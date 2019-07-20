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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
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Все про:агітація (122) підкуп (186) Нацполіція (7875)

 Незаконна агітація і підкуп виборців: у "день тиші" до поліції надійшло понад 570 повідомлень про порушення. ІНФОГРАФІКА

Особливо багато порушень фіксували в Київській, Одеській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Слідчими підрозділами розпочато 11 кримінальних проваджень.

Станом на 18:00 у підрозділи поліції надійшло 577 заяв і повідомлень про порушення у виборчій сфері, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зокрема, в "день тиші" найбільше повідомлень надійшло в Київській, Одеській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Переважно зазначені факти пов'язані з незаконною агітацією (396 фактів) і підкупом виборців (16 фактів).

Читайте також: Посольство України в Індії отримало нові бюлетені, голосування відбудеться без жодних змін

Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 11 фактами.

Станом на 15:00, зазначають у поліції, надійшло майже 280 заяв та повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.

Незаконна агітація і підкуп виборців: у день тиші до поліції надійшло понад 570 повідомлень про порушення 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138680
 
 
 Топ коментарі
 
- А порохоботы могут врать?
- Да, могут. Мы такие.
(С)

Бирюков
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Не голосой за ПОПу смердящую - голосуй за ПОПу сидящую!
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Петя прощай..
Петя прости..
Нам просто с тобой
Уже не по пути..
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Разница есть, я просто ещё на бумажке с мороженым пишу ,что фсё однофуйственно. Незаконна агітація і підкуп виборців: у "день тиші" до поліції надійшло понад 570 повідомлень про порушення - Цензор.НЕТ 3601
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Выбор всегда есть,нет разума у выборцев,которые за гречку покупаются
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Не забудьте завтра взять на выборы свои ручки!
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Лялька, ты чё? -- у тебя такие ножки, шо им нужны ручки? -- покежь! *)
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Посторю твой пост с твоего позволения поскольку это важно.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАВТРА ВЗЯТЬ СВОИ РУЧКИ!!!

Поскольку завтра в парламентских выборах будет участвовать партия Парашенко который способен на многое. Незаконна агітація і підкуп виборців: у "день тиші" до поліції надійшло понад 570 повідомлень про порушення - Цензор.НЕТ 9754
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Какое тебе дело до выборов в Украине немчура...Северный поток 2 достроила уже подкацапная чушка??
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Ты позоришь не только свой ник, как девушка, но и нарушаешь Правила форума! Спам - для тебя - работа над ошибками! Следующий шаг - наказание!
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і гімороїдальні свічки на вибори теж
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😁 и нюхательные соли

не, серьёзно
Там же жулики, а сейчас эти исчезающие чернила вообще не проблема

Я своей голосовала в марте и апреле, и завтра тоже своей буду
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А шо думаешь у нас в посольствах и консульствах сидят не такие? Говорят, что всегда раньше вбрасывали.

Хз, не хочу никого осуждать. В первом туре была сплошь молодь там. В вышиванках.
Во втором уже постарше.

Может, Тот, они и не собираются ничего такого делать. Но я все равно со своей ручкой.
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Чего? 😁 я просто проголосую и все
Не на баррикады иду

Но спасибо и тебе тоже
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3енелейсские вместе с МЕРТВЕТчуками--УЖЭ ПОДКУПАЮТ "выборцев " ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ ..
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https://www.youtube.com/watch?v=LXhQ_YVPXCk

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Строчи фейкомётчик
за ПЕСин пролёт-чик!
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Скажи "украинец"- ти свої нагавиці одіваєш пониз споднів
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У Санкт-Петербурзі уродженець Дагестану напав та важко поранив двох глухонімих українців.
Інцидент стався в ніч на 20 липня у вагоні метро на станції Пушкінська. 36-річний чоловік, який приїхав із Дербента, накинувся з ножем на українців, тому що ті не відповіли на його запитання, чи виходять вони на наступній станції. Першого він вдарив ножем в груди два рази, другого - один.
Про це повідомила "Фонтанка".
Інші пасажири потяга заступилися за українців, вони відібрали ніж та тримали нападника до прибуття співробітників поліції.
Постраждалих доставили в Маріїнську лікарню у важкому стані. Їм зробили операцію.
Дагестанця раніше вже судили за умисне заподіяння шкоди здоров'ю середньої тяжкості, а також застосування насильства стосовно представника влади під час виконання обов'язків. Нападника затримали, проти нього порушено кримінальну справу за статтею про умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю.

