 Бійця 24-ї ОМБр Олександра Бардалима проведуть в останню путь на Черкащині. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, захід розпочнеться о 12:00 за адресою: вул. Карбишева, 9.

Після відспівування відбудеться прощальна хода і чин поховання на кладовищі за інтернатом.

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Олександр Володимирович Бардалим народився 13 лютого 1986 року. На фронті перебував із 2015 року, спочатку проходив службу за мобілізацією, потім підписав контракт.

Служив старшиною, командиром взводу 3-го окремого мотопіхотного батальйону 24-ї окремої механізованої бригади. Загинув 19 липня в районі міста Мар'їнка Донецької області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ під час спроби евакуації пораненого перед тим побратима Романа Джерелейка, який пізніше помер у лікарні міста Курахове.

У Героя залишилася дружина і син.

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