 Незаконна агітація і підкуп виборців: у "день тиші" до поліції надійшло понад 570 повідомлень про порушення. ІНФОГРАФІКА

Станом на 18:00 у підрозділи поліції надійшло 577 заяв і повідомлень про порушення у виборчій сфері, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зокрема, в "день тиші" найбільше повідомлень надійшло в Київській, Одеській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Переважно зазначені факти пов'язані з незаконною агітацією (396 фактів) і підкупом виборців (16 фактів).

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Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 11 фактами.

Станом на 15:00, зазначають у поліції, надійшло майже 280 заяв та повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.