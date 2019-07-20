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Все про:ДТП (2408) Нацполіція (7875) Харківщина (748)

 Лобове зіткнення дорогою на виклик: в Ізюмі Харківської області двох поліцейських госпіталізували у важкому стані. ФОТО

Службовий автомобіль поліції потрапив у ДТП на околиці Ізюма. Він лоб у лоб зіткнувся з автомобілем Ford, який не пропустив авто поліцейських. Водій і троє пасажирів автомобіля Ford госпіталізації не потребували.

Повідомлення про ДТП надійшло в поліцію о 14:45, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківщини.

"Попередньо встановлено, що екіпаж у складі двох співробітників поліції їхав на виклик автомобілем з увімкненими проблисковими маячками. Назустріч йому з Харкова автодорогою "Київ-Харків-Довжанський" рухався автомобіль Ford, який не пропустив поліцейське авто, унаслідок чого сталося лобове зіткнення", - сказано в повідомленні поліції.

Двох поліцейських доставили в центральну міську лікарню Ізюма. Водій і троє пасажирів автомобіля Ford теж звернулися до медиків. Їм надали першу допомогу і відправили додому.

"Наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин аварії", - підсумували в поліції.

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Лобове зіткнення дорогою на виклик: в Ізюмі Харківської області двох поліцейських госпіталізували у важкому стані 01
Лобове зіткнення дорогою на виклик: в Ізюмі Харківської області двох поліцейських госпіталізували у важкому стані 02
Лобове зіткнення дорогою на виклик: в Ізюмі Харківської області двох поліцейських госпіталізували у важкому стані 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138671
 
   
 Топ коментарі
 
А нічого ,що в правилаз сказано:використовувати право першечергового проїзду можна тільки тоді,коли це не становить загрози для інших учасників руху????? Знаючи манеру понтів вискакувати на зустрічну перед самим носом,а не завчасно,я не дивуюся....
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Дорога -то широкая,разъехаться есть где.Из Харькова дорога главная.Мусора быковали..
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Кого Ви слухаєте, які мігалки, які копи, це місцеві п'янь ментовська! Їх в лікарню забрали щоб не було видно що вони п'янючі.
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просто мертвецько п'яні були, ніякого виклику на якій вони спішили просто не було!
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п'яні та не пристібнуті, на зустрічній смузі не змогли розминутись з автівкою і тупо влупились в неї в лоб
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Ну чого? Може агітаторів Порошенка їхали ловити. Це зараз по всій країні робиться.
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Слуг Уродов ловили.
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не пропустившим авто полицейских ..... на встречке Лобове зіткнення дорогою на виклик: в Ізюмі Харківської області двох поліцейських госпіталізували у важкому стані - Цензор.НЕТ 760



во дают, они представили себя крутой тачкой в смартфоне -

каждый день наблюдаю в метро зомби играющих в такие тачки
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На жаль, ми все глибше занурюємось у якусь фантасмагорію. Одне тішить, що після найстрашнішого сну настає ранок.
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Дорога -то широкая,разъехаться есть где.Из Харькова дорога главная.Мусора быковали..
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Як це ***** не пропустити копiв з мiгалками ??Не розумiю , воно шо там слiпе було на тому фордовi ?
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Кого Ви слухаєте, які мігалки, які копи, це місцеві п'янь ментовська! Їх в лікарню забрали щоб не було видно що вони п'янючі.
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Укушенного в мозг грицацуевым не читая в спам Полицейские попали в ДТП по дороге на вызов в Изюме, их госпитализировали в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 1461
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Игорек! Это же твои менты, которые с благословения Зеленского служат в Аваковском МВД. Что не нравиться? У Авакова - полиция, нац. гвардия, ГСЧС, погранцы. А что есть у Зеленого?
Лобовое столкновение по дороге на вызов: в Изюме Харьковской области двух полицейских госпитализировали в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 6233
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Це ше які вогні були, чи був звуковий сигнал. У нас вони постійно їздять із включеним синім - якщо тільки він був включений, то це ні про що.
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А на машині іншого нема, незрозуміло на який виклик вони їхали.
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Так вони завжди з маячками, по друге де червоний на мігалці, ще це служба на такій їхала?
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на встречке при скорости каждого авто 100 км - объекты сближались со скоростью 200 км час.

