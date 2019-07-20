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 Бійця 24-ї ОМБр Олександра Бардалима проведуть в останню путь на Черкащині. ФОТО

У Корсуні-Шевченківському Черкаської області 21 липня відбудеться церемонія прощання з Олександром Бардалимом (позивний Бармалей), загиблим 19 липня на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, захід розпочнеться о 12:00 за адресою: вул. Карбишева, 9.

Після відспівування відбудеться прощальна хода і чин поховання на кладовищі за інтернатом.

Читайте також: У 24-й бригаді повідомили обставини нападу російської розвідгрупи і загибелі українських воїнів Романа Джерелейка і Олександра Бардалима

Олександр Володимирович Бардалим народився 13 лютого 1986 року. На фронті перебував із 2015 року, спочатку проходив службу за мобілізацією, потім підписав контракт.

Служив старшиною, командиром взводу 3-го окремого мотопіхотного батальйону 24-ї окремої механізованої бригади. Загинув 19 липня в районі міста Мар'їнка Донецької області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ під час спроби евакуації пораненого перед тим побратима Романа Джерелейка, який пізніше помер у лікарні міста Курахове.

У Героя залишилася дружина і син.

Бійця 24-ї ОМБр Олександра Бардалима проведуть в останню путь на Черкащині 01

Дивіться також: Український воїн Богдан Бігус загинув 18 липня під час виконання бойового завдання в зоні ООС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138676
 
 
 Топ коментарі
 
Спи спокійно, Воїне..
Вічна пам'ять.
Земля пухом..
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Спи спокійно, Воїне..
Вічна пам'ять.
Земля пухом..
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Вічна пам'ять Герою, царство небесне, щирі співчуття його родині. Йдуть наші соколики у вічність, сльози та сум і ні кінця, ні краю...
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Может и цинично? -- но я надеюсь, что когда, зелёные человечки, внешнюю Войну закруглят по договорке -- то она перейдёт во внутренюю... -- там с десяток уродов надо будет грохнуть, всего.
...и ЧП с ВП для остальных ввести на всей территории -- года на два.
-- и жертв будет в разы меньше!
*****! -- а, ведь это уже мои внуки гибнут... -- считая от Афгана.
Вечная Память Героям Украины!
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Сидел бы лучше парень дома с ребенком и женой и здесь на сайте воинственно-патриотические посты строчил как местные патриты то был бы жив Бойца 24-й ОМБр Александра Бардалыма проводят в последний путь на Черкасщине - Цензор.НЕТ 5066
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А сколько бы русни сейчас не ели черви если бы они дома сидели.
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Хоть бы в эту новость не лез,казламордая падаоь.
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Якщо б він був **********, то сів би в Сухий Суперджет, потім поскакав би "козликом" по злітній смузі, і в кінці з сухого "хрустика" став би мокрим.
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пока тренинг. есть сегодняшний, совсем свежий джет.
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Спочивай спокійно, Воїне.

Співчуття родині.
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Дговорится с Россией не получится до тех пор пока она не распадется на 100500 кусков, которые начнут воевать между собой. Думать по другому-опасная иллюзия.
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Цензор.НЕТФотоПодіїБійця 24-ї ОМБр Олександра Бардалима проведуть в останню путь на Черкащині. ФОТО
 
 
 
 
 
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