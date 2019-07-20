EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події, Фоторепортаж
  2679  45
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2680) Вінницька область (360) СБУ (4528) патрульна поліція (897)

 СБУ на Вінниччині викрила патрульних, що навимагали понад 50 хабарів із водіїв і злочинців. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України викрили працівників патрульної поліції ГУ Нацполіції у Вінницькій області, причетних до більш ніж 50 фактів хабарництва за непритягнення до відповідальності за порушення правил дорожнього руху та інші злочини.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці затримали, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, начальника сектору реагування патрульної поліції та інспектора підрозділу в службовому автомобілі під час одержання від місцевого мешканця хабаря у розмірі шість тисяч гривень.

У таку суму зловмисники "оцінили" непритягнення чоловіка до адміністративної відповідальності.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України затриманим готуються повідомлення про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Триває досудове слідство для притягнення до відповідальності інших співробітників патрульної поліції, причетних до вимагання та отримання неправомірної вигоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У міськраді Борисполя розкрито схему отримання відкатів, організована групою чиновників на чолі із заступником мера, - Нацполіція. ФОТО

СБУ на Вінниччині викрила патрульних, що навимагали понад 50 хабарів із водіїв і злочинців 01
СБУ на Вінниччині викрила патрульних, що навимагали понад 50 хабарів із водіїв і злочинців 02
СБУ на Вінниччині викрила патрульних, що навимагали понад 50 хабарів із водіїв і злочинців 03
СБУ на Вінниччині викрила патрульних, що навимагали понад 50 хабарів із водіїв і злочинців 04
СБУ на Вінниччині викрила патрульних, що навимагали понад 50 хабарів із водіїв і злочинців 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138655
 
   
 Топ коментарі
 
Полицейская реформа-царствие небесное.
 показати весь коментар
 
Всего один ? Это мало , работы непочатый край . В Украине приблизительно 4 миллиона должны отправиться на зону за коррупцию . Это по скромным подсчетам .
 показати весь коментар
 
4 лимона мусоров на ремонт авто дорог - красотища
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Полицейская реформа-царствие небесное.
 показати весь коментар
 
 
та то вони виждали поки Петро не пішов - і розпоясались )))
 показати весь коментар
 
 
а что при свиновальце эти мусора - очьень важьно разве поборы не устраивали?
 показати весь коментар
 
Не только. Один боец из Департамента Внутренней Безопасности детектед.
 показати весь коментар
 
Всего один ? Это мало , работы непочатый край . В Украине приблизительно 4 миллиона должны отправиться на зону за коррупцию . Это по скромным подсчетам .
 показати весь коментар
 
 
И всех их содержать там? Это уже не страна, в лагерь какой-то
 показати весь коментар
 
Это они нас должны содержать своей прилежной работой . И дороги нормальные строить . Надо же отвечать за содеянное .
 показати весь коментар
 
 
При населении в 30 млн человек 4 млн упрятать в лагеря?
Это больше 10%.
Совок какой-то и Сталин

Я думаю, реальное количество тех, кто должен сесть в пределах пары сотен человек. Максимум. Это за все время.
Иначе демократическое государство не построишь, увы.
 показати весь коментар
 
А причем тут сталин ? Если 4 млн принимали участие в разграблении Украины , то надо сажать пару сотен ? Какая-то странная у вас арифметика .
 показати весь коментар
 
 
Если у тебя дома заведутся 600 тараканов , то ты двоих грохнешь , а осталным свою жилплощадь с удобствами предоставишь ?
 показати весь коментар
 
 
Тараканов, насколько я помню, травят так: прыскают Рэйдом, часть подыхает, остальные реально уходят.

И никто за ними не гонится в соседние квартиры, чтобы отомстить 😁

Я против безнаказанности. Но нельзя 4 млн. человек упрятать в тюрьмы.
Верхушку - обязательно по всей строгости.
 показати весь коментар
 
" Я против безнаказанности. Но нельзя 4 млн. человек упрятать в тюрьмы. "

Ок , все такие либеральные и великодушные пока на своей шкуре не испытают последствия коррупции . Коррупция выгнала из Украины 10-12 млн людей за границу . А сколько полягло от псевдомедицины ? Мне лень барабанить по клаве , описывая банальные последствия коррупции . Я знаю абсолютно точно , шо если это не прекратить самыми жесточайшими методами , то Украины не будет .
 показати весь коментар
 
 
В Германии хватило Нюрнбергского процесса и программы денацификации чтобы прекратить нацизм. Не сажали миллионами. Верхушку - да.

