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 Російський 6-й полк відкрив вогонь по ЗСУ з житлового кварталу Первомайська і отримав у відповідь удар із мінометів. ФОТО

Вчора ввечері підрозділи 6-го мотострілецького полку 2-го корпусу ЗС РФ відкрили вогонь із мінометів по українських військах у районі Первомайська.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Противник коригував і вів вогонь із позицій поблизу "31-го училища", в межах міста, в населеному кварталі. По наших бійцях противник застосував ось такі ракети: бойову частину 220-мм РСЗВ "Ураган" із двигуном БМ-21 "Град" (це фото ракети зроблено на місці обстрілу підрозділів 46-го батальйону).

Російський 6-й полк відкрив вогонь по ЗСУ з житлового кварталу Первомайська і отримав у відповідь удар із мінометів 01

Через 30 хвилин після початку росіянами провокаційного обстрілу українські підрозділи відкрили у відповідь вогонь по порушниках перемир'я.

Українські снаряди накрили штаб мотострілецького батальйону 6-го полку ЗС РФ у "31-му училищі", ворог зазнав серйозних втрат у бойовій техніці та особовому складі. Після цього обстріл українських позицій припинився.

Очевидно, що противник застосовує всі засоби для маскування збройних провокацій".

Російський 6-й полк відкрив вогонь по ЗСУ з житлового кварталу Первомайська і отримав у відповідь удар із мінометів 02

Читайте також: Окупанти 20 липня здійснили 26 обстрілів на Донбасі: двох воїнів поранено

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138732
 
   
 Топ коментарі
 
Какого фуя вы туда приперлись изначально?! Леденцы детям раздавать?! Лживая кацвапская мразь.
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Куди отримав? По жилому кварталу?
Юля Менденль, здрасті!
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Желаю сотрудникам "Цензора" и дальше также подавать новости, как сейчас - что обстрел производился такой-то частью ВС РФ, а не писать всякую ерунду, о всяких там "боевиках", "ополченцах", "незаконных вооруженных формированиях". На Востоке украинского Донбасса ВСУ воюют с ВС РФ и это ФАКТ!
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Чисто ордынский прием - прикрываться покоренным населением. Радуйтесь, лугандоны. Вы не только рабы Путлера, но и живой щит для его ихтамнетов.
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Наконец то начали отвечать. А не так как при мародере
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Когда начали массово птурить снабжение оккупантов возле Жолобка, ответь?
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С Порошенко и Муженьки нужно спросить - где антиартиллерийские радары, в том числе и американские? Почему ответка пришла только через 30 минут - сепары уже успели по третьей выпить и закусить...
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Пост типичного зэбила. Ты хоть новость прочитал или сразу срать побежал?
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А что не спросите где призывники, что съе уклоняются по 4 раза?
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Радары давно в войсках, козлина винторогая. И работают. Сдрысни нах тварь кремлядская
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Российский 6-й полк открыл огонь по ВСУ/ Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращения огня ,об этом написала секретарь Кучмы . Есть , есть результат работы назначенного гарантом Кучмы: Снятие экономической блокады ОРДЛО: Пинчук приезжал к Зеленскому, чтобы снова продавать трубы на Россию через новую должность Кучмы 6.06.2019./ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ. 22-06-2019
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Солдаты вермахта в Берлине не прикрывались гражданским населением, а ордынские
наемники действуют так, как и завещал ху@ло. Ну, а на войне как на войне (с), наши
воины защищают свои жизни и жизни украинцев. Бейте солдатики эту ордынскую падаль.
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Не только в Берлине. Солдаты вермахта, когда начинались крупные сражения на территории ссср, заблаговременно предупреждали местное гражданское население о том, что им необходимо покинуть территорию или пересидеть несколько дней в погребах, подвалах.
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)))...не забуваємо, що саме древляни знищили прийшлих окупантів на чолі з ігорем...а те, що ольга була місцевою, а не зі пскова, у цьому не має бути сумніву...зараз це село плесецьке васильківського р-ну, в межиріччі ірпеня-стугни
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фактическое применение боевой части от ракеты калибром 220 мм было бы замаскировано", - отмечает журналист.

