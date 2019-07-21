 В Ізюмський район приїхали 6 автобусів із пасажирами кремезної статури, які відмовилися пояснити мету приїзду, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Нацполіція області, передає Цензор.НЕТ.
Відзначається, що у автобусів були державні знаки з київською, донецькою та харківською реєстрацією.
"Поліція Харківщини перевіряє мету візиту групи осіб, які прибули в Ізюмський район на шести автобусах ... Під час перевірки громадяни відмовилися пояснювати поліції, з якою метою вони прибули з сусідніх регіонів у Харківську область. Зараз автобуси покинули територію району і вирушили в напрямку Харкова", - йдеться в повідомленні.
Поліція контролює ситуацію та забезпечую громадський порядок у місті та області.
Древние говорили: "Будьте поосторожнее с желаниями... Иногда они имеют свойство воплощаться в жизнь...".
https://news.liga.net/politics/news/obysk-na-arcelormittal-krivoy-rog-prodoljaetsya-do-sih-por---smi
Похоже арсеналмител скоро кранты. Криворожане думай-те!
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НАВЕРНЯКА ЭТО ПЕТЮШКИ КОТОРЫЕ ВСТРЕЧАЛИ СААКАШВИЛИ НА ГРАНИЦЕ и ОДЕССЕ, АКТИВИСТОВ В ТЕРНОПОЛЕ.....................................................
🤗
Гіркінд дорогу знає.
*** нам такая полиция и ***** министр МВД,что кушает у Москвы с рук...!
Чіто оні хотіли паравакацій?
Комусь ці вибори, як серпом.