EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Суспільство, Фоторепортаж
  9146  45
Матеріали за темою:
Все про:Нацполіція (7882) Харківщина (749) тітушки (138)

 В Ізюмський район приїхали 6 автобусів із пасажирами кремезної статури, які відмовилися пояснити мету приїзду, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція зафіксувала на території Ізюмського району Харківської області переміщення шести автобусів з пасажирами спортивної статури.

Про це повідомляє Нацполіція області, передає Цензор.НЕТ.

Відзначається, що у автобусів були державні знаки з київською, донецькою та харківською реєстрацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пішов у поліцію: кандидат від "Слуги народу" заперечує, що підтримав соратника Порошенка. ДОКУМЕНТ

В Ізюмський район приїхали 6 автобусів із пасажирами кремезної статури, які відмовилися пояснити мету приїзду, - Нацполіція 01

"Поліція Харківщини перевіряє мету візиту групи осіб, які прибули в Ізюмський район на шести автобусах ... Під час перевірки громадяни відмовилися пояснювати поліції, з якою метою вони прибули з сусідніх регіонів у Харківську область. Зараз автобуси покинули територію району і вирушили в напрямку Харкова", - йдеться в повідомленні.

В Ізюмський район приїхали 6 автобусів із пасажирами кремезної статури, які відмовилися пояснити мету приїзду, - Нацполіція 02

Поліція контролює ситуацію та забезпечую громадський порядок у місті та області.

В Ізюмський район приїхали 6 автобусів із пасажирами кремезної статури, які відмовилися пояснити мету приїзду, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138724
 
   
 Топ коментарі
 
Отак на автобусах і заїде до нас російськомовна армія...
 показати весь коментар
 
У добы с гепой надо спрашивать, вангую, что без там не обошлось.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Зажиттівці чи слуги урода?
 показати весь коментар
 
 
Поросячьи или жопо блока . шо одно и тоже .
 показати весь коментар
 
 
Чуб. Жопо блок это и есть свино-собачьи в полосочку.
 показати весь коментар
 
 
Это призывники военкомат ищут. Деловоды деловодства и не у дел во время войны? Непорядок, надо помочь "спортсменам".
 показати весь коментар
 
 
У добы с гепой надо спрашивать, вангую, что без там не обошлось.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
напевно, на полювання в ізюмські ліси, напевно - песики.
 показати весь коментар
 
 
Полиция,а у вас есть оружие? А почему не применяете?
 показати весь коментар
 
 
ПОКА В СБУ И ПОЛИЦИИ НЕ РАЗРЕШАТ ПЫТКИ, ВСЕ ЭТИ ВОПРОСЫ-ДОПРОСЫ БУДУТ БЕСПОЛЕЗНЫ! В Изюмский район приехали 6 автобусов с пассажирами спортивного телосложения, которые отказываются объяснять цель приезда, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4132
 показати весь коментар
 
 
Парамоша, а ты знаешь, что "у палки два конца..."? Под эти пытки и ты влететь можешь... (Робеспьер, и прочие "якобинцы", тоже посылали тысячи людей на гильотину, во имя "р-р-революционной справедливости"... А потом оказались там сами...).
Древние говорили: "Будьте поосторожнее с желаниями... Иногда они имеют свойство воплощаться в жизнь...".
 показати весь коментар
 
 
Мои предложения? Чтобы ты думать начал не задницей, а головой - мне кажется, ты их постоянно путаешь...
 показати весь коментар
 
Отак на автобусах і заїде до нас російськомовна армія...
 показати весь коментар
 
 
віктор федорович 31ee1569 Україномовні ж не проти.Їздять на заробітки в Московію,слухають їхні пєсні.дивляться їхні фільми і серіали і тд.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Обыск на ArcelorMittal Кривой Рог продолжается до сих пор -

https://news.liga.net/politics/news/obysk-na-arcelormittal-krivoy-rog-prodoljaetsya-do-sih-por---smi

Похоже арсеналмител скоро кранты. Криворожане думай-те!
 показати весь коментар
 
А чому їх відпустили? Вибори ж не кожного дня проходять.
 показати весь коментар
 
 
Изюм кушать приехали . В Изюмский район приехали 6 автобусов с пассажирами спортивного телосложения, которые отказываются объяснять цель приезда, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7941 А менты бабло скирдуют .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В Изюмский район приехали 6 автобусов с пассажирами спортивного телосложения, которые отказываются объяснять цель приезда, - Нацполиция.

========================================================================

НАВЕРНЯКА ЭТО ПЕТЮШКИ КОТОРЫЕ ВСТРЕЧАЛИ СААКАШВИЛИ НА ГРАНИЦЕ и ОДЕССЕ, АКТИВИСТОВ В ТЕРНОПОЛЕ.....................................................
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ПЕСики казяться...
🤗
 показати весь коментар
 
Та можуть і ССО РФ.
Гіркінд дорогу знає.
 показати весь коментар
 
 
Ну а что ,не ужели это сложная задачка ,это и приезжали ребята этого жыдка вонючего Авакянса " Авакова" ,приехала полиция и ни гу-гу ...на
*** нам такая полиция и ***** министр МВД,что кушает у Москвы с рук...!
 показати весь коментар
 
 
Изюм вотчина бурята мураева У него там все под контролем
 показати весь коментар
 
 
Треба нагадати тітушні, як їх ******* в 2014 му, коли палили та розбивали автобуси, які їх перевозили до Києва.
 показати весь коментар
 
Помнится такой наплыв *туристов* из Ростовской области в 2014 году и известно чем это все закончилось((
 показати весь коментар
 
 
пару пулеметов..и до сраки іхнє тєлосложеніє !!!
 показати весь коментар
 
 
Як що б була прийнятий закон про зброю, то ні одін **** нє пириехаль к нам чій нібудь тітушька да.
Чіто оні хотіли паравакацій?
Комусь ці вибори, як серпом.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільствоВ Ізюмський район приїхали 6 автобусів із пасажирами кремезної статури, які відмовилися пояснити мету приїзду, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору