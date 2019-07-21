Повідомлення про те, що біля виборчої комісії на вул. Артилерійській перебувають підозрілі особи, надійшло в поліцію близько 9 години ранку. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївській області.
У одного з молодиків правоохоронці вилучили пістолет, попередньо стартовий.
З пояснень громадян стало відомо, що частина з них нібито прийшла централізовано голосувати, інші стверджують, що прибули для охорони штабу одного з кандидатів, приміщення якого розташовано неподалік ДВК.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції та спецпідрозділ патрульної поліції ТОР. Правоохоронці з’ясовують усі обставини.
плюс стартового - для него не нужны разрешительные дркументы, это хлопушка.. этот прибор всегда со мной, всегда на велосипеде, часто ночью, часто лесом-степом, один..
изданием Главред, отметил, что четыре страны
Евросоюза - Польша и прибалтийские
государства - не обращают внимания на
коррупционную деятельность Петра Порошенко.
По мнению политического эксперта, это
объясняется тем, что пятый президент Украины
является определенной гарантией безопасности
для этих стран.
Андрей Головачев напомнил, что издание The
Times включила Петра Порошенко в тройку самых
крупных европейских коррупционеров. Однако
Польша, Латвия, Литва и Эстония предпочитают не
замечать причастность к коррупции пятого
президента. Для них он всегда будет желанным
гостем.
Объясняется это просто. Все эти страны находятся
в состоянии жесткой конфронтации с РФ. При этом
пока Россия занята Украиной, они находятся в
относительной безопасности. Вместе с тем, Петр
Порошенко - это гарантия того, что украино-
российское противостояние будет продолжаться и
дальше. Скорее всего, пятый президент вызывает у
поляков и прибалтов чувство брезгливости, но они
и впредь будут пожимать ему руку,
доброжелательно улыбаясь. Ведь чувство страха,
как известно, всегда сильнее порядочности.
головачёв - кацап авторитетный. ты тоже.