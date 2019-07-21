 Закінчилися, ще не розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомив прессекретар Національної поліції України Ярослав Тракало, передає Цензор.НЕТ.
"Задовго до початку голосування на одній з дільничних виборчих комісій Донеччини народне волевиявлення фактично вже завершилося, так і не розпочавшись.
У школі м. Бахмут, де розташована 624 ДВК, члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування. Залишалося у потрібний момент вписати прізвище кандидата- "переможця" чи "правильну" назву партії.
Після прибуття на місце слідчо-оперативної групи Бахмутського відділення поліції, з метою приховати сліди злочину, члени комісії залили підписані протоколи чорнилом.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 стататі 158 Кримінального кодексу України - "...фальсифікація виборчих документів.., підсумків голосування".
Санкція статті - від 7 до 10 років ув‘язнення", - написав він.
Что касается вашего знакомого пенсионера,то скорее всего он вас обманывает.
Боится что вы его сожрете как русскоязычного младенца и поэтому врет что он проукраинский.
2. Поставили партии, потом подписали...
Где именно криминал?
Если всё правильно и честно по кандидатам и партиям, то какая разница, что было первым?
без цифр это пока только полуфабрикат...
хотя...их же наверное учили и предупреждали что так делать нельзя...наказуемо как-то...
Типа, нас это не коснется...
Хотя, я больше чем уверен, что в инструкции чётко указано - НИЗЗЯ подписи ставить раньше...
Фальсификации потенциальные типа...
Порошенко точно так же стал президентом - Фирташ дал отмашку Прохиндовскому взять деньги от Порошенко, а не от Бойки и ву а ля "однотуровый" по ВИПцене для Украины готов.
Здесь же председатель комиссии имел единодушное согласие и понимание текущей политической ситуации у членов и в итоге мы имеем с утра подписи под ведомостью в получении денег членами избирательной комиссии оформленной в виде протокола результатов голосования.
Вот только полиция или СБУ решили не рвать свои жопы ни за одну из политсил в силу неясности ситуации, шо отмечается впервые в истории современной Украины!
Браво Зеленский - прогресс налицо! Политическая наглость имеет тенденцию к снижению.
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