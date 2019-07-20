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 Загибель мирного жителя в Красногорівці розслідують як теракт. ФОТО

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі мирного жителя внаслідок обстрілу Красногорівки Донецької області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Волноваський відділ поліції Донецької області.

За фактом загибелі мирного жителя відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт).

"Бойовики обстріляли місто з гранатометів вчора близько 10:40. 60-річний чоловік, який в той час працював на присадибній ділянці за будинком, отримав чисельні осколкові поранення та помер у лікарні. Подію кваліфіковано як теракт", - сказано в повідомленні.

Учора вранці до Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що житель Красногорівки почув звук вибуху, крики та дитячий плач.

На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група та швидка медична допомога.

Після приїзду поліцейські встановили, що під час обстрілу граната влучила по вулиці Чайковського, де в той час на городі працював 60-річний чоловік.

Потерпілого негайно доставили в міську лікарню з численними осколковими пораненнями живота, спини і травматичним шоком ІІІ ступеню. Лікарі боролися за його життя, але травми виявилися не сумісними з життям.

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Загибель мирного жителя в Красногорівці розслідують як теракт 03
Загибель мирного жителя в Красногорівці розслідують як теракт 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138647
 
 
 Топ коментарі
 
Парадокс в том что пуля дура.
Мы не знаем какие взгляды имел этот погибший.
Так будет и с зелеботами.
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Від Зели ще регіональну мову , бо українська в Україні їм не вподоби, а потім зебіли будуть кричати, що це Порошенко розділяє країну і винен у громодянській війні. Лишається тіки здогадатися , де і який регіон слідуючим покличе путлера на захист россійскомовного насаелення. Це вже справа найближчого часу.
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Звіздєц сєпарам!!! Від Пуйла отримають грамоту, а від Зєлі незабаром бойову пенсію.
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Від Зели ще регіональну мову , бо українська в Україні їм не вподоби, а потім зебіли будуть кричати, що це Порошенко розділяє країну і винен у громодянській війні. Лишається тіки здогадатися , де і який регіон слідуючим покличе путлера на захист россійскомовного насаелення. Це вже справа найближчого часу.
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Парадокс в том что пуля дура.
Мы не знаем какие взгляды имел этот погибший.
Так будет и с зелеботами.
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Після виборів парламенту має бути введений воєнний стан та пооведена евакуація місцевих мешканців з 20-кілометрової зони біля лінії фронту.
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Все кто хотел уже эвакуировались.
А эти у тебя дома будут жить или в президентской резиденции?
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За 28 років бидло-еліта розбудувала в Україні свої маєтки, але не розбудувала саму Україну! От тепер всі ці маєтки та держдачі будуть передані під проживання переселенців з ОРДЛО та прифронтової смуги ООС! Кравчуки, Кучми, Ющенки, яценюки, порошенки та інша наволочь отримують собі підселення у вигляді кількох сотень переселенців, щоб нарешті стати ближчими до народу! Всі маєтки та будинки в Києві та під Києвом будуть використані для підселення переселенців! В маєтку Косюка зробимо гуртожиток на 5000 місць, Охендовський теж зможе розмістити в своєму Білому будинку не одну сотню постояльців, які навчать його вирощувати редиску та картоплю в межах паркової зони будинку, на вільних від армійських наметів ділянках!
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переміщені никаюця по родичам, а в кого нема - безхатченки. Нема куди їм подітись, от і живуть в красногоровках
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Ну от нарешті держава почне допомагати грошима переселенцям та забезпечувати їх житлом!
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А вид парашенки сепары отрымалы свет воду по мизерценам и бесперебойную торговлю в обе стороны
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ну да, в рашистів краще постановки виходять
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Их посыпали мукой и облили кекчупом.
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Как всегда спам.Унижайся дальше😂😂😂🌷
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Бред порохоботов, фальсификация партии войны. Какие могут быть обстрелы, если сейчас там перемирие и режим прекращения огня? Когда уже порохоботы оставят нас в покое? Гибель мирного жителя в Красногоровке расследуют как теракт - Цензор.НЕТ 7677
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порохоботы оставять мокшу в покое тогда, когда мокша уйдёт с территории Украины, с Донбасса и Крыма, и оплатит весь ущерб, нанесённый орками московии.. шо не понятно?
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Путен пришёл и ввёл косноязычной вате.
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Работа для МИДа- фиксация (в том числе ОБСЕ) и передача материалов во все международные инстанции , всеобщая и многогранная огласка СМИ.
Мои соболезнования родственникам погибшего..
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Так а стрелял то кто установили хоть?
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И где свора полицаев? Где стадо экспертов? Где припадочные Рабинович и Кива? Где делегация в Европарламент? Где вопли Руссо ТВ? А это просто Гражданина Украины убили... Вот если бы это была вывеска 112 канала... Вот тогда...
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Если теракт то значит есть террористы. Значит и судить их нужно за терроризм с жертвами. У нас хоть одного боевика посадили за терроризм? У нас же все боевики просто стоялинаблокпосту и ихждутдома.
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А каким образом, следстие должно установить, кто стоял на блокпосту, а кто уничтожал украинских солдат?
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Никаким.
Он о том что кто состоит в терор.организации не может быть амнистирован по программе "тебя ждут дома".
И это правильно.
Такая программа если должна быть,то до определенного срока.
Что является стимулом для прекращения терор.деятельности.
Когда она бессрочная это картбланш на терроризм.
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для этого нужно сначала признать эти организации террористическими
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Дайте ссылку на ст. УК Украины.
Потому что не понятно что значит "признать организацию террористическую".
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на какую статью? о чем? ЛНР/ДНР никто террористическими организациями не признал, мало того, когда ловят какого-то "на блокпосту стоял", ему шьют как раз создание террористической организации, будто бы он сам по своей инициативе создал террорганизацию, каждый, по отдельности
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А что ему должны шить?
Признание парламентом организации террористической?
Вы понимаете что парламент это законодательная ветвь власти,а не судебная?
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Та чого ж одразу так різко - теракт. ***********, легкі тілесні. Бо торгові партнери з лугаднону не захочуть вести переговори про здачу територій України.
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Сопля введет наконец военное положение?
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так свинья уже вводила!
какого тебе еще, бл@дь, военного положения не хватает?
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Співчуття близьким загиблого дідуся(((
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