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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Закінчилися, ще не розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Бахмуті Донецької області члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів із підсумками результатів голосування.

Про це повідомив прессекретар Національної поліції України Ярослав Тракало, передає Цензор.НЕТ.

"Задовго до початку голосування на одній з дільничних виборчих комісій Донеччини народне волевиявлення фактично вже завершилося, так і не розпочавшись.

У школі м. Бахмут, де розташована 624 ДВК, члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування. Залишалося у потрібний момент вписати прізвище кандидата- "переможця" чи "правильну" назву партії.

Після прибуття на місце слідчо-оперативної групи Бахмутського відділення поліції, з метою приховати сліди злочину, члени комісії залили підписані протоколи чорнилом.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 стататі 158 Кримінального кодексу України - "...фальсифікація виборчих документів.., підсумків голосування".

Санкція статті - від 7 до 10 років ув‘язнення", - написав він. 

Закінчилися, ще не розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів 01
Закінчилися, ще не розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів 02
Закінчилися, ще не розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів 03

Закінчилися, ще не розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138698
 
   
 Топ коментарі
 
Бандитський край, фулє. Оце так вони обирали і свого Зека єнакуєвського.
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Вата есть вата!! А потом плачут какого хрена за них не думают!!
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в даунецькій і лоханській областях вибори взагалі не варто проводити....от коли, по теорії Дарвіна, вони стануть людьми, тоді можна спробувати Окончились, не успев начаться: в Бахмуте члены УИК подписали бланки протоколов для внесения результатов выборов - Цензор.НЕТ 9595
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Так я и не сомневаюсь в вашем широком круге общения.
Что касается вашего знакомого пенсионера,то скорее всего он вас обманывает.
Боится что вы его сожрете как русскоязычного младенца и поэтому врет что он проукраинский.
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Да ну что вы! Он меня чуть не убил за Порошенко! Закінчилися, ще розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів - Цензор.НЕТ 4889
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В Україні вже перезріло питання системи штрафів і виправних робіт для бидла - алкашів, собачників, хамів на дорогах і пішоходів по іншому не провчити... Таких, як ці клоуни теж..
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моржовий донецький камяновугільний басейн... що не так?
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Соєві посіпаки, точняк!
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Соєві посіпаки в лугандоні !? Не тупи , бо не заплатять .
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Подписи были , но без результатов . Навряд фальсификация доказуемая .
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Открою небольшой секрет. Даже эти протоколы не играют большой роли в результатах голосования, не говоря уже о ваших конкретных голосах, подобных мышиному писку. Вы - стадо баранов. А только пастухи знают истинное предназначение стада.
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Вы, простите, чьих будете? Пастухов или стадных? Закінчилися, ще розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів - Цензор.НЕТ 2616
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А, простите, какое это имеет значение? Паршивая овца, не желающая слушаться пастуха, и постоянно получающая и от пастуха, и от стада. Так пойдет? Закінчилися, ще розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів - Цензор.НЕТ 6586
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Опять свои рашкинские стандарты на Украину проецируете?))) Это у вас в рашке заранее предсказуемый результат))) А я, ВСЕ результаты предыдущих выборов со своей ДВК легко могу проверить на сайте ЦВК))) И ВСЕГДА, цифра в цифру сходятся))) То, что я посчитал во время подсчета голосов, потом вписал в протокол, а потом в ЛЮБОЕ ВРЕМЯ проверил на сайте ЦВК))) Так, что баран, не к тому стаду вы клеетесь)))
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Одна "ДВК" из 30 тысяч еще не показатель по стране. Может там небольшое число избирателей и ею фальсификаторы не интересуются - нет смысла. Ваши показатели у вас сходятся с ЦВК, а в остальных ДВК вы проверите только то, что есть у ЦВК, а не в действительности, так как вы присутствовали только на одном участке, и отвечать по закону вам только за свой протокол. За остальные 30 тысяч ДВК вы не в ответе, и не знаете как там было на самом деле. Об этом вы почему-то не подумали, решив по быстрому обозвать меня бараном, не посмотрев предварительно в зеркало. С комприветом.
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Какие мы обидчивые))) Это наверное я был написал: " Вы - стадо баранов. А только пастухи знают истинное предназначение стада."))) Если бы хотя бы раз поработали хотя бы наблюдателем на ДВК, то не несли бы такой бред))) Про сдачу протоколов в ОВК и про количество экземпляров протоколов только с одной ДВК, я вообще молчу))) Из 15-20 человек комиссии всегда присутствует 2-3 человека, которых никто не знает и неизвестно как они себя поведут, плюс мент всегда рядом... Какой идиот захочет себе срок заработать? Та даже просто, что бы менты "кровушки попили" никто не захочет))) Сейчас не 2004-й... Я уже молчу о уровне подготовки людей в этих комиссиях))) Дай бог, что бы наявные цифры правильно посчитали))) Дай им смухлевать, они такого бреда налепят, что сразу спалятся)))
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Вот и славно! По поводу одной ДВК я вас худо-бедно убедил. Протокол доставили (кстати, сколько рыл его подмахивают? и сколько доставляют?) в ОВК. Хорошо, если именно тот протокол. Претензий у ОВК нет. Далее может пойти другой этап фальсификаций. Далее еще один. Везде, на каждом этапе есть свои люди, решающие все проблемы, мягко, или жестко, вплоть до угроз убийства, либо дачи взятки. Во всяком случае, избирательных бюллетеней кажись никто после выборов не пересчитывал. Победителей не судят. (Отвечать на пост не стоит. Нет смысла дальше болтать попусту).
