 Хмельницький попрощався з бійцем ССО Богданом Бігусом. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ye.ua.

Сьогодні, 21 липня, в Хмельницькому на майдані Незалежності сотні городян прийшли провести в останню путь молодого хмельничанина, сина, чоловіка і батька двох дітей, 28-річного Богдана Бігуса.

Усі військові 8-го окремому полку спеціального призначення Збройних сил України, де служив Богдан, прийшли провести свого побратима. Коли довжелезна процесія з військових, які несли труну, зайшла на майдан, усі присутні стали навколішки. Сотні людей не стримували сліз. Плакали навіть чоловіки. Десятки вінків та сотні квітів поклали біля труни бійця та повезли на кладовище, що в мікрорайоні "Ракове", аби поховати на Алеї слави.

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Нагадаємо, 18 липня на Донбасі під час виконання бойового завдання загинув 28-річний військовий Богдан Бігус з Хмельницького. Він разом зі своїм побратимом підірвався на розтяжці, зазнаши множинних осколкових поранень і відразу помер.