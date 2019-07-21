 Закінчилися, ще не розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомив прессекретар Національної поліції України Ярослав Тракало, передає Цензор.НЕТ.

"Задовго до початку голосування на одній з дільничних виборчих комісій Донеччини народне волевиявлення фактично вже завершилося, так і не розпочавшись.

У школі м. Бахмут, де розташована 624 ДВК, члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування. Залишалося у потрібний момент вписати прізвище кандидата- "переможця" чи "правильну" назву партії.

Після прибуття на місце слідчо-оперативної групи Бахмутського відділення поліції, з метою приховати сліди злочину, члени комісії залили підписані протоколи чорнилом.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 стататі 158 Кримінального кодексу України - "...фальсифікація виборчих документів.., підсумків голосування".

Санкція статті - від 7 до 10 років ув‘язнення", - написав він.





