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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Суспільство
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 По всій країні на чергування заступили спецпідрозділи Нацполіції, Нацгвардії й авіаційна безпека МВС, - Аваков. ФОТОрепортаж

У регіонах України на чергування в режимі 24/7 заступили літаки АН-72 і АН-26, вертольоти Н225, Н145, Мі-8 Єдиної системи авіаційної безпеки МВС, а також мобільні екіпажі спецназівців НПУ та НГУ.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"Сьогодні за моїм наказом авіація МВС передислокувала резервні спецпідрозділи Нацполіції та Нацгвардії до віддалених куточків України, щоб ми могли оперативно реагувати на будь-які виклики у день виборів. На усі намагання дестабілізувати ситуацію реакція МВС буде миттєвою", - сказав міністр.

По всій країні на чергування заступили спецпідрозділи Нацполіції, Нацгвардії й авіаційна безпека МВС, - Аваков 01По всій країні на чергування заступили спецпідрозділи Нацполіції, Нацгвардії й авіаційна безпека МВС, - Аваков 02По всій країні на чергування заступили спецпідрозділи Нацполіції, Нацгвардії й авіаційна безпека МВС, - Аваков 03

Перший заступник міністра Сергій Яровий зазначив, що весь особовий склад МВС вже розпочав виконання своїх завдань для гарантування безпеки у день виборів до парламенту.

"Підрозділи НПУ та НГУ вже неодноразово гарантували безпеку під час виборів. Під час організаційних нарад ми визначили завдання для кожної служби та підрозділу. Особливу увагу приділили роботі вибухових служб та кінологів, групам швидкого реагування. Що стосується спецпризначенців, то їх передислоковано у різні регіони нашої держави, щоб сформувати оперативні резерви", - наголосив Сергій Яровий.

По всій країні на чергування заступили спецпідрозділи Нацполіції, Нацгвардії й авіаційна безпека МВС, - Аваков 04По всій країні на чергування заступили спецпідрозділи Нацполіції, Нацгвардії й авіаційна безпека МВС, - Аваков 05
По всій країні на чергування заступили спецпідрозділи Нацполіції, Нацгвардії й авіаційна безпека МВС, - Аваков 06

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Голова Національної поліції Сергій Князєв зазначив, що всі правоохоронці мають працювати винятково у рамках закону.

"Ми сподіваємось на ваш професіоналізм, ви розумієте, які перед вами виклики. Ви маєте діяти у межах закону. Наразі резервні підрозділи Нацполіції на території всієї держави прибули на військові або цивільні аеродроми і вибули за місцем тимчасової дислокації для забезпечення завдань, які можуть виникнути під час порушень громадського порядку у день виборів", - сказав Сергій Князєв.

По всій країні на чергування заступили спецпідрозділи Нацполіції, Нацгвардії й авіаційна безпека МВС, - Аваков 07

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Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що в день виборів на території всієї Україні чергуватимуть понад 132,5 тис. співробітників МВС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138663
 
   
 Топ коментарі
 
Це вірно.
Завтра казатимем "остаточне прощавай" підбарижникам.
А від тих злочинців можна очікувати чого завгодно.
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Головне щоб ублюдки не пройшли та підбарижники - якнайменше.
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Це вірно.
Завтра казатимем "остаточне прощавай" підбарижникам.
А від тих злочинців можна очікувати чого завгодно.
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-- завтра получишь -- новых три! + старых, тех же...*)
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Головне щоб ублюдки не пройшли та підбарижники - якнайменше.
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Ти як ховався так і далі будеш ховатись, навіть якщо росія окупує України, прсто таргани живуть в затінку.
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...если есть блюдо, будут и ублюдки... -- а блюдо есть! Украина, называется...
Не надейся. ...тебе не полегчает... ...но я тебе не сочувствую. В чудеса верят только неудачники...
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Смицький, ти як, за Зеленського голосував?
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Мав би за Бойко по ідеї, хоча хто їх розбере.
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Нє, сумські сєпари за Зєлю. Он, бачиш, Смицький нижче в Крим відпочивати збирається.
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З понеділка сайт стане нудним, буде загальний молебен за Зеленського.
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Цікаво буде подивитись на тролів-багатоверстатників. Побачимо "якої" затягнуть ці продажні порохососи.
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Так їх не буде з понеділка, мінстеця нема, порохоботів не буде, правда і зеботи всі поїдуть на Гоа, лишишься один.
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Не залишуся. По всей стране на дежурство заступили спецподразделения Нацполиции, Нацгвардии и авиационная безопасность МВД, - Аваков - Цензор.НЕТ 8137
Я з понеділка їду відпочивати в Севастополь.
Міг виїхати вже сьогодні але вирішив - після виборів. Адже потрібно сказати підбарижникам "остаточне прощавай".
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Ну і молодець, а я з Греції тиждень як приїхав, може ще в Хорватію зганяю.
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говорят свыня на этот год сми проплачивала, так что с нового января только
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НА КИЇВЩИНІ ПІДКУПОВУЮТЬ ВИБОРЦІВ НА КОРИСТЬ КАНДИДАТА ВІД "СЛУГИ НАРОДУ" ДУБІНСКОВО
По всей стране на дежурство заступили спецподразделения Нацполиции, Нацгвардии и авиационная безопасность МВД, - Аваков - Цензор.НЕТ 6182
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Кацахол, всюди скуповують, від усіх партій і мажоритарників, якщо в них є гроші.
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В твоём комментарии - нет

