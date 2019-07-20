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Все про:меморіал (56) Нова Каховка (6) ОДА (631) Ян Осока (722) 57 окрема мотопіхотна бригада (48)

 Меморіал загиблим воїнам 57-ї окремої мотопіхотної бригади відкрили в Новій Каховці. ФОТОрепортаж

У Новій Каховці Херсонської області відбулося урочисте відкриття меморіалу на честь загиблих військовослужбовців 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Про це йдеться на офіційному сайті Херсонської обласної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"91 герой віддав своє життя за те, щоб ми сьогодні під прапором України співали гімн. Пам'ять про загиблих назавжди залишиться в серцях українців. Хочу звернутися до кожного військовослужбовця. Докладімо усіх зусиль для того, щоб список загиблих більше не продовжувався, щоб ми перемогли ворога, а війна відійшла в історію", - звернувся до присутніх очільник обласної державної адміністрації Юрій Гусєв.

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Командир бригади полковник Анатолій Мішанчук зазначив, що меморіал є символом невичерпної мужності і нагадуватиме, що ніхто з тих, хто поклав життя за незалежність, не буде забутий.

Зазначимо, що 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка - військове з'єднання Збройних сил України, підпорядковане оперативному командуванню "Південь". Бригаду сформовано у 2014 році на базі 1-ї спеціальної бригади територіальної оборони в Кропивницькому. 14 лютого 2018 року було повідомлено, що до літа 2018-го штаб бригади буде переміщено в Нову Каховку. 5 травня 2018 року відбулася урочиста церемонія зустрічі бригади в Новій Каховці.

6 травня 2019 року бригада отримала почесну назву на честь Костя Гордієнка - кошового отамана Запорізької Січі в XVIII столітті.

Меморіал загиблим воїнам 57-ї окремої мотопіхотної бригади відкрили в Новій Каховці 01

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Меморіал загиблим воїнам 57-ї окремої мотопіхотної бригади відкрили в Новій Каховці 02
Меморіал загиблим воїнам 57-ї окремої мотопіхотної бригади відкрили в Новій Каховці 03
Меморіал загиблим воїнам 57-ї окремої мотопіхотної бригади відкрили в Новій Каховці 04
Фото: khoda.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138679
 
   
 Топ коментарі
 
Героям слава! И память вечная. Жалко хлопцев.
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Слава Героям і вічна пам'ять і шана загиблим за Україну!

Герої не вмирають!
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Героям слава! И память вечная. Жалко хлопцев.
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Данные откуда? Вам не совестно? Ну вспомните, наприклад, если не о том, что у Вас, так понимаю, отсутствует, то о дне тишины перед выборами.
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А чего Порошенко не приехал
Как перестал был президентом, так даже перестал изображать интерес к погибшим воинам

Причём это же все 2014-2018 годы, у Пети вообще никакой ответственности перед семьями погибших и их выжившими товарищами?
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Чмошное твоё соевое недоразумение
Которое ни капли ни несёт ответственности за все произошедшее
За то как живут семьи погибших
Что на протезы выжившим приходится собирать волонтерам
И которое после того как его не выбрали вообще перестало делать даже вид что это его хоть как-то волнует

Чмошные те, которые упорно делают вид, что государство не несёт никакой ответственности перед своими воинам

Что не было никаких военных просчетов, ошибок и намеренных сливов с украинской стороны. Которые завтра отправят в котлы в несколько раз больше, и ничего у них не дрогнет.
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кому що.... а москальська сволота далі за своє Мемориал погибшим воинам 57-й отдельной мотопехотной бригады открыли в Новой Каховке - Цензор.НЕТ 8371
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Погибшим кохфетки не втюхаешь.
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а хто тобі втюхав дві шістки у нік?
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Герои не умирают , они уходят в небо .......Слезы на глазах .
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Слава Героям і вічна пам'ять і шана загиблим за Україну!

Герої не вмирають!
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Україні не вистачає трактористів. Аграрії склали список найзатребуваніших професій...зам спикера Медведчук войну закончит и будут трактористы , ему Украинская армия не нужна,так ему в Кремле сказали Мемориал погибшим воинам 57-й отдельной мотопехотной бригады открыли в Новой Каховке - Цензор.НЕТ 2948
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скільки зеробобів було на урочисті?
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Слишком туго вроде нашым Героям мемориялы устанавливать не стоит.По интервью Медведчука в Стратсбурзе где совменстно с ним находился и Порошенко прямо было сказано что они пролив войны а за примирение да только эти заявления они сделали после того когда ***** разрешило давать гражданство любому уроду из украинским паспортом.А на териториях где 99 процентов пособствоволи сепаратистам и возьмут гражданство кацапии и проведут референдум как територии с особым статусом где все 108 процентов проголосуют ЗА присоедине
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P.S ...к кацапии.А всю эту поляну для шабаша и подготовила порошенковская власть.
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Её готовила Московия раньше,а когда стали умирать тысячи,кремлёвский Фюрер обхезился,когда увидел что украинский народ и граждане Украины стали более дружелюбны и едины.
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На сколько умны мы будет видно через неделю после выборов.Но думаю,хоть я и украинец-националист,тупее народа в мире не существует.Нам ярьмо на шее милее лишь не ничего самим не делать.
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Твой вопрос с головой выдаёт в тебе козломордого ватника, каларадского навозного жука и холуя *****. Поэтому как говорят у нас на Печерске - оривидерчи, валенок лыковый.
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А кого от Украины официально пригласили в Страсбург?Ведь там оказался Медведчук а Порошенко сидел только в ложе наблюдателей.
То-есть тот кто нас возращает в кацапию оказался официальным предстваителем который должен был сидеть пожизненно сейчас представляет Украину а Зеленский не создает ни писка.
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это был мыролюбно реформистский план свиновальца.
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А знаете,мне стыдно слушать об паршивых телеканалах купленных олигархами которые работают исключительно на них и несут всякую гадость.
Да только посмотрите на это трезво и из другой стороны.Эти телеканалы освещают то что прикажут им ихние владельцы.Так при чем здесь гонение на телеканалы когда их владельцы чуствувуют себя волькотно если даже напрямую заявлят что хотят сдать Украину кацапии.Самое большое что сделает наше СБУ и власть это проведут обыски на телестудиях и в лучшем случае снимут руководителя телеканала а заказчику и владельцу все будет *****.
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Взамен традиционных ленининых у Украины есть для памятников .
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Не твое дело бульбаш иди целуй дупу бацьке
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоМеморіал загиблим воїнам 57-ї окремої мотопіхотної бригади відкрили в Новій Каховці. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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