 Російський 6-й полк відкрив вогонь по ЗСУ з житлового кварталу Первомайська і отримав у відповідь удар із мінометів. ФОТО

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Противник коригував і вів вогонь із позицій поблизу "31-го училища", в межах міста, в населеному кварталі. По наших бійцях противник застосував ось такі ракети: бойову частину 220-мм РСЗВ "Ураган" із двигуном БМ-21 "Град" (це фото ракети зроблено на місці обстрілу підрозділів 46-го батальйону).
Через 30 хвилин після початку росіянами провокаційного обстрілу українські підрозділи відкрили у відповідь вогонь по порушниках перемир'я.
Українські снаряди накрили штаб мотострілецького батальйону 6-го полку ЗС РФ у "31-му училищі", ворог зазнав серйозних втрат у бойовій техніці та особовому складі. Після цього обстріл українських позицій припинився.
Очевидно, що противник застосовує всі засоби для маскування збройних провокацій".
наемники действуют так, как и завещал ху@ло. Ну, а на войне как на войне (с), наши
воины защищают свои жизни и жизни украинцев. Бейте солдатики эту ордынскую падаль.
Дурак он, а не журналист. Неужели нет разницы от применения или этого 220 или например от 80 миномета?
И да! Сдается мне, что дурак здесь -- не журналист...
Не благодари....
Тому нічого розказувати нам про перемир'я. Піщли вони нахер. Вони лупанули - ответка по-любому має бути. Звідки би вони не валили. А ще краще - на упередження. Дешевше вийде.
шо за стратеги писали ?
https://www.youtube.com/watch?v=nkEp1EAJkCk
Видно що ЗЕБАНДІ по...уй скільки українців москалі вбиватимуть щодня. главноє шоб донбасити і кацапстан були раді і довольні - "вон сколько укров замачили при зеленском, а наших не трогают", та виграти вибори до Ради.
Жидокремлівська змова.
Огонь ВСУ не должен сразу прекращаться, как только кацапы перестали стрелять. Враг должен нести не "серьёзные потери", а полные!
Желательно с фотками - оччень хоцца ватные кИшки посмотреть!