На том участке голоса скупает Кононенко, по этому поводу заведено несколько уголовных производств
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На улице Гороховой ажиотаж -- Урицкий всю ЧК вооружает... (с)
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Слуги народу вище всіляких декларацій.
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А хто этот Карл Волох ? Его мнение также авторитетно как и мнение Алежки Панамаря По всей стране на дежурство заступили спецподразделения Нацполиции, Нацгвардии и авиационная безопасность МВД, - Аваков - Цензор.НЕТ 2153
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он про тебя на ту же тему интересовался..
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По всій країні на чергування заступили спецпідрозділи Нацполіції, Нацгвардії й авіаційна безпека МВС, - Аваков - Цензор.НЕТ 7841

Если Алежка , то передайте ему , шо я его фанат . План Анаконда - гениальный опус стратега первой величины . Ваш Карл нервно курит в сторонке .
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Хіба має значення його думка, він виклав факт відмови провладних зеботів подавати декларації, можете викласти свою, чи треба держчиновникам подавати декларації.
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Эти выборы наверное самы скучные за всю историю современной Украины. Результаты извстны наперед.
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У слуги будет однопартийная коалиция.
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Однопартійна коаліція? Ти п'яний, коаліція самих з собою?
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Нужно дать ему шанс .
Чтобы потом , когда в очередной раз нас поимеют , мы бы ненавидели его ещё сильнее .
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По всім округам знаєш, мене мажоритарка по 202 цікавить?
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У нас от слуги йде гей, він набере в націоналістичних районах 70 відсотків?
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До этого гея другие же набирали !
А это чем хуже предыдущих ???
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Не знаю, просто не готовий за такого голосувати, незалежно від якої він партії.
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Господи , да вот Ляшко , к примеру , уже сколько лет избираем !
И ничего , никто не блюёт при его появлении на экранах .
Да и другие , поверь , ничем не лучше .
Хуже - да , а лучших там нет .
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янучара ето не спасло.... - сегодня они опять.
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Ярош, мохе харе драить пулемет?
може время пострелять?
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Счистил на ухналь .
Труха осталась вместо пулемёта .
5 лет чистить ...
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Ніхто зараз не буде стріляти, нема того настрою, народ чекає ще чогось від Зелі, от якщо змін не буде, десь на початку зими все можливо, більш розумні виводять гроші.
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одни уже усупали баксы, ждали дефолт, теперь локти кусают.
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Я не знаю , что это за операция -"усупали" , но если кто покупал баксы , то осенью они им пригодятся ...
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Такого еще небыло в Украине, что бы побеждала одна портия с ЧЕТРВРЕХКРТНЫМ разрывом.
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Гитлеровская НСДАП получила в рейсхтаге на выборах 1933 года 43% голосов.
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Тем быстрее ППЦ наступит, в виде новороссии, малороссии и проч
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Я тяжко вибачаюсь, але що це за "орли" з наліпками "спецназ"? Якщо мали на увазі якийсь загін спеціального призначення, то хоть ти трісни але має бути "спецприз", або наліпіть просто "поліція" якщо правильне скорочення ріже око. А таки "спецприз" або "джентельмени удачі" було б правильно...
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Мусоризация преступником Сабаковым продолжается, скоро будет как в рашке_на одного человека 10 мусоров, если не уже
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоПо всій країні на чергування заступили спецпідрозділи Нацполіції, Нацгвардії й авіаційна безпека МВС, - Аваков. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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