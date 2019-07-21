 На виборчій дільниці в посольстві Варшави утворилася черга. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на твітер посла України в Польщі Андрія Дещиці.

"Почалося голосування на закордонній виборчій дільниці №900069 у Варшаві", - написав Дещиця, розмістивши фото людей, що стоять на вулиці в очікуванні можливості проголосувати.





Перед відкриттям дільниці присутні виконали гімн України, на будівлі посольства також розміщений банер із закликом звільнити Олега Сенцова.

Українці в Польщі можуть проголосувати на чотирьох виборчих дільницях - у Варшаві, Гданську, Кракові та Любліні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через небезпеку обстрілу виборчі дільниці не відкрилися в деяких прифронтових селах Донецької області. ВIДЕО