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Все про:Миколаїв (351) Нацполіція (7875) тітушки (138)

 Група молодиків зібралася біля дільниці в Миколаєві, у одного з них поліція знайшла стартовий пістолет. ФОТО

Співробітники Нацполіції перевіряють групу підозрілих молодих людей, що перебували біля виборчої дільниці в центрі Миколаєва.

Повідомлення про те, що біля виборчої комісії на вул. Артилерійській перебувають підозрілі особи, надійшло в поліцію близько 9 години ранку. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївській області.

У одного з молодиків правоохоронці вилучили пістолет, попередньо стартовий. 

З пояснень громадян стало відомо, що частина з них нібито прийшла централізовано голосувати, інші стверджують, що прибули для охорони штабу одного з кандидатів, приміщення якого розташовано неподалік ДВК.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції та спецпідрозділ патрульної поліції ТОР. Правоохоронці з’ясовують усі обставини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На виборчій дільниці в посольстві Варшави утворилася черга. ФОТО

Група молодиків зібралася біля дільниці в Миколаєві, у одного з них поліція знайшла стартовий пістолет 01
Група молодиків зібралася біля дільниці в Миколаєві, у одного з них поліція знайшла стартовий пістолет 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138705
 
 
 Топ коментарі
 
Все нормально. Выборы стартовали.
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Не, Волчек, то призывники перепутали призывной пункт с пунктом голосования. Понять, простить, призвать.
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Это спартсмены! Ани должны были с низкава старта бежать на избирательный участок и галасавать!
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ну так это бегуны . вон и стартовый пистолет у судьи есть
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Саме так. Вони корисно ви рішили провести неділю. Не пішли по "закладках" з наркотиками, а вирішили побігати.
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Центр города. Ни дорог, ни тротуаров...Все в трещинах и ямах.....Сенкевич 37-летний "самонемищний" мэр с перепуганным лицом
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Местные князьки тоже хотят хорошо жить
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Мабуть хтось найняв. Не самі ж вони приперлися. Цікаво хто?
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А чем этот типа стартовый от газового отличается？
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..стартовый пистолет - это удобная петарда для звукового отпугивания диких животных (стаи собак, волков, банды обкуреных гопников..), привлечение внимания спящих полицейских.. газовый пистолет - то же самое, плюс выведение из строя на несколько минут всех, попавших в облако газа..
плюс стартового - для него не нужны разрешительные дркументы, это хлопушка.. этот прибор всегда со мной, всегда на велосипеде, часто ночью, часто лесом-степом, один..
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Не граната? Ну и на том спасибо. Хотя, с мозгами- явно не всё в порядке. Вот именно сегодня, именно к избирательному участку- приволочь эту пукалку. Фсё, детка, поигрался! Теперь- пердячим паром подавай сигнал стартующим.
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Андрей Головачев в статье, опубликованной
изданием Главред, отметил, что четыре страны
Евросоюза - Польша и прибалтийские
государства - не обращают внимания на
коррупционную деятельность Петра Порошенко.
По мнению политического эксперта, это
объясняется тем, что пятый президент Украины
является определенной гарантией безопасности
для этих стран.
Андрей Головачев напомнил, что издание The
Times включила Петра Порошенко в тройку самых
крупных европейских коррупционеров. Однако
Польша, Латвия, Литва и Эстония предпочитают не
замечать причастность к коррупции пятого
президента. Для них он всегда будет желанным
гостем.
Объясняется это просто. Все эти страны находятся
в состоянии жесткой конфронтации с РФ. При этом
пока Россия занята Украиной, они находятся в
относительной безопасности. Вместе с тем, Петр
Порошенко - это гарантия того, что украино-
российское противостояние будет продолжаться и
дальше. Скорее всего, пятый президент вызывает у
поляков и прибалтов чувство брезгливости, но они
и впредь будут пожимать ему руку,
доброжелательно улыбаясь. Ведь чувство страха,
как известно, всегда сильнее порядочности.
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чувство брезгливости "пятый президент" вызывает у всех. частично даже у тех, кто за него проголосовал.
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русишь Вася, без ссылки на подтверждённый первоисточник твой высер - это обычный кремлёвский фейк.. поискал, потратил своё драгоценное время (не копеечное твое) - быстро не нашёл.. дай ссылочку, плиз, на иностранный оригинал, который уже и проверю.. а то тут уже собрались мухи Зе лёные вокруг твоего говна
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На фото какое-то зажопье, а не Николаев. Дорог нэма!
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В Николаеве нужно вводить особый режим по криминалу и чистить этот город до основания
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Если так выглядит центр Николаева, то тогда как выглядят его окраины? По сравнению с этим, Горловка - это мегаполис.
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Спички не нашли? Слава богу! А то я уже испугался. что он КУРИТ!
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Цензор.НЕТФотоПодіїГрупа молодиків зібралася біля дільниці в Миколаєві, у одного з них поліція знайшла стартовий пістолет. ФОТО
 
 
 
 
 
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