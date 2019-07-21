 Порошенко проголосував у Києві: "Голосував за ЄС і НАТО". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На виборчу дільницю в Будинку офіцерів ЗСУ в Києві він прийшов разом з дружиною Мариною Порошенко, дітьми та невісткою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Перед тим, як опустити бюлетень в урну, політик перехрестився.
"Проголосував за ЄС, проголосував за НАТО. Я проголосував за європейську і євроатлантичну Україну. Україна, яка рухається вперед, в сім'ю європейських народів, бо тільки ці два потужних союзи - ЄС і НАТО - є гарантами миру, безпеки, добробуту кожного українського громадянина" , - повідомив Порошенко.
За його словами, команда, за яку він віддав голос, "унікальна" і "здатна зупинити російський реванш і рухати країну вперед".
"Дуже важливо, щоб ми зберегли той трек, який був заданий у останні п'ять років. Зберегли будівництво фундаменту державності. І дали відсіч російському реваншу, не дозволили їм зупинити або навіть повернути нашу фантастичну державу", - сказав політик.
Порошенко пообіцяв підтримувати всіх, хто підтримує рух України до Європейського Союзу. І назвав головним союзником своєї партії український народ.
"Україна переможе", - пообіцяв він.
Показова реакція цих хАхлятських ЗеБільних гнид на кожне висловлювання та дію справжнього українського гетьмана.
Немає ніяких сумнівів що, якщо б в 2014 році Президентом стало таке малороське лайно, як зелена шмаркля, новоссосія вже була б не на кілька районів двох областей, а на всій лівобережній Україні, а на півдні - до Одеси та придністров'я.
Вся страна знает что ты вор и мародер, но так цинично воровать и присваивать себе то, что сделали настоящие Герои наверное не может никто. Вали уже наёух, брехло.
'огірочок'..
як видно-
зранку
"не бухав"
Фото: YouTube
Александр Лукашенко известен на постсоветском пространстве публичными порками нерадивых чиновников, которые не дают хорошо жить простому народу. До недавнего времени мало кто из глав государств превосходил его в этом мастерстве. Но теперь у руководителя Беларуси на этом поприще появился серьезный конкурент.
После избрания президентом Владимир Зеленский в плане публичных разносов взял очень высокий темп - порки в регионах происходят еженедельно.
/ Мiнск
Политика / Общество 21-июл, 01:449 3 548 23
Российские войска заметили в Чернобыльской зоне, разведка ВСУ начала проверку
В сети появилась информация о том, что в белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения на данный момент находятся много солдат и военной техники РФ. Об этом сообщает пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады на странице в «Фейсбуке».
«…факт присутствия российских войск возле северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения уже проверяется», - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в соцсети Фейсбук распространяется информация о наличии вблизи украинско-белорусской границы на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения российских войск. Эта информация уже доведена к сведению командования всех уровней.
«В случае подтверждения 61 опебр готова за считанные минуты приступить к обороне Украины на указанном участке украинско-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору», - заверили в бригаде.
В комментарии к сообщению 61 опебр указано, что в настоящее время информация проверяется «соответствующими органами разведки».
По всей видимости разведка проверяет информацию волонтера и активиста Владимира Мартынюка. Он в Facebook написал, что российские служащие заявляют местным жителям, что их задача - быстро занять Киев.
«Только что разговаривал с жителем Иванковского района, проживающим рядом с границей с Беларусью. Утверждает, что в белорусской части Чернобыльской зоны сейчас полно солдат и техники армии РФ. Общаясь с украинцами, которые традиционно ходят через границу в Беларусь, эти военные заявляют, что их задача - быстро занять Киев», - написал он.
По словам Мартынюка, местные утверждают, что военные постоянно тренируются «ломать» границу Украины. При этом, все они в большинстве якуты или буряты, поэтому с белорусами их не спутать.
«Орда Батыя снова под стенами Киева - и ждет пока ей откроют ворота», - заключил волонтер.
Скоро увидишь.
До 20:00 боюсь подробнее.
Показова реакція цих хАхлятських ЗеБільних гнид на кожне висловлювання та дію справжнього українського гетьмана.
Немає ніяких сумнівів що, якщо б в 2014 році Президентом стало таке малороське лайно, як зелена шмаркля, новоссосія вже була б не на кілька районів двох областей, а на всій лівобережній Україні, а на півдні - до Одеси та придністров'я.