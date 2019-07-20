 Загибель мирного жителя в Красногорівці розслідують як теракт. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Волноваський відділ поліції Донецької області.
За фактом загибелі мирного жителя відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт).
"Бойовики обстріляли місто з гранатометів вчора близько 10:40. 60-річний чоловік, який в той час працював на присадибній ділянці за будинком, отримав чисельні осколкові поранення та помер у лікарні. Подію кваліфіковано як теракт", - сказано в повідомленні.
Учора вранці до Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що житель Красногорівки почув звук вибуху, крики та дитячий плач.
На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група та швидка медична допомога.
Після приїзду поліцейські встановили, що під час обстрілу граната влучила по вулиці Чайковського, де в той час на городі працював 60-річний чоловік.
Потерпілого негайно доставили в міську лікарню з численними осколковими пораненнями живота, спини і травматичним шоком ІІІ ступеню. Лікарі боролися за його життя, але травми виявилися не сумісними з життям.
Мы не знаем какие взгляды имел этот погибший.
Так будет и с зелеботами.
А эти у тебя дома будут жить или в президентской резиденции?
Мои соболезнования родственникам погибшего..
Он о том что кто состоит в терор.организации не может быть амнистирован по программе "тебя ждут дома".
И это правильно.
Такая программа если должна быть,то до определенного срока.
Что является стимулом для прекращения терор.деятельности.
Когда она бессрочная это картбланш на терроризм.
Потому что не понятно что значит "признать организацию террористическую".
Признание парламентом организации террористической?
Вы понимаете что парламент это законодательная ветвь власти,а не судебная?
какого тебе еще, бл@дь, военного положения не хватает?