Либеральные методы кстати самые действенные. Западный мир тому пример. Они медленнее работают, но в конечном итоге только они и приводят к цели. См. страны Запада.

А все эти лагеря, казни рождают совершенно уродские системы и результаты.
 показати весь коментар
 
Украина - не Германия . Пример не годится .
 показати весь коментар
 
4 лимона мусоров на ремонт авто дорог - красотища
 показати весь коментар
 
 
Как отмстить идея 👍🏻

Но качество тех дорог будет нецензурным
 показати весь коментар
 
Качество дорог будет великолепным , а если нет , то будут массовые коки-вырывоки .
 показати весь коментар
 
Пьяный за рулем- преступник- 6 тыс- средняя цена за управление ТС в стадии алкогольного опьянения, или же перевозка определенных товаров без документов..
 показати весь коментар
 
 
Между водителями и преступниками поставили уже "и" )
 показати весь коментар
 
Да щас, вот эти вот 6000 - вот это реально преступление, а 0.2 промилля - издевательство.
 показати весь коментар
 
 
Ну, теперь надо ждать, когда их в должности повысят.
 показати весь коментар
 
 
Заменить замеряющих скорость столбами с камерами, а потом выписывающих штрафы - компьютером
 показати весь коментар
 
 
Це цинічний наклеп.Нові реформовані мусори взяток не беруть, а виключно хабарі. СБУ на Виннитчине разоблачила патрульных, навымогавших более 50 взяток с водителей и преступников - Цензор.НЕТ 7190
 показати весь коментар
 
 
Усі реформи закінчилися просрали, коли змусили залишити свої посади грузинів.
 показати весь коментар
 
 
З початку треба з"ясувати кому ті реформи були потрібні.Все що вони приймали,то приймали з такими обмовками щоб любий їхній закон міг легко скасувати конституційний суді наче й прийняли а воно не конституційне.За таку роботу ,жоден депутат 8скликання не повинен бути у раді.Всіх на люстру. СБУ на Виннитчине разоблачила патрульных, навымогавших более 50 взяток с водителей и преступников - Цензор.НЕТ 1378
 показати весь коментар
 
 
Ті реформи були потрібні пересічними українцям, але ті, кого ці реформи залишали без прибутку, все занапастили.
 показати весь коментар
 
 
Вони приймались з тим щоб можна було скасувати.Все приймалось тільки для створення ілюзії реформ.Той самий закон про збагачення скасований на вимогу більшості депутатів б панамських патріотів і зрадофронту. А декларування за поданням бппешника денисенка приймали з 2020р і тільки Европа змусила шакалів це виправити.
 показати весь коментар
 
 
Наприклад останній закон про вибори вступить у дію лише у 2027р так як наступні вибори у жовтні 2023р а дія закону прийнятого радою починається з грудня 2023р тож наступні вибори теж будуть без змін.От такі наші депутати наперсточники.
 показати весь коментар
 
А длинный процесс этого задержания. Начало- при солнечном свете. Документирование бабла- тьма кромешная, даже- не сумерки.
 показати весь коментар
 
 
Бо зарплата мала!!!!!!!! А жити ми хочемо, як европейці і американці! І зараз. Але щоб нічого не робити, як африканці і рюсські. І зарплата мала!!!
 показати весь коментар
 
 
Все правильно берут. Не в Польшу ж ехать подметать))
 показати весь коментар
 
 
Какого буЯ СБУ фигней занимается? Идите мердвечуков ловите.
 показати весь коментар
 
А ничего им не будет.У них дети малие...Полицаев з Чугуева отпустили, и єтих отпустят.
 показати весь коментар
 
 
Судя по всему , в процессе люстрации были допущенны какие-то огрехи .
Либо никакой люстрации не было .
Либо мы просто просрали 5 лет .
А считая Овосча - то 10 .
А если учесть и Юща - то 15 .
Хотя , лично мне кажется , что 30 лет назад мы учудили какое-то дерьмо ...
 показати весь коментар
 
 
СБУ на Виннитчине разоблачила патрульных

...надо полагать, шо Служба Внутренней Безопасности МВД, скоро разоблачит СБУ, на взятке от этих самых навымогавших патрульных...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодіїСБУ на Вінниччині викрила патрульних, що навимагали понад 50 хабарів із водіїв і злочинців. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору