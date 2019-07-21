Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на твітер посла України в Польщі Андрія Дещиці.
"Почалося голосування на закордонній виборчій дільниці №900069 у Варшаві", - написав Дещиця, розмістивши фото людей, що стоять на вулиці в очікуванні можливості проголосувати.
Перед відкриттям дільниці присутні виконали гімн України, на будівлі посольства також розміщений банер із закликом звільнити Олега Сенцова.
Українці в Польщі можуть проголосувати на чотирьох виборчих дільницях - у Варшаві, Гданську, Кракові та Любліні.
Для кого?
Но в попытках поднагадить шоколадному барыге в тапки на каждом шагу вы раз за разом наносите удар по собственной стране.
Всё, нет барыги уже. Забудьте про него.
Вернитесь в реальность.
И занимайтесь Украиной уже, наконец, а не собственным самоутверждением.
Ось і відповідь як у нас при тому часто пробираються до влади прокляті люті вороги України, продажні кремлівські холуї ці "... І тепер нікуди вони не ділись ці прокляті - яничари, які за криваві кремлівські срібники для Юд будуть намагаться на виборах злочинно купити українських виборців, щоб будь за що злочинно потрапити до парламенту і знищити суверену державу Русь -Україну.
Але чому Пєцік збагатів за роки війни, а я і переважна більшість народу збідніла?
І не потрібно звертати, що х%йло винуватий, з х%йлом я не торгую.
Отдельного внимания заслуживает личность Гая Петрония Арбитра, чья трагическая судьба также описана в книге. Будучи другом детства будущего императора Нерона и его ровесником, он не мог и предположить, во что в дальнейшем выльется правление этого безумного императора-комедианта. Нерон мнил себя выдающимся певцом, музыкантом и литератором, часто выступал на арене цирка и на многочисленных оргиях, при этом будучи не таким уж и талантливым, как сам мнил о себе. Петроний же, будучи человеком с тонкой душевной организацией, истинным ценителем настоящего искусства, не в силах был смотреть на то, как этот жалкий комедиант глумится над прекрасным.