Дурак он, а не журналист. Неужели нет разницы от применения или этого 220 или например от 80 миномета?
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Разница есть, только взрыв к делу не подошьешь... А так -- вещественное доказательство для "наших партнеров" из ОБСЕ, которые изо всех сил стараются не замечать очевидное...
И да! Сдается мне, что дурак здесь -- не журналист...
Не благодари....
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"Всі договри, угоди (а рівно домовленності) з Росією (та її наймитами) не варті й паперу, на якому написані" (с) - https://gazeta.ua/articles/history-newspaper/_ugodi-z-rosiyeyu-ne-varti-j-paperu-na-yakomu-napisani/242730
Тому нічого розказувати нам про перемир'я. Піщли вони нахер. Вони лупанули - ответка по-любому має бути. Звідки би вони не валили. А ще краще - на упередження. Дешевше вийде.
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Эти упоротые ватники и русские оккупанты еще с 2014г. практикуют стрельбы из жилых массивов.Получив бо хлеборезке дважды подумаю - палить или нет.Браво парни!Эти уроды понимают только силу.
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відкрив з жилого квартала, а відповідь одержав- з мінометів.
шо за стратеги писали ?
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мордвин-чебурашка,не коверкай мову ,будь собой - хрюсским быдляком
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Беляк поймал, Спиридон ? Или с рождения такой ?
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Затасканная какая-то ракета. Что, так и упала плашмя, не воткнулась как положено? Теперь у Мендель появились козыри - уж она-то эту "ответку" не упустит. Кто там насчет ее базара запрашивал офис?
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Русские ракеты все такие. Половина ракет не взлетает. Из тех, что взлетели, до цели долетают около 20%, из долетевших взрываются тоже далеко не все. Такова статистика.
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Ясно...Видимо поэтому они и пользуются спросом. Там что-то турки, кажись, на днях прикупили у нашего агрессора. Не?
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Как же так господин зеленский? Две кацапские соски приехали потанцквать на магилах украинцев, а у них два рюкзака с деньгами украли. К стати воруют по стоянкам в Одессе гастролеры из преднестровья. У них там молочные реки текут и кисельные берега, а обокрасть кого то в Украине они ездят от скуки. Работы ведь нет, ах да работать не надо, у них рАсея всем заправляет.
https://www.youtube.com/watch?v=nkEp1EAJkCk
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За тиждень 5 вбитих бійців офіційно, з них 2 з 24 брг. тупо розстріляні як в тирі без жодних причин. А ЗЕБАНДА верещить "дагаварились". З москалями ніколи ніхто не домовився і не домовиться ніколи, читайте історію. Ну як можна домовитись з дикуном і хамом у котрого є атомна зброя ? У ЗЕЛЮДЕЙ інша ментальність, вони вважають москалів своїми, 95 кв. їх взагалі любить за гонорари і овації.
Видно що ЗЕБАНДІ по...уй скільки українців москалі вбиватимуть щодня. главноє шоб донбасити і кацапстан були раді і довольні - "вон сколько укров замачили при зеленском, а наших не трогают", та виграти вибори до Ради.
Жидокремлівська змова.
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"враг понес серьезные потери в боевой технике и личном составе. После этого обстрел украинских позиций прекратился."

Огонь ВСУ не должен сразу прекращаться, как только кацапы перестали стрелять. Враг должен нести не "серьёзные потери", а полные!
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Якщо не давати відповідь в луганському Первомайську, згодом будем обороняти миколаївський.
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Жду с нетерпением визга ватных СМИ по поводу обстрела бандеровцами ГУСТОНАСЕЛЕННЫХ ЖИЛЫХ БТРов, БМПешек, БЛИНДАЖей, ДЗОТов, и т.п.
Желательно с фотками - оччень хоцца ватные кИшки посмотреть!
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Слава Богу, дали по зубам! А не верещали про "этоженашулюдю".
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Цензор.НЕТФотоПодіїРосійський 6-й полк відкрив вогонь по ЗСУ з житлового кварталу Первомайська і отримав у відповідь удар із мінометів. ФОТО
 
 
 
 
 
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