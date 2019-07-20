 Незаконна агітація і підкуп виборців: у "день тиші" до поліції надійшло понад 570 повідомлень про порушення. ІНФОГРАФІКА

Станом на 18:00 у підрозділи поліції надійшло 577 заяв і повідомлень про порушення у виборчій сфері, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Зокрема, в "день тиші" найбільше повідомлень надійшло в Київській, Одеській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Переважно зазначені факти пов'язані з незаконною агітацією (396 фактів) і підкупом виборців (16 фактів).
Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 11 фактами.
Станом на 15:00, зазначають у поліції, надійшло майже 280 заяв та повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАВТРА ВЗЯТЬ СВОИ РУЧКИ!!!
Поскольку завтра в парламентских выборах будет участвовать партия Парашенко который способен на многое.
не, серьёзно
Там же жулики, а сейчас эти исчезающие чернила вообще не проблема
Я своей голосовала в марте и апреле, и завтра тоже своей буду
Хз, не хочу никого осуждать. В первом туре была сплошь молодь там. В вышиванках.
Во втором уже постарше.
Может, Тот, они и не собираются ничего такого делать. Но я все равно со своей ручкой.
Не на баррикады иду
Но спасибо и тебе тоже
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https://www.youtube.com/watch?v=LXhQ_YVPXCk
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за ПЕСин пролёт-чик!
Інцидент стався в ніч на 20 липня у вагоні метро на станції Пушкінська. 36-річний чоловік, який приїхав із Дербента, накинувся з ножем на українців, тому що ті не відповіли на його запитання, чи виходять вони на наступній станції. Першого він вдарив ножем в груди два рази, другого - один.
Про це повідомила "Фонтанка".
Інші пасажири потяга заступилися за українців, вони відібрали ніж та тримали нападника до прибуття співробітників поліції.
Постраждалих доставили в Маріїнську лікарню у важкому стані. Їм зробили операцію.
Дагестанця раніше вже судили за умисне заподіяння шкоди здоров'ю середньої тяжкості, а також застосування насильства стосовно представника влади під час виконання обов'язків. Нападника затримали, проти нього порушено кримінальну справу за статтею про умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю.
https://gazeta.ua/articles/np/_u-rosiyi-napali-na-dvoh-**********/916860
Какого фига они там делали?
Гриб не научил?
Пипл думает, шо немецкую экономику можно построить токо по китайскому варианту, но работать, как китайские добровольцы и немецкие работяги, не желает!
То навіщо було заварювати кашу з виборами ?.
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Что бы ПРОЗРЕТЬ ??!
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50 днів Зеленського в досягненнях
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.
БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад
ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.
СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти ком
Петя прости..
Нам просто с тобой
Уже не по пути..
и прощевай -
или беги
или сиди.
И тишина на белом свете, тишина!
А я иду и размышляю не спеша:
То ли стать мне президентом США,
То ли взять да и окончить ВПШ?
и не флуди
с наколкой "ПЕСя"
на груди.
Так шо пройдём и проголосуем чтобы не вкинули за нас
https://t.co/czKqYUk1h4
Батько Шефіра мочіл бєндєровцев. Про це сам Шефір розказав в інтерв'ю.
Уявіть, все дитинство він думав, що його батя - герой. А потім прішол етот ваш Майдан со своїм бандерой і сказав, що батя його - покидьок і мразь. Як він після такого може відноситись до України?
До речі, сопля зелена теж з чекістської сім'ї - дєдушка із криворізьких мусорів. Теж встиг прислужитися Москві.
Тепер воно буде мочіть бєндєровцев, вже захопивши владу в Україні. Тільки вони це будуть робити хитро. Відміняти мову, відміняти квоти на українську музику, відміняти парад на День Незалежності, знищувати бойовий дух національних сил, повертати російську недокультуру в Україні. Українська церква їх теж не цікавить, бо вони нав'язують свою мораль з гиги над термосом. Історична правда їм гидка, бо їхні предки в ній були злочинцями.
Це чужинці, що скористалися нашим важким становищем під час війни і захопили владу.