но за рулем Форда оказался не Шумахер
бывает.......... Лобове зіткнення дорогою на виклик: в Ізюмі Харківської області двох поліцейських госпіталізували у важкому стані - Цензор.НЕТ 3432
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Мигалки видно та сирену чути здалеку, адекватний чол заздалегідь пригальмовує і притскається до узбіччя ,до повної зупинки (якщо потрібно), цього вчать у всіх європейських школах водіння, якщо ц,ому у не вчать в Україні або цей олень просто купив посв. водiя то здогадатися про це нескладно ,багато розуму не потрiбно а не перти рогом
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А нічого ,що в правилаз сказано:використовувати право першечергового проїзду можна тільки тоді,коли це не становить загрози для інших учасників руху????? Знаючи манеру понтів вискакувати на зустрічну перед самим носом,а не завчасно,я не дивуюся....
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Я не здивуюсь якщо вони просто заснули за кермом від передозування алкоголю! Субота, Ізюм, горілка, баня, потрібно згоняти за добавкою, поки дівки не поїхали!
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на самокаты мусоров пересадить,бо давить двумя нижними клешнями на педаль газа до полика генетически предрасположенны...
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На зустрічній смузі,а куди було треба водію форда ховатись?У кювет?
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Если менты с криком Банзай! пошли в лобовую, то и в кювете не спрячешься. Найдут и врежутся.
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Не выдержала ЗАЗовская реплика корейского опеля против породистого американца!)
Менты?...а что менты?..как обычно в синей форме))))
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Был бы породистый, то есть форд Краун Виктори, то ланус бы отбросило на метров 300. И доктора ушли бы с работы раньше..... А гробовщики бы сейчас обмывали заказ)
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Блин, у нас почти на всех мероприятиях - стая голодных толстых попов(голодных духовно, конечно). Купите ментам в тачки по набору картинок, окропите их раствором мощей и окурите дымом бенладана и все будет хорошо.
Ах да, и главное - вмонтируйте в патрульки алкотестеры
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рівень майстерності водія-копа. Пріус - новачок, велосипед - профі
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зебилы по инерции продолжают разводить зраду в любой новости
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и ни слова на тему вызова...хтось когось нагрив на фляшку пыва.
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якась муть а не опис події. тупо поліцаї пруть йому в лоб а він бачучи шо зараз капец буде не звертає? і добре що всі живі
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Ага. Выворачивай на встречку. И виновником ДТП будешь ты.
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лоб в лоб столкнулась с автомобилем "Ford", не пропустившим авто полицейских.

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Редактори, ви б хоч на мить подумали яку маячню написали!
Як можливо лоб в лоб не пропустити?
Адекватна і в свідомості людина ніколи навмисно не піде лоб в лоб і завжди буде уникати такого зіткнення!
То 100% що менти були п'яні!
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Максимум синяя у полиции, это не обязывает водителя останавливаться, а только пропускать... встречка говорит о том что полиция не права. регистратора конечно у полиции не было, чтобы точки расставить.
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в правилах четко написано, авто с красными или крассными и синими маячками нужно пропускать. Синии маячки - просто для привечения внимания, и не дают приемущества. К тому же, похоже что кто-то был непристегнут. А все навешают на водителя форда.
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Тому що водії вже не реагують на реальні виклики. Патрульна поліція зловживає спец мінералами.
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на фото, форд в крайней правой полосе, как в него ментам удалось вьехать лоб в лоб? Водителя форда жаль, его гораздо быстрее сделают виноватым, чем докажут вину пьяных мусоров застреливших 5-летнего парня
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Досить брехати, аваківськи дебили нікуди не їхали на визов, це брехня, як завжди порушили ПДД а зараз відмазки. Гидко читати цю брехню цензор. До речі цензор що та в Кропивницькому. Чи Аваков забороняє вам таке писати і бутусіку?
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минус два мыролюбно отреформированые мусорилы - очьень важьно.
Совсем неплохо.
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Такэ горэ Такэ горэ недосчитался банабак пары тройки отреформированых пидоростят И эт в Изюме где лорог практически нет А шо пидоростята в Киеве и обл исполняют Гле дороги полутше Но суки бьются гады не насмерть Обычно инвалидами уезжают в свои сельские ***** быкам на пенсионе хвосты крутить
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мент должен ездить на уазике, тогда он и в больницу не попадёт, и на вызов успеет..даже пьяный
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Цензор.НЕТФотоПодіїЛобове зіткнення дорогою на виклик: в Ізюмі Харківської області двох поліцейських госпіталізували у важкому стані. ФОТО
 
 
 
 
 
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