https://gazeta.ua/articles/np/_u-rosiyi-napali-na-dvoh-**********/916860
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Просто вопрос:
Какого фига они там делали?
Гриб не научил?
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ПОЯВИЛОСЬ ФОТО, КАК ДЕТИ ПОРОШЕНКО АГИТИРУЮТ ЗА ПАРТИЮ «ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ»



Незаконна агітація і підкуп виборців: у "день тиші" до поліції надійшло понад 570 повідомлень про порушення - Цензор.НЕТ 8340

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-- та хрен там, кто в Украине за националистов проголосует!
Пипл думает, шо немецкую экономику можно построить токо по китайскому варианту, но работать, как китайские добровольцы и немецкие работяги, не желает!
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Свободовцам сперва надо бы отчиститься от тех, кто помог русне оттяпать Крым и замутить Лугандон своими неуместными и несвоевременными истериками про Украинский язык в 2014. Избавиться от крикунов и провокаторов, которые, как НКВД в форме УПА, нацепили вышиванки, а по сути працуют на кремлядь. Процесса переосмысливания я в Свободе не заметил. Значит - аут.
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Стаду затюкали мозок "прохідними рейтингами", щоб стадо випадково не проголосувало за проукраїнських політиків, а голосувало лише за тих за кого треба ******** "еліті" з крадіїв та бандитів.
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На юго востоке Украины семьям металлургов дарят по 1 штуке,чтобы за 1 как на каждом столбу и поздравляют с Днём Металлургов и главное, что это никому не надо Незаконна агітація і підкуп виборців: у "день тиші" до поліції надійшло понад 570 повідомлень про порушення - Цензор.НЕТ 6558
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Жаль,что многие не поддерживают Михо...
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..Міхо вирішив підіграти ..Зе !?.

То навіщо було заварювати кашу з виборами ?.
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ВАМ ЭТО ГО МАЛО ??
.
Что бы ПРОЗРЕТЬ ??!
.
50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти ком
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Ничего в нашей жизни не поменяется ,будут те же или их кумовья Хуже будет если над нами будет ещё стоять Московия
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Уверен, народ Украины завтра сделает достойный и ответственный выбор. Ночь впереди, думай те.
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Я не уверен - слишком много грязи накопилос и она просочилась даже в Слугу, как раньше просачивалась в Батькивщину - но очень хотел бы этого.
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Петя прощай..
Петя прости..
Нам просто с тобой
Уже не по пути..
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-- шо, опять Пэтю переизбирают? -- а нихто ж не знал!
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Петя вали
и прощевай -
или беги
или сиди.
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Незаконная агитация и подкуп избирателей: в "день тишины"

И тишина на белом свете, тишина!
А я иду и размышляю не спеша:
То ли стать мне президентом США,
То ли взять да и окончить ВПШ?
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Ты не смеши
и не флуди
с наколкой "ПЕСя"
на груди.
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но лучше нормальных выбрать людей!
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Успокойтесь!Хуже уже не будет!Не определившимся-сочувствую-шанс может и единственный может и не вернуться скоро!
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Почему же не будет хуже? ЧТо за бред для лохтората. Хуже очень даже может быть, и легко, и намного хуже.
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гірше? януковоща пережили і то переживем
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100%
Так шо пройдём и проголосуем чтобы не вкинули за нас
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Чужинці

https://t.co/czKqYUk1h4

Батько Шефіра мочіл бєндєровцев. Про це сам Шефір розказав в інтерв'ю.
Уявіть, все дитинство він думав, що його батя - герой. А потім прішол етот ваш Майдан со своїм бандерой і сказав, що батя його - покидьок і мразь. Як він після такого може відноситись до України?
До речі, сопля зелена теж з чекістської сім'ї - дєдушка із криворізьких мусорів. Теж встиг прислужитися Москві.
Тепер воно буде мочіть бєндєровцев, вже захопивши владу в Україні. Тільки вони це будуть робити хитро. Відміняти мову, відміняти квоти на українську музику, відміняти парад на День Незалежності, знищувати бойовий дух національних сил, повертати російську недокультуру в Україні. Українська церква їх теж не цікавить, бо вони нав'язують свою мораль з гиги над термосом. Історична правда їм гидка, бо їхні предки в ній були злочинцями.

Це чужинці, що скористалися нашим важким становищем під час війни і захопили владу.
Повторюю: це чужинці.
А тому ці чужинці можуть спиратися тільки на лівацькі гасла - отнять і подєліть, раздать народу, кинуть подачку люмпену та очолювати настрої хамів. Тільки в зденаціоналізованому суспільстві чужинці можуть сховатися. Не тому, що вони погані люди, а тому, що тільки так вони мають можливість не приймати правила суспільства, серед якого живуть і заробляють.
Отож наразі ми опинилися в дуже небезпечній ситуації. Ця тля буде роз'їдати нашу Україну, але непомітно. Телевізійні канали в їхніх руках, тож правда буде їхня. Роздивитися небезпеку, щоб почати реагувати, буде дуже важко. І найбільшим досягненням буде, якщо просто не проскочимо момент, коли стало пізно.
Незаконна агітація і підкуп виборців: у "день тиші" до поліції надійшло понад 570 повідомлень про порушення - Цензор.НЕТ 3082
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Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко пребывает в «абсолютном диалоге» с главой политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в прямом эфире

«Петр Алексеевич [Порошенко] с экранов телевизоров говорит очень правильные вещи: ЕС, НАТО и так далее. Но я точно знаю, что они в абсолютном диалоге с Медведчуком, они общаются по вечерам, координируются и будут это делать дальше. К сожалению, это правда, и в этом есть большая угроза» - сказал Гройсман.
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А про Петю который пришёл 27 февраля (!) к лидерам Майдана и сказал что раз его 5 канал освещал Майдан, то они обязаны ему отдать должность вице-премьера для Гройсмана

Там зашкварились реально все
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Сколько ты ещё будет кудахтать про Петю с Германий?? Сбежала в Германию и кудахтает там про Петю... Про свою фрау Рибентроп кудахтай, какое ты дезертирша имеешь отношение к Украине вообще...
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А чего ты так про Петра возбуждаешься? Только за то, что он с допроса убежал в Европу, где его никто не приглашал и просидел на галерке в Европарламенте, его уже можно смело задерживать и цеплять наручниками к батарее, чтобы не смылся на следующий допрос!
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Может им в канхветы какой-то петро-возбудитель добавляют...
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Видимо, возбудитель на голодный желудок дает только побочные эффекты - истерику, а потом тихое помешательство! Незаконна агітація і підкуп виборців: у "день тиші" до поліції надійшло понад 570 повідомлень про порушення - Цензор.НЕТ 2344
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Лапала - это поварёнок пригожинский. Работает оно тут на благо вяликой раиси.
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Грося ще й не таке ляпне, аби вислужитися перед Зе. Він із ним точно «в абсолютному діалозі».
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В нас за Конституцією прем'єр-міністр хіба вислужується перед президентом? Ні. В нас міцно побудована за 5 років потужних рехворм поважним державо-будівельником демократична держава, з незалежними гілками влади і такими ж незалежними державними інститутами.
То ви схоже про царську кацапію щось вигадуєтє. А наш шановний прем'єр-міністр Володимир Борисович, призначений шановним Петром Олексійовичем, вже який рік демонструє всьому світу, як треба ефективно керувати державами.
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Все время мучайся с выбором. Но выбрала судьба. Голосовать не буду. В принципе не могу.
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Если завтра в ВР, подавляющим большинством не пройдут национальные патриоты -- на Украине можно смело ставить крестик, сверху нолик и печать на букву "П" -- капэць.
-- не такой нации на карте и на глобусе...
Аминь!
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полностью согласен. Хохлы малороссы со своим СЛугой УРода и Жопопоблоком сделают реальную Малоросиию под радостные визги 73% ЗЕбилов малороссов
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То вйо......поцреоти хренові ..!..А то достали своїм *скавчанням *
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знаю шо ты за националистов, обьясни: почему в западных регионах такая большая поддержка у мародера, погубившего сотни украинских бойцов в котлах?

ведь в подавляющем большинстве это были жители западных регионов

неужели их матеря, жены, отцы, деды........... не понимают, шо последнюю разрешительную подпись на все военные действия в АТО ставил Верховный главнокомандующий ВСУ

а зная отношение евреев к националистам, я далеко не уверен в случайных ошибках высшего руководства ВСУ которые привели к Иловайскому и Дебальцевскому котлам

все эти его патриотические пиар спичи - циничная брехня рассчитанная на лохов
ну, не может президент страны, а тем более патриот, ехать на отдых на Мальдивы, в то время как в его стране на войне погибают украинские бойцы

в любой цивилизованной стране с случае фарс мажорных обстоятельств президент стрaны всегда выезжает на место проиcшествия, шобы быть вместе с народом в трудную минуту

Парашенко, его пизнес партнерам, олигархам..........................не нужно в идти ЕС, там они так жить не будут, как тут

а живут они тут так благодаря коррупции которой в ЕС - нет!!!

стратегия Парашенко вернуться к Расеи в которой такая же коррупция как и у нас, а кроме того там законсервированный на время его бизнес и огромный рынок реализации продукции

поэтому Парашенко за 5 лет ничего не сделал для того, шобы побороть коррупцию имея для этого все возможности, в том числе провластную каолицию в ВР

вернуться к Расеи, в теперешней Украине, можно только если разворовать страну посредством своих пизнес партнеров

таким образом вызвав разочарование в Америке и ЕС от безуспешности поддержки Украины, в условиях постоянных финансовых вливаний

и тогда Парашенко обьявит: ввиду отказа Америки и ЕС в финансовой поддержке у нашей страны не остается других шансов, кроме как возвратиться к союзу с Расеей

в результате этого Украина потеряет Независимость, простой народ окажется в ни сравнимо большей нищете чем сейчас

а выиграют от этого: Парашенко, его пизнес партнеры, олигархи

Парашенко во власти ради продвижения своего бизнеса и увеличения капитала.
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Что ещё не имеет права делать президент страны, ведущей гибридную войну с соседней страной? Есть, спать, ходить в туалет? О «коррумпированном мародёре» расскажи журналу Forbes, по данным которого личное состояние Порошенко за период президентства уменьшилось вдвое, с полутора миллиардов до $858 млн, - в результате чего он ещё в 2017 году вылетел из списка десяти богатейших людей Украины. Или топ-менеджерам Европейской бизнес-ассоциации («В первом полугодии 2017 года индекс инвестиционной привлекательности Украины вышел из отрицательной плоскости и впервые после 2011 года превысил 3 балла, составив 3,15 балла по 5-балльной шкале»). Или британскому аналитическому агентству «Чатем-Хауз» («За 4 года в Украине сделано больше реформ, чем за предыдущие 22»). Или экс-послу США в Украине Джону Хеpбсту и Атлантическому совету («В течение первых двух лет пребывания Петра Порошенко на посту президента Украина перешла от дискреционного ценообразования к рыночным ценам на продажу природного газа, сократив дефицит государственного бюджета на $8 млрд в год и устранив основной источник коррупции в стране»). В Индексе восприятия коррупции Transparency International Украина при Порошенко поднялась за 5 лет на 24 позиции, перейдя из 144-й рейтинговой группы (2013) в 120-ю (2018). Согласно оценке МВФ, ВВП Украины по паритету покупательной способности на душу населения в 2018 году достиг $9210, продолжает расти и к 2023 году увеличится до $12 260 - показателя, сопоставимого с сегодняшним ВВП по ППС Бразилии, Сербии и Китая. В 2018 году Украина вышла на ШЕСТОЕ место в мире из 85 по лёгкости ведения корпоративного бизнеса в глобальном рейтинге The Compliance Complexity Index, поднялась с 84-го на 43-е место в глобальном рейтинге простоты уплаты налогов Paying Taxes, достигла 64-го места из 128 в мировом рейтинге социального прогресса Social Progress Index. В мировом рейтинге престижа паспортов Passport Index 2019 украинский паспорт занимает 25-е место (российский - 38-е). По состоянию на июль 2019 года номинальный ВВП Украины растёт 16 кварталов подряд - +2,4% (2016), +2,5% (2017), +3,1% (2018). Вооружённые силы Украины, к началу 2014 года де-факто переставшие существовать, к концу президентской каденции Порошенко вышли на 29-е место в мире, 8-е место в Европе и 2-е место в Восточной Европе (после Польши, без учёта РФ) в мировом рейтинге Global Firepower 2019. Складываем, вычитаем, делаем выводы.
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В лесу раздавался бубен ПОПуаса,
М*дак собирал на шабаш петерасов.
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Это был процесс, а не внезапность! ...зря только барахтались...
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Нет там патриотов, есть только продажные националисты.
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"Черные человечки" - Господа реваншисты, "русского мира" не будет! Ваши намерения закончатся для вас больницами и моргами. Восток Украины уже не тот. Реванш не пройдет!

