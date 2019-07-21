EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  13806  229
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4252) фальсифікації (75) Артемівськ (72) Трикало (34)

 Закінчилися, ще розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Бахмуті Донецької області члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів із підсумками результатів голосування.

Про це повідомив прессекретар Національної поліції України Ярослав Тракало, передає Цензор.НЕТ.

"Задовго до початку голосування на одній з дільничних виборчих комісій Донеччини народне волевиявлення фактично вже завершилося, так і не розпочавшись.

У школі м. Бахмут, де розташована 624 ДВК, члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування. Залишалося у потрібний момент вписати прізвище кандидата- "переможця" чи "правильну" назву партії.

Після прибуття на місце слідчо-оперативної групи Бахмутського відділення поліції, з метою приховати сліди злочину, члени комісії залили підписані протоколи чорнилом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний суд скасував реєстрацію нардепа-втікача Онищенка кандидатом на виборах у Раду

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 стататі 158 Кримінального кодексу України - "...фальсифікація виборчих документів.., підсумків голосування".

Санкція статті - від 7 до 10 років ув‘язнення", - написав він. 

Закінчилися, ще розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів 01
Закінчилися, ще розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів 02
Закінчилися, ще розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів 03

Закінчилися, ще розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138698
 
 
 Топ коментарі
 
Бандитський край, фулє. Оце так вони обирали і свого Зека єнакуєвського.
 показати весь коментар
 
Вата есть вата!! А потом плачут какого хрена за них не думают!!
 показати весь коментар
 
в даунецькій і лоханській областях вибори взагалі не варто проводити....от коли, по теорії Дарвіна, вони стануть людьми, тоді можна спробувати Окончились, не успев начаться: в Бахмуте члены УИК подписали бланки протоколов для внесения результатов выборов - Цензор.НЕТ 9595
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
моржовий донецький камяновугільний басейн... що не так?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Соєві посіпаки, точняк!
 показати весь коментар
 
Соєві посіпаки в лугандоні !? Не тупи , бо не заплатять .
 показати весь коментар
 
 
Подписи были , но без результатов . Навряд фальсификация доказуемая .
 показати весь коментар
 
 
Открою небольшой секрет. Даже эти протоколы не играют большой роли в результатах голосования, не говоря уже о ваших конкретных голосах, подобных мышиному писку. Вы - стадо баранов. А только пастухи знают истинное предназначение стада.
 показати весь коментар
 
 
Вы, простите, чьих будете? Пастухов или стадных? Закінчилися, ще розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів - Цензор.НЕТ 2616
 показати весь коментар
 
 
А, простите, какое это имеет значение? Паршивая овца, не желающая слушаться пастуха, и постоянно получающая и от пастуха, и от стада. Так пойдет? Закінчилися, ще розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів - Цензор.НЕТ 6586
 показати весь коментар
 
 
1. Подписали, потом поставили партии...
2. Поставили партии, потом подписали...
Где именно криминал?
Если всё правильно и честно по кандидатам и партиям, то какая разница, что было первым?
 показати весь коментар
 
 
Если подумать, то можно такой вариант: не члены комиссии забирают у членов комиссии уже подписанные и вносят туда что нужно. Вот и разница.
 показати весь коментар
 
 
я тоже подумал, что может и не совсем осознанно, а просто...как бы "задел" для экономии времени при оформлении документов... ну, чтоб раньше пойти домой ...
без цифр это пока только полуфабрикат...
хотя...их же наверное учили и предупреждали что так делать нельзя...наказуемо как-то...
 показати весь коментар
 
 
Ну вы же знаете нашу натуру?
Типа, нас это не коснется...
Хотя, я больше чем уверен, что в инструкции чётко указано - НИЗЗЯ подписи ставить раньше...
 показати весь коментар
 
 
Якщо ви не бачите тут різниці , то ви , вибачте кінчений ідіот.
 показати весь коментар
 
Потому что знают что за фальсификацию им ничего не будет. За всю историю Украины еще никого не посадили за фальсификацию выборов. Поетому так и живем, что ничего не можем доделать до конца даже революцию.
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то, здесь максимум - это намерение...
Фальсификации потенциальные типа...
 показати весь коментар
 
Донбасята - братья наши меньшие. Относитесь снисходительно, как к папуасам.
 показати весь коментар
 
Члены комиссии просто собирались раньше свалить домой!
 показати весь коментар
 
 
Водка стыла зАкуси тоже с дому набрали,к вечеру какие там протоколы и подписи,никто уже и лыка не вязал бы. По своему по-пацански,даже ответственно и серъезно отнеслись к поставленной задаче.Э,алё гараж! чё за наезд внатуре? Закінчилися, ще розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів - Цензор.НЕТ 5026
 показати весь коментар
 
 
А что Вы хотели,когда оставили регионалов править на донбассе?Большинство как были сепарами,так ими и остались.А кто там набрал больше всех?Правильно - бойко.Делайте выводы и сажайте их.
 показати весь коментар
 
 
«Залишалося в потрібний момент вписати прізвище кандидата- "переможця" або "правильну" назву партії», ... кремлёвский Фюрер сейчас много платит за такие бумажки,это всё таки дешевле когда свои в Раде, где могут проголосовать за подачу днепровской воды в Крым и порешать другие вопросы по возврату колонии Украины в прежнее московское стойло..
 показати весь коментар
 
 
Абсолютно не удивительно! Так в основном в Украине и делается - в конце голосования проставляются нужные фамилии и проценты. А потом по такой же схеме объявляются результаты по всей стране. Всё куплено, за все заплачено! А полиция вешает лапшу на уши народа, что они сегодня будут контролировать процесс даже с самолетов. К чему весь этот цирк, обходящийся народу в сотни миллионов бабок, которые можно было бы отдать малоимущим? Нет! Они подождут, например, в декабре повысят пенсии на 5-10 позорных гривень.А за за такие бюллетни ещё никого и никогда не посадили!
 показати весь коментар
 
поторопились малехо )))...потом вписали бы реальные цифирки и все Закінчилися, ще розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів - Цензор.НЕТ 3094...
 показати весь коментар
 
а уголовную ответственность за порчу документов такого типа нельзя ввести, что бі у макак руки тряслись при написании фамилии даже своей...
 показати весь коментар
 
Восток, Юго-Восток, Центр то ли Запад Украины - взятки берут и совесть свою продают за деньги везде. Где-то чуть-чуть больше, где совсем чуть-чуть меньше - в границах статистической ошибки в 2%.
Порошенко точно так же стал президентом - Фирташ дал отмашку Прохиндовскому взять деньги от Порошенко, а не от Бойки и ву а ля "однотуровый" по ВИПцене для Украины готов.
Здесь же председатель комиссии имел единодушное согласие и понимание текущей политической ситуации у членов и в итоге мы имеем с утра подписи под ведомостью в получении денег членами избирательной комиссии оформленной в виде протокола результатов голосования.
Вот только полиция или СБУ решили не рвать свои жопы ни за одну из политсил в силу неясности ситуации, шо отмечается впервые в истории современной Украины!
Браво Зеленский - прогресс налицо! Политическая наглость имеет тенденцию к снижению.
 показати весь коментар
 
Может кто помнит в 2011г, как выглядел типичный избиратель Донбасса.
Жители Енакиева хотят царя ВИДЕО

Закінчилися, ще розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів - Цензор.НЕТ 7404
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗакінчилися, ще розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору