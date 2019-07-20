 Меморіал загиблим воїнам 57-ї окремої мотопіхотної бригади відкрили в Новій Каховці. ФОТОрепортаж

Про це йдеться на офіційному сайті Херсонської обласної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.
"91 герой віддав своє життя за те, щоб ми сьогодні під прапором України співали гімн. Пам'ять про загиблих назавжди залишиться в серцях українців. Хочу звернутися до кожного військовослужбовця. Докладімо усіх зусиль для того, щоб список загиблих більше не продовжувався, щоб ми перемогли ворога, а війна відійшла в історію", - звернувся до присутніх очільник обласної державної адміністрації Юрій Гусєв.
Командир бригади полковник Анатолій Мішанчук зазначив, що меморіал є символом невичерпної мужності і нагадуватиме, що ніхто з тих, хто поклав життя за незалежність, не буде забутий.
Зазначимо, що 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка - військове з'єднання Збройних сил України, підпорядковане оперативному командуванню "Південь". Бригаду сформовано у 2014 році на базі 1-ї спеціальної бригади територіальної оборони в Кропивницькому. 14 лютого 2018 року було повідомлено, що до літа 2018-го штаб бригади буде переміщено в Нову Каховку. 5 травня 2018 року відбулася урочиста церемонія зустрічі бригади в Новій Каховці.
6 травня 2019 року бригада отримала почесну назву на честь Костя Гордієнка - кошового отамана Запорізької Січі в XVIII столітті.
Как перестал был президентом, так даже перестал изображать интерес к погибшим воинам
Причём это же все 2014-2018 годы, у Пети вообще никакой ответственности перед семьями погибших и их выжившими товарищами?
Которое ни капли ни несёт ответственности за все произошедшее
За то как живут семьи погибших
Что на протезы выжившим приходится собирать волонтерам
И которое после того как его не выбрали вообще перестало делать даже вид что это его хоть как-то волнует
Чмошные те, которые упорно делают вид, что государство не несёт никакой ответственности перед своими воинам
Что не было никаких военных просчетов, ошибок и намеренных сливов с украинской стороны. Которые завтра отправят в котлы в несколько раз больше, и ничего у них не дрогнет.
Герої не вмирають!
То-есть тот кто нас возращает в кацапию оказался официальным предстваителем который должен был сидеть пожизненно сейчас представляет Украину а Зеленский не создает ни писка.
Да только посмотрите на это трезво и из другой стороны.Эти телеканалы освещают то что прикажут им ихние владельцы.Так при чем здесь гонение на телеканалы когда их владельцы чуствувуют себя волькотно если даже напрямую заявлят что хотят сдать Украину кацапии.Самое большое что сделает наше СБУ и власть это проведут обыски на телестудиях и в лучшем случае снимут руководителя телеканала а заказчику и владельцу все будет *****.