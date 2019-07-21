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Все про:Держприкордонслужба (2167) мінування (456) КПВВ (19)

 КПВВ "Майорське" закривали на 3 години через повідомлення про мінування. ФОТО

Вранці надійшло повідомлення про мінування КПВВ "Майорське" на дорожньому коридорі "Горлівка-Бахмут". Пункт пропуску закрили.

Робота КПВВ почалася о 6 годині ранку, згідно з літнім графіком роботи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну прикордонну службу.

О 06.45 до служби "102" поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування КПВВ "Майорське". Щоб гарантувати належну безпеку для мирного населення, штаб операції Об’єднаних сил вирішив призупинити пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування у межах дорожнього коридору "Горлівка-Бахмут".

Цивільні особи, що перетинали лінію розмежування в контрольному пункті, та особовий склад, який здійснює контрольно-перевірочні заходи, евакуйовані в безпечне місце. Наразі територія КПВВ обстежується групою розмінування ДСНС та вживаються необхідні заходи безпеки.

Станом на 09.35 територія КПВВ, адміністративні будівлі і прилегла місцевість повністю обстежена групою розмінування ДСНС за допомогою спеціальних технічних засобів і службових собак, навчених пошуку вибухівки. Небезпечних предметів не виявлено. Пропуск осіб і транспортних засобів повністю відновлено", - повідомили в Держприкордонслужбі.

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КПВВ Майорське закривали на 3 години через повідомлення про мінування 01
КПВВ Майорське закривали на 3 години через повідомлення про мінування 02
КПВВ Майорське закривали на 3 години через повідомлення про мінування 03
КПВВ Майорське закривали на 3 години через повідомлення про мінування 04
КПВВ Майорське закривали на 3 години через повідомлення про мінування 05
КПВВ Майорське закривали на 3 години через повідомлення про мінування 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138702
 
 
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Дарма поновили пропуск.. Це дуже небезпечно.. Треба тижнів з два тримати КПП закритим - може це якась хитромудра міна була, котру не змогли виявити ні сапери ні собачки.. Не можна ризикувати дорогоцінними життями представників гордих даунбасітов, котрі щоденно перетинають це КПП, в сподіванні поживитись українськими пенсіями та українськими харчами..
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А ще ж вони пруть голосувати за мертветчука, тож треба "замінувати" всі КПП хоча б до вечора. ***** шастать, тварям
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міну знайшли - якийсь лугандон випорожнився в кущах біля КПП
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Это население гордых республик нельзя было вообще допускать к голосованию и огородить колючей проволокой. Это все равно что пригласить кацапов из рфии проголосовать за благополучие Украины
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Цензор.НЕТФотоПодіїКПВВ "Майорське" закривали на 3 години через повідомлення про мінування. ФОТО
 
 
 
 
 
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