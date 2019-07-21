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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Хмельницький попрощався з бійцем ССО Богданом Бігусом. ФОТОрепортаж

У Хмельницькому провели в останню путь 28-річного бійця ССО Богдана Бігуса, який підірвався на розтяжці в зоні ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ye.ua.

Сьогодні, 21 липня, в Хмельницькому на майдані Незалежності сотні городян прийшли провести в останню путь молодого хмельничанина, сина, чоловіка і батька двох дітей, 28-річного Богдана Бігуса.

Усі військові 8-го окремому полку спеціального призначення Збройних сил України, де служив Богдан, прийшли провести свого побратима. Коли довжелезна процесія з військових, які несли труну, зайшла на майдан, усі присутні стали навколішки. Сотні людей не стримували сліз. Плакали навіть чоловіки. Десятки вінків та сотні квітів поклали біля труни бійця та повезли на кладовище, що в мікрорайоні "Ракове", аби поховати на Алеї слави.

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Хмельницький попрощався з бійцем ССО Богданом Бігусом 01
Хмельницький попрощався з бійцем ССО Богданом Бігусом 02
Хмельницький попрощався з бійцем ССО Богданом Бігусом 03
Хмельницький попрощався з бійцем ССО Богданом Бігусом 04

Нагадаємо, 18 липня на Донбасі під час виконання бойового завдання загинув 28-річний військовий Богдан Бігус з Хмельницького. Він разом зі своїм побратимом підірвався на розтяжці, зазнаши  множинних осколкових поранень і відразу помер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138730
 
 
 Топ коментарі
 
Слава герою! Смерть кацапським ворогам!
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Царство небесное Герой !
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Північні сусіди - орда здатна знищувати інший народ просто з- за шизофрничних галюцінації їхнього ідола. Про це треба завжди пам"ятати.

Слава Герою! Подяка батькам, рідним, друзям, вчителям, сусідам, знайомим!
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Над тобою хлопче схилилася вся Украина ! И плаче !
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Вже і ежику ясно як ЗЕБІЛ дагаварилса, куди не засуне свій ніс всюди *****, як у зовнішній так і внутрішній політиці. Ще й з ****** напросився на разгавор. А ***** його провертів на х..ю як катенка. Москалям по..х, Українців як вбивали так і вбивають, пята колона ожила, навіть урки з 10 фальшими паспортами заходять на вибори. Такого піз...ца в Україні не було ще з 91р.
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