Повторюю: це чужинці.
А тому ці чужинці можуть спиратися тільки на лівацькі гасла - отнять і подєліть, раздать народу, кинуть подачку люмпену та очолювати настрої хамів. Тільки в зденаціоналізованому суспільстві чужинці можуть сховатися. Не тому, що вони погані люди, а тому, що тільки так вони мають можливість не приймати правила суспільства, серед якого живуть і заробляють.
Отож наразі ми опинилися в дуже небезпечній ситуації. Ця тля буде роз'їдати нашу Україну, але непомітно. Телевізійні канали в їхніх руках, тож правда буде їхня. Роздивитися небезпеку, щоб почати реагувати, буде дуже важко. І найбільшим досягненням буде, якщо просто не проскочимо момент, коли стало пізно.
«Петр Алексеевич [Порошенко] с экранов телевизоров говорит очень правильные вещи: ЕС, НАТО и так далее. Но я точно знаю, что они в абсолютном диалоге с Медведчуком, они общаются по вечерам, координируются и будут это делать дальше. К сожалению, это правда, и в этом есть большая угроза» - сказал Гройсман.
Там зашкварились реально все
То ви схоже про царську кацапію щось вигадуєтє. А наш шановний прем'єр-міністр Володимир Борисович, призначений шановним Петром Олексійовичем, вже який рік демонструє всьому світу, як треба ефективно керувати державами.
-- не такой нации на карте и на глобусе...
Аминь!
ведь в подавляющем большинстве это были жители западных регионов
неужели их матеря, жены, отцы, деды........... не понимают, шо последнюю разрешительную подпись на все военные действия в АТО ставил Верховный главнокомандующий ВСУ
а зная отношение евреев к националистам, я далеко не уверен в случайных ошибках высшего руководства ВСУ которые привели к Иловайскому и Дебальцевскому котлам
все эти его патриотические пиар спичи - циничная брехня рассчитанная на лохов
ну, не может президент страны, а тем более патриот, ехать на отдых на Мальдивы, в то время как в его стране на войне погибают украинские бойцы
в любой цивилизованной стране с случае фарс мажорных обстоятельств президент стрaны всегда выезжает на место проиcшествия, шобы быть вместе с народом в трудную минуту
Парашенко, его пизнес партнерам, олигархам..........................не нужно в идти ЕС, там они так жить не будут, как тут
а живут они тут так благодаря коррупции которой в ЕС - нет!!!
стратегия Парашенко вернуться к Расеи в которой такая же коррупция как и у нас, а кроме того там законсервированный на время его бизнес и огромный рынок реализации продукции
поэтому Парашенко за 5 лет ничего не сделал для того, шобы побороть коррупцию имея для этого все возможности, в том числе провластную каолицию в ВР
вернуться к Расеи, в теперешней Украине, можно только если разворовать страну посредством своих пизнес партнеров
таким образом вызвав разочарование в Америке и ЕС от безуспешности поддержки Украины, в условиях постоянных финансовых вливаний
и тогда Парашенко обьявит: ввиду отказа Америки и ЕС в финансовой поддержке у нашей страны не остается других шансов, кроме как возвратиться к союзу с Расеей
в результате этого Украина потеряет Независимость, простой народ окажется в ни сравнимо большей нищете чем сейчас
а выиграют от этого: Парашенко, его пизнес партнеры, олигархи
Парашенко во власти ради продвижения своего бизнеса и увеличения капитала.
М*дак собирал на шабаш петерасов.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
А Надо Хунту! -- осмысленную и по Закону!
...но шо-то верится с трудом -- и в то, и в другое...
.
Что бы ПРОЗРЕТЬ ??!
.
50 днів Зеленського в досягненнях
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.
БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад
ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.
СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти ..
А eсли за Барыгу - значит за дерибан - значит за ослабление Украины под псевдопатриотическую стрекотню ПОПуасов - значит за Пуйло.
А у всіх зовнішніх конфігураціях для України-західний світ не бажає посилення впливів Росії і не в його інтересі занепад України.
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То в Украине будет не ЕС, а ПЕСдец.