https://www.youtube.com/watch?v=***********

Незаконна агітація і підкуп виборців: у "день тиші" до поліції надійшло понад 570 повідомлень про порушення - Цензор.НЕТ 9717
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То есть -- внутренний конфликт... -- бессмысленный и беспощадный...
А Надо Хунту! -- осмысленную и по Закону!
...но шо-то верится с трудом -- и в то, и в другое...
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День последних буйных плясок ПОПуасов ради гнидки в ПЕСиной шкурке.
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ВАМ ЭТО ГО МАЛО ??
.
Что бы ПРОЗРЕТЬ ??!
.
50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти ..
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Уже 22 07 2019г. Украинцы уже проснутся малороссами в Малороссии в смартфоне и им будет очень не смешно. Разве что веселится будут неукринские слуги клоунам при власти и без неё
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Не наравится Слуга - выбери Батькивщину и спи спокойно.

А eсли за Барыгу - значит за дерибан - значит за ослабление Украины под псевдопатриотическую стрекотню ПОПуасов - значит за Пуйло.
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oleg Чому не буде гірше?А тому,що основним для виборця було ваизначити-хто на чийому боці.Як завжди допомогло "Що у тверезого на умі, то в п'яного на язиці, так би мовити словами Тет Чор про те, що, коли Мед виступатиме з правильними гаслами, то вони не відкидають можливості співпраці з ним." От і стало зрозумілим-по один бік барикад опинилися(завуальовано) Пу, його Мед і Пор.Хто після такого висновку наступатиме на граблі соевих всередині?

А у всіх зовнішніх конфігураціях для України-західний світ не бажає посилення впливів Росії і не в його інтересі занепад України.
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Интересно куда в понедельник граждане Украины затянут Украинский народ,в сторону Таёжного союза или в ЕС пойдём вместе одним народом? Незаконна агітація і підкуп виборців: у "день тиші" до поліції надійшло понад 570 повідомлень про порушення - Цензор.НЕТ 6755
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Слабенькое государство наше правда? ГНИЛЬЦА В НАРОДЕ МНОГО ПОТОМУ ВСЕ И ЛЕЗУТ СЮДА В УКРАИНУ. МОСКОВСКАЯ ОРДА ЗА СТОЛЕТИЯ ЧАСТЬ ХОРОШЕГО НАРОДА УКРАИНЫ ПЕРЕДЕЛАЛА НА ПРОДАЖНЫХ ОСОБЕЙ,А ПРЕДАТЕЛЕЙ НИГДЕ НЕ ЛЮБЯТ И В УДОБНЫЙ МОМЕНТ НАПОМНЯТ.ИХ СУЩНОСТЬ.Незаконна агітація і підкуп виборців: у "день тиші" до поліції надійшло понад 570 повідомлень про порушення - Цензор.НЕТ 1699.
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Если пройдет на патриотизме игрец
То в Украине будет не ЕС, а ПЕСдец.
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Цензор.НЕТФотоПодіїНезаконна агітація і підкуп виборців: у "день тиші" до поліції надійшло понад 570 повідомлень про порушення. ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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