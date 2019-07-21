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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 За кордоном
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Все про:вибори (4252) Польща (1859) Варшава (69) Дещиця (56)

 На виборчій дільниці в посольстві Варшави утворилася черга. ФОТО

На закордонній виборчій дільниці в посольстві України у Варшаві утворилася невелика черга з охочих проголосувати.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на твітер посла України в Польщі Андрія Дещиці.

"Почалося голосування на закордонній виборчій дільниці №900069 у Варшаві", - написав Дещиця, розмістивши фото людей, що стоять на вулиці в очікуванні можливості проголосувати. 

На виборчій дільниці в посольстві Варшави утворилася черга 01
На виборчій дільниці в посольстві Варшави утворилася черга 02

Перед відкриттям дільниці присутні виконали гімн України, на будівлі посольства також розміщений банер із закликом звільнити Олега Сенцова.

На виборчій дільниці в посольстві Варшави утворилася черга 03

Українці в Польщі можуть проголосувати на чотирьох виборчих дільницях - у Варшаві, Гданську, Кракові та Любліні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через небезпеку обстрілу виборчі дільниці не відкрилися в деяких прифронтових селах Донецької області. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138703
 
 
 Топ коментарі
 
Партия того, благодаря кому эти люди вынуждены были отправиться на заработки?Не уверен.
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А чого їм "возващаться" в країну де з/п на рівні Зімбабве? Подякуй Петру за такий стан речей, дякуло.
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А заробитчане что вже начали возвращатся при зе?
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Эти выборы станут разочарованием в самих выборах как таковых.

Для кого?
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Кращі люди уїхали, остались одни бездельники двадцатипятипроцентные...))
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Ваше желание еще раз пнуть попередника на чем только можно понятно. То, что вы до сих пор воюете не с Путиным, а с Порошенко - настолько очевидно, настолько бросается в глаза, что это уже даже не прилично.
Но в попытках поднагадить шоколадному барыге в тапки на каждом шагу вы раз за разом наносите удар по собственной стране.
Всё, нет барыги уже. Забудьте про него.
Вернитесь в реальность.
И занимайтесь Украиной уже, наконец, а не собственным самоутверждением.
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А про то, что мы имеем сегодня, тоже забыть?
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Да , тоже забыть . Теперь с независимостью похоже -всё . !! На виборчій дільниці в посольстві Варшави утворилася черга - Цензор.НЕТ 3132 .
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Зе-рыгы пока "на Порохе" не свихнутся , окончательно , то не успокоятся . Идея фикс ( вендетта Пороху , за то что осмелился противостоять рюцкому миру ), затмила рассудок .. На виборчій дільниці в посольстві Варшави утворилася черга - Цензор.НЕТ 5587 .
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Вибачай, але тупорилість пахоботів просто вразлива. Не Пєцік постав проти рюцького міра, а народ України.
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Если бы Украинское государство ещё раньше при продажном кремлёвском холуе сбежавшем ЗЭКЕ януке .. то при помощи этого Иуды стала бы как этого очень хотели кремлёвские фашисты ...уйла колонией лапотной паРаши ( кацапской новроссией - пиндоссией)...И тогда естественно что поверженная паРашей Украинская держава уже как бесправная кацапская колония потеряла бы всё что имеет сейчас: безвиз, ассоциацию, дружбу и торговлю с ЕС, стать членом ЕС и НАТО. Ну и конечно была подвержена жёстким санкциям точно так как и её повелительница -владыка метрополия проклятая паРаша. Но эта вражеская паРаша так не остановилась и сейчас уже хочет нам Украинцам обратно втюрить этих же своих продажных холуёв бандитов эксрыгоАналов своры Иуды -ЗЕКА но коварно перекрашенных и замаскированных под разные антиукраинские силы скажем так разных слуг но не слуг украинского народа которые маниакально стремятся попасть в парламент чтобы в угоду кремлю уничтожить суверенитет Укранской державы.
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Та прямо таки - только порохобота . !!! А зебыдло всё святое . Типа .. На виборчій дільниці в посольстві Варшави утворилася черга - Цензор.НЕТ 4287 .
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Ылита у нас знатная. На её фоне все меркнет.
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Коли Центр Разумкова провів дослідження під назвою «Політична культура». Тоді виявилося що 55% жителів України протягом усієї незалежності нашої країни брали участь у виборах, однак навіть жодного разу не читали програм політичних партій, i не цікавилися які проукраїнські або антиукраїнські сили вони просувають у владу. І згідно з цими соціологічними дослідженнями, близько 20% совкових українців готові продати свій голос за гречку або за гроші а бо хоча б за будь що».
Ось і відповідь як у нас при тому часто пробираються до влади прокляті люті вороги України, продажні кремлівські холуї ці "... І тепер нікуди вони не ділись ці прокляті - яничари, які за криваві кремлівські срібники для Юд будуть намагаться на виборах злочинно купити українських виборців, щоб будь за що злочинно потрапити до парламенту і знищити суверену державу Русь -Україну.
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Вся справа в тому, що Пєцік забрав собі весь патріотизм, а всіх інших перетворив на зрадофілів.

Але чому Пєцік збагатів за роки війни, а я і переважна більшість народу збідніла?
І не потрібно звертати, що х%йло винуватий, з х%йлом я не торгую.
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А можна офіційні дані про збагачення, бо я знайшов тільки дані про його виліт із списку Форбс?
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Выдержка из сюжета романа Сенкевича «Quo vadis» (Камо грядеши), за который он получил Нобелевскую премию.

Отдельного внимания заслуживает личность Гая Петрония Арбитра, чья трагическая судьба также описана в книге. Будучи другом детства будущего императора Нерона и его ровесником, он не мог и предположить, во что в дальнейшем выльется правление этого безумного императора-комедианта. Нерон мнил себя выдающимся певцом, музыкантом и литератором, часто выступал на арене цирка и на многочисленных оргиях, при этом будучи не таким уж и талантливым, как сам мнил о себе. Петроний же, будучи человеком с тонкой душевной организацией, истинным ценителем настоящего искусства, не в силах был смотреть на то, как этот жалкий комедиант глумится над прекрасным.


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Самое смешное что они будут голосовать за Пэдро, который и вынудил своими тарифами и ценами выехать их на заработки, чтоб в Украине их родственники и близкие могли платить по счетам
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Никто никого не вынуждал. У них была альтернатива - сидеть здесь на мизерной зарплате. Вы рассуждает как совок, во всем мире существует трудовая миграция и Украина влилась в этот процесс. Близок тот день, года страна наполнится азиатами заробитчанами. Что вы на это скажете?
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Я даже больше скажу. У нас в кривом роге есть 2 завода, построенных в советское время. По рассказам родителей, в то время на завод ехали со всего союза, людям давали квартиры. Были построены целы микрорайон возле заводов. Так что трудовая миграция существовала даже в совке и за жилье люди были готовы ехать на край света.
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Еміграція - переселення з однієї країни в іншу. Міграція - переселення населення з одного регіону в інший в межах однієї країни. В СРСР була в переважній більшості урбанізація, переселення з села у місто. Міграція використовувалась в політичних забаганках тоталітарного режиму - для стирання міжнаціональних розбіжностей.
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Люди пришли подякувати 🐷 за свое новое место жительства и работы вдали от родных.
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Цензор.НЕТФотоЗа кордономНа виборчій дільниці в посольстві Варшави утворилася черга. ФОТО
 
 
 
 
 
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