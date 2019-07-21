EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події
  2021  34
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4252) Житомирщина (409) Нацполіція (7875) тітушки (138)

 Пістолет, бита і ніж: поліція виявила людей зі зброєю в машині біля дільниці в Коростишеві. ФОТО

У Коростишеві на Житомирщині поліція доставила у відділення трьох 20-річних чоловіків. Вони були в машині, припаркованій біля виборчої дільниці. При собі у хлопців були пістолет, бита і ніж.

Про це повідомив начальник ГУНП у Житомирській області В'ячеслав Печененко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Житомирщини.

Підозрілих молодиків в автомобілі ВАЗ біля однієї з дільниць райцентру помітив поліцейський, який охороняв правопорядок біля ДВК, повідомив про це чергового відділу.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та спецпризначенці ТОРа. Під час перевірки було встановлено, що у вказаному транспортному засобі перебували троє 20-річних молодиків. Під час огляду ВАЗівки правоохоронці виявили та вилучили пістолет, зовні схожий на пневматичний, биту та ніж.

Парубків разом з автомобілем доставлено до відділу поліції для встановлення усіх обставин події. Триває перевірка. 

Також читайте: З окопів на дільниці: як відбувається голосування в зоні ООС на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пістолет, бита і ніж: поліція виявила людей зі зброєю в машині біля дільниці в Коростишеві 01
Пістолет, бита і ніж: поліція виявила людей зі зброєю в машині біля дільниці в Коростишеві 02
Пістолет, бита і ніж: поліція виявила людей зі зброєю в машині біля дільниці в Коростишеві 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138710
 
 
 Топ коментарі
 
О!! У моей бабушки была точно такая бита, но он ее почему-то "макогоном" называла дремучий человек, что с нее взять...
 показати весь коментар
 
Дещо знервованою виглядає ситуація з виборами на житомирщині , як на мене - пашинський , до поросячого вереску, не хоче відриватись від корита..
 показати весь коментар
 
Тому, що Пашинський або сяде в ВР, або сяде. І надовго сяде.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А ШО ТУТ УДИВИТЕЛЬНОГО КОГДА БОРЬБУ ВЕДУТ члены БПП АРЕШОНКОВ и НФ ПАШИНСКИЙ.

Ожесточенная предвыборная борьба сейчас идет в ОИО №64, центр которого - в Коростене. Там зарегистрировано 12 кандидатов. Тяжеловесы здесь - действующий народный депутат Владимир Арешонков и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский. С лета прошлого года на территории округа активизировал свою работу благотворительный фонд последнего.

О многочисленных инцидентах на округе информирует Гражданская сеть «ОПОРА». В частности, сообщалось о конфликте между представителями кандидатов во время празднования дня села Ушомир.

Мероприятие проходило при поддержке Арешонкова, а вот благотворительному фонду Пашинского не дали слова для поздравления со сцены. Поэтому его представитель просто угощал людей мороженым и тортом.

ЭТО у членов БПП и НФ НАЗЫВАЕТСЯ ЧЕСТНАЯ БОРЬБА..............................................

СНАЧАЛА ЗА КОПЕЙКИ ПОКУПАЮТ ПРОДАЖНЫХ ЛЮДЕЙ КАК СКОТ, А ПОТОМ ДОЯТ 5 лет.
 показати весь коментар
 
 
О!! У моей бабушки была точно такая бита, но он ее почему-то "макогоном" называла дремучий человек, что с нее взять...
 показати весь коментар
 
 
Дещо знервованою виглядає ситуація з виборами на житомирщині , як на мене - пашинський , до поросячого вереску, не хоче відриватись від корита..
 показати весь коментар
 
 
Тому, що Пашинський або сяде в ВР, або сяде. І надовго сяде.
 показати весь коментар
 
 
Пашинский кандидатом в Коростене, а это Коростышев. Другой округ, да и расстояние ок.100км
 показати весь коментар
 
 
Посмотрю на это действие и закрадывается мысль, может Аваков, даже Гройсман не такие плохие люди. Просто надо поставить в нужное русло.
 показати весь коментар
 
