 Пістолет, бита і ніж: поліція виявила людей зі зброєю в машині біля дільниці в Коростишеві. ФОТО

Про це повідомив начальник ГУНП у Житомирській області В'ячеслав Печененко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Житомирщини.
Підозрілих молодиків в автомобілі ВАЗ біля однієї з дільниць райцентру помітив поліцейський, який охороняв правопорядок біля ДВК, повідомив про це чергового відділу.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група та спецпризначенці ТОРа. Під час перевірки було встановлено, що у вказаному транспортному засобі перебували троє 20-річних молодиків. Під час огляду ВАЗівки правоохоронці виявили та вилучили пістолет, зовні схожий на пневматичний, биту та ніж.
Парубків разом з автомобілем доставлено до відділу поліції для встановлення усіх обставин події. Триває перевірка.
Ожесточенная предвыборная борьба сейчас идет в ОИО №64, центр которого - в Коростене. Там зарегистрировано 12 кандидатов. Тяжеловесы здесь - действующий народный депутат Владимир Арешонков и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский. С лета прошлого года на территории округа активизировал свою работу благотворительный фонд последнего.
О многочисленных инцидентах на округе информирует Гражданская сеть «ОПОРА». В частности, сообщалось о конфликте между представителями кандидатов во время празднования дня села Ушомир.
Мероприятие проходило при поддержке Арешонкова, а вот благотворительному фонду Пашинского не дали слова для поздравления со сцены. Поэтому его представитель просто угощал людей мороженым и тортом.
ЭТО у членов БПП и НФ НАЗЫВАЕТСЯ ЧЕСТНАЯ БОРЬБА..............................................
СНАЧАЛА ЗА КОПЕЙКИ ПОКУПАЮТ ПРОДАЖНЫХ ЛЮДЕЙ КАК СКОТ, А ПОТОМ ДОЯТ 5 лет.
2. больше трех в старых жигулях не собираться?
3. молодые люди - это уже само по себе подозрительно?
4. просто так сидели, сволочи, и этим напрягали избирком и наблюдателей?
5. на основании чего шмон?
6. разрешение на пестик и...чек на биту))) есть? ну нож...то как бы... для колбасы)))
7. но лучше перебздеть, чем недобздеть - это аксиома все равно!!!!
отут как раз и сомнения есть... ибо те договора не стоят и...(далее по цитате-афоризму)
мне кажется даже наоборот...где есть договор с рашкой - жди подвоха и наЁ....(пардон)