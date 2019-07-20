 Лобове зіткнення дорогою на виклик: в Ізюмі Харківської області двох поліцейських госпіталізували у важкому стані. ФОТО

Повідомлення про ДТП надійшло в поліцію о 14:45, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківщини.
"Попередньо встановлено, що екіпаж у складі двох співробітників поліції їхав на виклик автомобілем з увімкненими проблисковими маячками. Назустріч йому з Харкова автодорогою "Київ-Харків-Довжанський" рухався автомобіль Ford, який не пропустив поліцейське авто, унаслідок чого сталося лобове зіткнення", - сказано в повідомленні поліції.
Двох поліцейських доставили в центральну міську лікарню Ізюма. Водій і троє пасажирів автомобіля Ford теж звернулися до медиків. Їм надали першу допомогу і відправили додому.
"Наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин аварії", - підсумували в поліції.
во дают, они представили себя крутой тачкой в смартфоне -
каждый день наблюдаю в метро зомби играющих в такие тачки
но за рулем Форда оказался не Шумахер
бывает..........
Менты?...а что менты?..как обычно в синей форме))))
Ах да, и главное - вмонтируйте в патрульки алкотестеры
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Редактори, ви б хоч на мить подумали яку маячню написали!
Як можливо лоб в лоб не пропустити?
Адекватна і в свідомості людина ніколи навмисно не піде лоб в лоб і завжди буде уникати такого зіткнення!
То 100% що менти були п'яні!
Совсем неплохо.