Конечно, ведь про немецкую порноактрису ты проглотил, а эбонитовую палку засунул поглубже, теперь можно и труселя на уши натянуть и в рюкзак лапшу складывать.
 показати весь коментар
 
Во! Ещё один лауреат Премии Дарвина. Первый отметился в Николаеве. Пока что- пукалки. Но, ещё ведь не вечер, да?
 показати весь коментар
 
 
Я всё время с таким набором езжу. Без ниго никак ! 😁
 показати весь коментар
 
 
Бита и нож не запрещены пока ещё. Напишите что провод и гвоздь нашли.
 показати весь коментар
 
 
Пневмат пока ещё тоже не запрещён. 😉
 показати весь коментар
 
 
Только в варианте: пульки- отдельно, баллончик- тоже.
 показати весь коментар
 
 
Это по россиянским законам. У нас проще:
 показати весь коментар
 
Независимо от мощности купленного Вами пневматического оружия ( пневматического пистолета, пневматической винтовки, револьвера под патрон Флобера),если калибр не превышает 4,5 мм, это оружие не нуждается лицензированию ( регистрации ) в МВД и может свободно храниться, переноситься и использоваться. 😜
 показати весь коментар
 
 
Можэ это у вас так: А я сделал просто: купил, привез на блок-пост, предъявил, с квитанцией Новой почты. Старлей меня в вагончик отвел, к капитану. Он подтвердил: не запрещено, но!!! И вот то, что я выше написал. Я ещё и спросил: а если таки баллончик забыть и пульки и они окажутся в девайсе. Ответ: это нарушение и придётся изъять. Отак от! Допускаю, что возможно- это строгости прифронтовые. Но, иные- меня не интересуют.
 показати весь коментар
 
Тебя мусор взял на понт. Хранение и ношение пневмоствола отдельно от Балога, это техника безопасности, которая под статью не попадает. А конфисковать можно только по статье.
 показати весь коментар
 
Меня мусор на понт не брал. Напротив, был весьма доброжелателен. И я ему благодарен. У нас таки какие-то Особые Правила имеются, нарушать которые- я не собираюсь.
 показати весь коментар
 
о . еще трех спортсменов задержали . фехтовальщика . бейсболиста и представителя федерации пулевой стрельбы Пистолет, бита и нож: полиция обнаружила людей с оружием в машине возле участка в Коростышеве - Цензор.НЕТ 4394
 показати весь коментар
 
 
Это никак не связано с выборами. Бита - предмет распространенный. Страна не отошла от 90-х. Менты просто цифры делают.
 показати весь коментар
 
 
Палиция вы днище ! еще бабушку с семечками арестуйте !
 показати весь коментар
 
 
т.е. "еще" ?...это их каждодневный подвиг и 2 строки в отчете)))
 показати весь коментар
 
 
А взяли их за то что сидели в машине ? 😱 Вот бандиты... Ужас ! 😂
 показати весь коментар
 
 
Интересно, а как ловят преступников, если полицейские не должны уметь определять - подозрительно ведёт себя кто-то или нет?
 показати весь коментар
 
1. парковаться возле избирательного участка...можно/нельзя?
2. больше трех в старых жигулях не собираться?
3. молодые люди - это уже само по себе подозрительно?
4. просто так сидели, сволочи, и этим напрягали избирком и наблюдателей?
5. на основании чего шмон?
6. разрешение на пестик и...чек на биту))) есть? ну нож...то как бы... для колбасы)))
7. но лучше перебздеть, чем недобздеть - это аксиома все равно!!!!
 показати весь коментар
 
 
8. Т.к. паРаша теперь стала договороспособной, то можно вообще не бздеть...
 показати весь коментар
 
 
не-не...
отут как раз и сомнения есть... ибо те договора не стоят и...(далее по цитате-афоризму)
мне кажется даже наоборот...где есть договор с рашкой - жди подвоха и наЁ....(пардон)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодіїПістолет, бита і ніж: поліція виявила людей зі зброєю в машині біля дільниці в Коростишеві. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору