації виборців, непрямого підкупу. Подібні факти було виявлено у 40-му виборчому окрузі Дніпропетровської області. Було оголошено конкурс, начебто, у соціальних мережах: "Зроби селфі поруч із ДВК", і 22 липня буде розіграно серед тих, хто запостив у фейсбуці, 30 смартфонів. Ми це розцінюємо як непрямий підкуп виборців. Найхарактернішим порушенням сьогодні є намагання проголосувати без паспорта, за закордонним паспортом", - розповів у коментарі для "112 Україна" координатор "Опори" в Дніпропетровській області Вадим Головченко.
Нагадаємо, в Україні 21 липня о 8:00 почалося голосування на позачергових парламентських виборах.
Взял всё оптом на сотку грн. а проголосовал по собственному убеждению
Это явный подкуп.
Символики партий или кандидатов вблизи палатки наблюдатели ОПОРЫ не обнаружили.
И что тут плохого, где тут подкуп?
Во если бы продавали пирожки по 5-20 грн., тогда это было бы нормально, по-европейски.
ИзВатнойТрясины @haj6slv6haj 6 часов назад
У Слов'янську повно акаючих з-за лісся. Автобуси Краматорськ-Спб Мацква. Вони шо,голосувати приперлися?
На ринку персики по 55 грн ГРЕБУТЬ торбами,мед скуповують! Я куєю!!! Давно не бачила такого. Як же сук попропускали? Чи вже кордони відкрили орді голодній?
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Зкріпно.
Господи , да разве такой народ заслуживает лучшей участи ???
Шо вони пред'являють? Чи зараз є фіксована ціна на ці продукти? Я не знаю, хто ті люди, але в забезпеченні високої явки всі зацікавлені. От тітушню возить - це будь ласка...
Доречі, а де він? Куди зник?
Чи може це саме він там промишляє?
Только сейчас про него вспомнил.
А то перданули в воду ...