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1. Подписали, потом поставили партии...
2. Поставили партии, потом подписали...
Где именно криминал?
Если всё правильно и честно по кандидатам и партиям, то какая разница, что было первым?
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Если подумать, то можно такой вариант: не члены комиссии забирают у членов комиссии уже подписанные и вносят туда что нужно. Вот и разница.
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я тоже подумал, что может и не совсем осознанно, а просто...как бы "задел" для экономии времени при оформлении документов... ну, чтоб раньше пойти домой ...
без цифр это пока только полуфабрикат...
хотя...их же наверное учили и предупреждали что так делать нельзя...наказуемо как-то...
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Ну вы же знаете нашу натуру?
Типа, нас это не коснется...
Хотя, я больше чем уверен, что в инструкции чётко указано - НИЗЗЯ подписи ставить раньше...
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Якщо ви не бачите тут різниці , то ви , вибачте кінчений ідіот.
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Потому что знают что за фальсификацию им ничего не будет. За всю историю Украины еще никого не посадили за фальсификацию выборов. Поетому так и живем, что ничего не можем доделать до конца даже революцию.
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Вообще-то, здесь максимум - это намерение...
Фальсификации потенциальные типа...
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Донбасята - братья наши меньшие. Относитесь снисходительно, как к папуасам.
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Члены комиссии просто собирались раньше свалить домой!
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Водка стыла зАкуси тоже с дому набрали,к вечеру какие там протоколы и подписи,никто уже и лыка не вязал бы. По своему по-пацански,даже ответственно и серъезно отнеслись к поставленной задаче.Э,алё гараж! чё за наезд внатуре? Закінчилися, ще розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів - Цензор.НЕТ 5026
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А что Вы хотели,когда оставили регионалов править на донбассе?Большинство как были сепарами,так ими и остались.А кто там набрал больше всех?Правильно - бойко.Делайте выводы и сажайте их.
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«Залишалося в потрібний момент вписати прізвище кандидата- "переможця" або "правильну" назву партії», ... кремлёвский Фюрер сейчас много платит за такие бумажки,это всё таки дешевле когда свои в Раде, где могут проголосовать за подачу днепровской воды в Крым и порешать другие вопросы по возврату колонии Украины в прежнее московское стойло..
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Абсолютно не удивительно! Так в основном в Украине и делается - в конце голосования проставляются нужные фамилии и проценты. А потом по такой же схеме объявляются результаты по всей стране. Всё куплено, за все заплачено! А полиция вешает лапшу на уши народа, что они сегодня будут контролировать процесс даже с самолетов. К чему весь этот цирк, обходящийся народу в сотни миллионов бабок, которые можно было бы отдать малоимущим? Нет! Они подождут, например, в декабре повысят пенсии на 5-10 позорных гривень.А за за такие бюллетни ещё никого и никогда не посадили!
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поторопились малехо )))...потом вписали бы реальные цифирки и все Закінчилися, ще розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів - Цензор.НЕТ 3094...
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а уголовную ответственность за порчу документов такого типа нельзя ввести, что бі у макак руки тряслись при написании фамилии даже своей...
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Восток, Юго-Восток, Центр то ли Запад Украины - взятки берут и совесть свою продают за деньги везде. Где-то чуть-чуть больше, где совсем чуть-чуть меньше - в границах статистической ошибки в 2%.
Порошенко точно так же стал президентом - Фирташ дал отмашку Прохиндовскому взять деньги от Порошенко, а не от Бойки и ву а ля "однотуровый" по ВИПцене для Украины готов.
Здесь же председатель комиссии имел единодушное согласие и понимание текущей политической ситуации у членов и в итоге мы имеем с утра подписи под ведомостью в получении денег членами избирательной комиссии оформленной в виде протокола результатов голосования.
Вот только полиция или СБУ решили не рвать свои жопы ни за одну из политсил в силу неясности ситуации, шо отмечается впервые в истории современной Украины!
Браво Зеленский - прогресс налицо! Политическая наглость имеет тенденцию к снижению.
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ВаЗелин белый и пушистый при таких советниках как ворюга богдан и кровопийцы шефиры? Утопия.
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Может кто помнит в 2011г, как выглядел типичный избиратель Донбасса.
Жители Енакиева хотят царя ВИДЕО

Закінчилися, ще розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів - Цензор.НЕТ 7404
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Медведько и ко в деле... Матейченко тоже в команде, хоть и типа Народный Фронт.
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Хотят особый статус? За калючей проволокой и ров с кракодилами.
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Они там конченые ******. При чем нормальные там только те, по которым орки прошлсь в 14-м году, у кого жену или дочь изнасиловали, у кого машину забрали. Те хоть как-то приближены к реальности. Остальные там с утра до вечера смотрят Галкина по СепарТВ и слушают Русское радио. Молодежь от туда поубегала, остались одни имбецилы. Им вообще голосовать нельзя. Они не только сами себя в жопу ******* способны, но и другим на головы насрать
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗакінчилися, ще не розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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